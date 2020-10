JazzMI, musei e teatro: gli eventi (diurni) del weekend a Milano

Anche ottobre sta finendo, e nonostante le regole più restrittive Milano continua a proporre eventi di ogni tipo, dai concerti di JazzMI fino alle tante, tantissime mostre che hanno aperto in questi giorni. A proposito di cultura non si possono non citare le Giornate FAI d’Autunno, che per il secondo weekend consecutivo mostreranno al pubblico 150 luoghi della cultura in tutta Italia, di cui 11 solo a Milano.

Per non perdersi nel marasma di appuntamenti dentro e fuori la “circonvalla” il nostro #spiegoneweekend torna come ogni settimana a suggerirvi news, eventi e attività per godersi il weekend milanese. Buona lettura!

Ultimo weekend delle Giornate FAI d’Autunno , con 11 luoghi di Milano aperti dai volontari dell’associazione per le visite guidate.

Milano ospiterà la 15esima edizione , l’evento che per due mesi e mezzo diffonderà la fotografia d’autore in tutta la Lombardia. Sabato 24 e domenica 25 ottobre Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia con la terza edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.

, al , Stefano Massini torna a incontrare il pubblico del Piccolo con le sue “Storie”, tratte dal patrimonio della letteratura europea, individuate tra le pieghe della storia, rintracciate nella quotidianità: sono storie che aspettano solo di essere scoperte e che Massini, con l’accompagnamento di Paolo Jannacci al pianoforte e Daniele Moretto alla tromba, porta all’attenzione degli spettatori. Orari: martedì e sabato, ore 19.30; mercoledì e venerdì, ore 20.30; domenica, ore 16. Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro. Dal 22 al 24 ottobre al Teatro Fontana andrà in scena “Il figlio che sarò”, di e con Giuseppe Semeraro e Gianluigi Gherzi, regia di Fabrizio Saccomanno. Uno spettacolo sul tema dei padri, dell’assenza dei padri e della mancanza di contatto tra le generazioni che prende un iniziale spunto da “Lettera al padre”, celebre documento in cui Franz Kafka analizzava con durezza il legame con un genitore autoritario e prevaricatore. Cosa vuol dire davvero essere padre oggi? Come fare a non dire bene e razzolare male? Di quali valori si è portatori? Si è davvero capaci di parlare con l’esempio e non con le morali? Un lavoro accorato, destinato ad un pubblico dai 14 anni, semplice e diretto, capace di parlare alla gente senza compiacimento ma con l’unica intenzione di capirsi, oggi più che mai che nulla sembra essere uguale ieri.

Scopri cosa fare a ottobre con i bambini a Milano con il nostro #spiegonebambini

Sabato 24 Ottobre dalle 15.30 alle 17.30 al Centro PIME in via Monterosa 81 (Metro Lotto) si terrà il laboratorio fotografico per bambini dal titolo “La realtà da vicino”, offerto dal Museo Popoli e Culture del PIME di Milano. Con lo stesso biglietto si ha anche la possibilità di visitare il Museo. Possono partecipare i bambini dai 7 agli 11 anni Il numero degli accessi è limitato e contingentato, pertanto è richiesta la prenotazione.

