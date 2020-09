Film streaming: le novità di settembre sulle piattaforme italiane

Un tempo i film che uscivano “direct to video” erano considerati di qualità talmente bassa da non poter affrontare il botteghino, venendo distribuiti subito per il mercato casalingo delle VHS, dei Blue Ray o dello streaming.

Da diversi anni a questa parte però il mondo del cinema si è trasformato: film di altissimo livello vengono distribuiti direttamente sulle piattaforme streaming che li hanno prodotti. A sdoganare il film d’autore direct to streaming è stato The Irishmen, diretto da Martin Scorsese e uscito su Netflix nel settembre 2019.

Durante la pandemia i cinema hanno chiuso le sale, impedendo l’uscita di moltissime pellicole. Le case di produzione hanno deciso quindi di distribuire le nuove uscite sui canali streaming più popolari. Scopriamo quali sono le prime visioni e i film da non perdere che a settembre usciranno sulle principali piattaforme streaming. L’elenco è in continuo aggiornamento!

Amazon Prime Video

3 settembre

My Spy, di Peter Segal (2020). – PRIMA VISIONE

18 settembre

All in: fight for democracy, di Lisa Cortes e Liz Garbus (2020) – PRIMA VISIONE

25 settembre

The Postcard Killings, di Danis Tanovic (2020) – PRIMA VISIONE

Netflix

4 settembre

Changeling, di Clint Eastwood (2008)

Sto pensando di finirla qui, di Charlie Kaufman (2020) – PRIMA VISIONE

6 settembre

Suicide Squad, di David Ayer (2018)

9 settembre

The social dilemma, di Jeff Orlowski (2020) – PRIMA VISIONE

11 settembre

Se busca papà, di Javier Colinas (2020) – PRIMA VISIONE

15 settembre

The Terminal, di Steven Spielberg (2004)

16 settembre

Le strade del male, di Antonio Campos (2020) – PRIMA VISIONE

The paramedic, di Carles Torras (2020) – PRIMA VISIONE

17 settembre

Django Unchained, di Quentin Tarantino (2012)

23 settembre

Enola Holmes, di Lisa Cortes e Liz Garbus (2020) – PRIMA VISIONE

30 settembre

The boys in the band, (2020) – PRIMA VISIONE

Disney +

4 settembre

Mulan, di Niki Caro (2020) – PRIMA VISIONE

11 settembre

L’unico e insuperabile Ivan, di Thea Sharrock (2020) – PRIMA VISIONE

Frozen II – Il segreto di Arendelle, di Jennifer Lee e Chris Buck (2019)

18 settembre

Pinocchio, di Roberto Benigni (2002)

Non ci resta che piangere, di Massimo Troisi e Roberto Benigni (1985)

Il postino, di Michael Radford (1994)

Ortone e il mondo dei Chi, di Jimmy Hayward e Steve Martino (2008)

Pinocchio, di Matteo Garrone (2019)

25 settembre