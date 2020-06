Tutte le novità al cinema dell’estate 2020

Dopo lunghi mesi di incertezza i cinema hanno finalmente riaperto il 15 giugno. Non tutte le sale sono riuscite a riorganizzarsi entro tale data, aprendo gradualmente nelle settimane successive.

In ogni caso, possiamo tornare a goderci il buio della sala e l’attesa per l’inizio di un film. A causa della pandemia e della conseguente chiusura dei cinema, le date di uscita di moltissimi film sono slittate in avanti, a volte, con enorme disappunto degli spettatori, anche di un anno intero.

Con la fine della quarantena anche le catene di distribuzione sono tornate in attività, rilasciando finalmente le pellicole che tanto aspettavamo, tra cui I Miserabili, Favolacce e Bombshell (questi ultimi usciti in anteprima sulle piattaforme streaming, insieme ad altri titoli).

Ecco quindi il nostro #spiegonecinema stagionale, per scoprire tutti i film da non perdere quest’estate al cinema!

Uscite al cinema giugno 2020

Favolacce

(di Fabio e Damiano D’Innocenzo)

Un racconto dark sulla vita nella periferia romana durante una calda estate. Il film racconta la voglia di reagire a un mondo brutale e immobile, dove i bambini si educano da soli davanti a genitori dallo sguardo spento, senza più alcuna speranza sul futuro.

Data di uscita: 15 giugno

I Miserabili

(di Lady Lj)

Un leone viene liberato dalla gabbia di un circo, scatenando le ricerche della polizia all’interno del quartiere parigino di Montfermeil, scoperchiando il vaso di Pandora sulle lotte tra gang e le dinamiche di una vera e propria guerra di periferia, combattuta sui pianerottoli dei sudici condomini.

Data di uscita: 15 giugno

Georgetown

(di Christoph Waltz)

La prima prova di regia per il fenomenale attore austriaco, divenuto celebre per il suo malvagio nazista Hans Landa nel film Bastardi Senza Gloria di Quentin Tarantino (2010).

Elsa e Ulrich, coppia di colti e affermati intellettuali tedeschi vive nel quartiere chic di Georgetown. Tutto sembra perfetto, a parte la grande differenza d’età tra i due, ma dopo una cena in cui tutto sembra andare per il meglio Elsa viene trovata morta nella sua graziosa villetta. Il marito Ulrich parrebbe il principale sospettato.

Data di uscita: 15 giugno

L’assistente della star

(di Nisha Ganatra)

Maggie è la giovane assistente della capricciosa Grace Davis, star di fama internazionale. Nonostante le continue richieste della cantante e le giornate passate a fare commissioni, la ragazza conserva il sogno di diventare produttrice musicale. Quando il manager di Grace le propone una svolta nella sua carriera la vita di Maggie sembra dover cambiare irrimediabilmente.

Data di uscita: 26 giugno

Uscite al cinema luglio 2020

Un figlio di nome Erasmus

(di Alberto Ferrari)

Dopo l’Erasmus in Portogallo che li ha uniti, Jacopo (Paolo Kessisoglu), Ascanio (Luca Bizzarri), Pietro (Ricky Memphis) ed Enrico (Daniele Liotti) hanno preso strade diverse, fino alla notizia della tragica scomparsa della donna che tutti loro hanno amato. I quattro si recano a Lisbona per i funerali, dove scoprono che la donna ha lasciato loro un’eredità: un figlio, chiamato Erasmus. Chi di loro sarà il padre?

Data di uscita: 1° luglio

Il delitto Mattarella

(di Aurelio Grimaldi)

La ricostruzione dell’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia ucciso a Palermo nel 1980. Una morte che ha fatto comodo a molti, compagni di partito compresi, che avevano intrecciato affari con Cosa Nostra.

Data di uscita: 2 luglio

Vulnerabili

(di Gilles Bourdos)

Film francese del 2017 che finalmente arriva anche in Italia. Tre storie diverse si incontrano nel loro denominatore comune: il rapporto tra genitori e figli.

La prima storia racconta l’apparentemente perfetta vita di due giovani neo-sposini, che si rivela una facciata dopo che i genitori della sposa scoprono la terribile realtà.

Nel secondo racconto Melanie è una studentessa universitaria, che rimasta incinta deve rivelare la situazione ai suoi genitori. Il problema è però l’identità del padre: si tratta del suo professore, persino più anziano dei suoi stessi genitori.

La terza storia narra di Anthony, che dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, deve tornare da sua madre, anche lei abbandonata dal marito per un’altra. La situazione porta la donna a diventare sempre più vulnerabile e instabile, fino alla necessità del ricovero in un ospedale psichiatrico.

Data di uscita: 9 luglio

Onward – Oltre la magia

(di Dan Scanlon)

Il nuovo lungometraggio di animazione Disney arriva finalmente nelle sale, dopo essere stato rinviato diverse volte. Ambientato in un mondo fatato che di fatato ha ormai ben poco, due fratelli affronteranno un lungo viaggio per riportare in vita per 24 ore il padre, morto quando erano piccoli.

Data di uscita: 22 luglio

Uscite al cinema agosto 2020

Tenet

(di Christopher Nolan)

L’attesissimo nuovo film di Christopher Nolan arriva finalmente al cinema. Per fronteggiare una minaccia globale più devastante dell’Armageddon, i due protagonisti, interpretati da John David Washington e Robert Pattinson, dovranno risolvere l’enigma intrappolato dietro la parola Tenet.

Data di uscita: 3 agosto

Galveston

(di Mélanie Laurent)

Roy, sicario di un boss di New Orleans decide di buttarsi in un lavoro più impegnativo del solito dopo la diagnosi di un cancro terminale. La commissione si rivelerà una trappola, e l’uomo dovrà scappare per salvarsi, portando con sé una giovane prostituta, tenuta segregata dagli uomini che doveva uccidere. La presenza della ragazza porterà l’uomo a fare i conti con il suo passato e con quello della giovane.

Data di uscita: 6 agosto

Uscite al cinema settembre 2020

Ema

(di Pablo Larraín)

Ema è una giovane ballerina che decide di cambiare radicalmente la sua vita lasciando il marito e il figlio adottivo Polo, di cui non si è mai realmente occupata. Il senso di colpa la porta però a cercare relazioni senza senso per le strade di Valparaiso, mentre medita come riprendersi ciò che ha perso.

Data di uscita: 2 settembre

Soul

(di Pete Docter)

Nuovo film d’animazione targato Pixar, basato sulle difficili domande che prima o poi tutti ci poniamo: “chi siamo? Perché siamo vivi? Cosa dovremmo fare per essere felici?”.

L’anima di Joe Gardner, insegnante di musica morto per un errore, dovrà affrontare il Seminario “You” per riprendersi un corpo e tornare sulla Terra. Durante il suo viaggio nel mondo delle anime Joe farà molti incontri speciali, scoprendo cosa significa realmente “essere vivi”.

Data di uscita: 16 settembre

The King’s Man: le origini

(di Matthew Vaughn)

Terzo capitolo della saga basata sulla graphic novel The Secret Service”, di Mark Millar e Dave Gibbons. Durante la Prima Guerra Mondiale la Gran Bretagna seleziona un manipolo di combattenti scelti, che grazie alle durissime prove affrontate sul campo diverrà la leggendaria agenzia investigativa “The Kingsman”.

Data di uscita: 17 settembre