Se siete amanti del fumetto, del cinema o del mondo geek in generale sicuramente conoscete Lucca Comics & Games, una delle più grandi rassegne europee del settore, con migliaia di espositori, numeri da record ed eventi di ogni genere.

Quest’anno ovviamente le folle di cosplayer, cacciatori di fumetti e amanti dei videogames che siamo abituati a vedere pigiati nelle mura di Lucca non ci saranno. L’evento cambia nome in Lucca Changes e diventa digitale. O quasi.

Dal 29 ottobre al 1° novembre nella città di Lucca e nei CAMPFIRE di tutta Italia si svolgeranno eventi e iniziative live, organizzate nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Sia online che live si potranno vivere i workshop, le presentazioni e gli incontri che hanno reso il Lucca Comics la Mecca degli appassionati di tutta Italia. La vendita dei biglietti comincia alle 17 del 14 ottobre sul sito ufficiale di Lucca Changes 2020. Non sarà possibile acquistare biglietti comulativi o giornalieri; ad ogni evento e attività corrisponde un unico biglietto nominale e strettamente personale.

Lucca Changes 2020: gli eventi a Milano

Avete letto bene: i campfire di Lucca Changes saranno presenti anche a Milano! Si tratta di 7 location differenti a Milano e provincia, dove dal 29 ottobre al 1° novembre si svolgeranno eventi e attività legate all’immaginario del Lucca Comics & Games, oltre alla presenza nei negozi di edizioni speciali o limitate di gadget, manga e comics. Le sedi dei campfire sono:

Magic Nexus , via Padana Superiore 27, Gessate

, via Padana Superiore 27, Gessate Il Labirinto , Via Donadeo 7, Bollate

– Brancalonia (1° novembre, ore 9): La demo sarà strutturata in una sessione da tre ore, dove il gruppo è composto da quattro giocatori più master. L’avventura è scritta e fornita apposta per l’occasione, quindi sarà un evento unico. Ai giocatori verranno forniti personaggi pregenerati, che rappresenteranno i rispettivi master che compongono l’associazione Venti di Ruolo.

– The Under Games (1° novembre, ore 14): Un torneo di Dungeons&Dragons della durata di tre ore, con un massimo di giocatori di quattro per tavolo; saranno quindi prenotabili fino a venti posti per giocare in contemporanea su cinque tavoli. Sarà una sessione basata sull’avventura ”Dungeon del mago folle” dove però i tavoli giocheranno in contemporanea con personaggi pregenerati. Verranno assegnati dei punteggi ai giocatori in base all’interpretazione del personaggio fornito, conoscenza delle regole di gioco e avanzamento nell’avventura.

, Via Donadeo 7, Bollate Funside Milano , via Giambellino 10

, via Giambellino 10 Giochi dei Grandi Milano , Via San Clemente snc

, Via San Clemente snc Excalibur Games , Via Macedonio Melloni (Angolo via Fiamma)

, Via Macedonio Melloni (Angolo via Fiamma) Yamato Shop , Via Lazzaro Palazzi 5

, Via Lazzaro Palazzi 5 La Libreria dei Ragazzi, via Tadino 53

Il programma degli eventi è in continuo aggiornamento, anche in base alle nuove normative del Dpcm appena approvato.

Lucca Changes 2020: gli eventi online

È uscito oggi il primo calendario riferito agli eventi digitali di Lucca Changes 2020, con letture, workshop e incontri che non fanno rimpiangere l’edizione storica nella cittadina toscana. Tutti gli eventi saranno disponibili gratuitamente sul sito ufficiale della fiera, comprese le dirette live streaming degli eventi che si svolgeranno nel camp di Lucca. Collegati alle pagine relative agli eventi saranno disponibili i link ai prodotti presentati (fumetti, edizioni limitate, Blue-Ray ecc.) acquistabili nello store di Lucca Changes.

Abbiamo raccolto alcuni dei migliori appuntamenti online annunciati finora.

Giovedì 29 ottobre

Il piccolo, meraviglioso mondo di Liz Climo (ore 18): In diretta da Los Angeles, Liz Climo, con i suoi adorabili animali, ci racconta il suo lavoro, i suoi piccoli segreti e il suo ultimo libro dedicato alle mamme.

Playable cities: trasformare le città attraverso il gioco (ore 19): La sfida più importante delle città del futuro si basa sulla capacità dei territori di immaginare modalità innovative per favorire esperienze memorabili, coinvolgere e rendere protagonisti attraverso azioni interattive cittadini e turisti. Il gioco, in questa prospettiva, diventa una modalità di pianificazione urbana, un modo per ripensare gli spazi delle comunità, un motore creativo ed economico per strutturare nuovi immaginari turistici e culturali. Partendo dall’esperienza del progetto di cooperazione euroMediterranea Med Gaims, finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020 e che coinvolge 7 organizzazioni in Libano, Italia, Spagna e Giordania, si discuterà sul futuro della “città che giocano” illustrando alcune azioni in essere e i progetti di gioco pervenuti a seguito della call internazionale lanciata nell’ambito del progetto.

MEMECO ARII – SHOW CASE (ore 20): L’acclamata mangaka autrice dei Boys Love di grande successo Hitorijime My Hero e Hitorijime Boyfriend si esibirà in un live drawing in esclusiva per i suoi fan italiani, in cui disegnerà utilizzando la tecnica digitale.

Venerdì 30 ottobre

Topolino & Co: verso un grandioso 2021 (ore 13): Sono tantissime le novità prossimamente su Topolino, così come i nuovi lanci in edicola e fumetteria: si apre lo scrigno con Topolino Extra e Topolino Gold, poi nel 2021 la nuova serie di Classici Disney d’Autore, il cofanetto per il 25esimo anniversario di PK e il volume di PK Tube, un Topolibro dedicato all’opera e continuano le storie inedite di Pk e WoM in Topolino Fuoriserie. E tante altre novità.

MP Edizioni e Kaizoku Press presentano Dungeon Crawl Classics e Frog God Games / Necromancer Games: Le due case editrici presentano DCC della Goodman Games, il gioco OSR di fama internazionale tradotto in diverse lingue. Un gioco che fonde elementi nuovi al classico gioco di ruolo più famoso del mondo. Emanuele Granatello (Kaizoku Press) e Mirko Pellicioni (MPEdizioni) faranno delle domande a Joseph Goodman e presenteranno la linea editoriale del 2021. Nella seconda parte dell’incontro, i responsabili di Frog God (Jennifer Glazar e Bill Webb) risponderanno alle domande di Emanuele su Rappan Athuk, il Megadungeon più mortale del multiverso, l’avventura mostro pubblicata da Kaizoku Press e le future uscite di Frog God Games.

Sabato 31 ottobre

A lezione di Fantarcheologia con “Il Cercatore” Leo Ortolani (ore 11): Alla scoperta dei misteri del mondo del fumetto insieme al professor Leo Ortolani, l’unico e solo fumettista-geologo che, come Indy, guiderà in un avvincente viaggio tra le pagine più nascoste del Cercatore. Con Leo Ortolani, Stefania Simonini, Enrico Ferraresi.

DC GOES DEATH METAL! Gli annunci del 2021 (ore 13): Tra Multiversi oscuri, guerre di Joker, etichette nere e futuri (im)possibili: un anno di eventi DC targato Panini! Con Marco M. Lupoi, Sara Mattioli, Nicola Peruzzi, Raffaele Caporaso, Enrico Ferraresi.

MASK’D, realizzare il proprio fumetto – Dall’idea alla matita (ore 15): Dalla prima idea alla sceneggiatura, dai layout al colore, tutto il processo creativo e i segreti di sceneggiatura e disegno per realizzare la propria storia. Un incontro di trenta minuti che è anche una lezione di fumetto con i creatori di MASK’D – The Divine Children: Ilaria Catalani, Fiore Manni e Michele Monteleone. I tre autori racconteranno come è nato il loro progetto per Star Comics e come si lavora in team per realizzare e promuovere un fumetto.

Dietro le quinte di Edens Zero: intervista a Hiro Mashima (ore 20): Hiro Mashima, il celeberrimo mangaka giapponese autore di best seller internazionali del calibro di Rave – The Groove Adventure, Fairy Tail ed Edens Zero, si racconta ai suoi fan italiani in un’intervista esclusiva in cui svelerà curiosità sul suo lavoro, sulla sua vita privata e sui suoi segreti di mangaka.

Domenica 1° novembre