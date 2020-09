Cosa fare con i bambini a Milano a settembre: eventi e attività

L’estate ha riportato pian piano le cose alla normalità anche per i più piccoli, nonostante le incertezze sulle direttive da tenere nei luoghi dedicati all’infanzia. Il 7 settembre sono ripartiti gli asili, mentre dal 14 ricominceranno anche scuole elementari, medie e superiori.

Cosa fare con i bimbi nel weekend? Quali sono le attività che hanno già riaperto o riapriranno nei prossimi mesi? Il nostro #spiegonebambini ha raccolto eventi, laboratori e appuntamenti per i piccolini, che finalmente potranno tornare a divertirsi in piena sicurezza!

Settembre

Dal 13 settembre

A Kilchberg, cittadina a 20 minuti da Zurigo, inaugurerà la Lindt Home of Chocolate, centro museale dedicato al marchio di cioccolato tra i più amati al mondo. Dalla visita alla fabbrica, in vero stile Willie Wonka fino ai laboratori dedicati ai bambini dagli 8 anni in su, in cui si può creare una barretta, potendo scegliere tra vari gusti e texture, oppure dar forma a orsetti o lollipop di cioccolato. Parte centrale del museo è la grande mostra multimediale e interattiva che, lungo i suoi 1.500 metri quadrati, racconta la storia del cioccolato, dalla scoperta e i primi usi della pianta del cacao fino all’evoluzione dei macchinari per l’industria cioccolatiera. Al termine del percorso le creazioni Lindt possono essere assaggiate nella sala degustazione “Chocolate Heaven”. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17).

Dal 17 al 27 settembre

Al Parco Nord di Milano torna il Festival della Biodiversità, con tanti appuntamenti dedicati al tema della “salute delle piante”. Ci saranno visite guidate, laboratori didattici e passeggiate notturne per conoscere piante e animali del parco più grande di Milano. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Nel pdf del programma è presente un link per la prenotazione di ogni evento della rassegna.

Dal 26 settembre al 1° novembre

Il Villaggio delle Zucche di San Martino Siccomario (PV) è un luogo sconfinato nel verde dove piccoli e grandi potranno trascorrere del tempo nella natura, partecipare a giochi con animazione, laboratori creativi e percorsi didattici. All’interno del Villaggio sono presenti installazioni tematiche e attrazioni come il campo di zucche, la vasca del mais, il castello di paglia, il labirinto di fieno, i trattorini elettrici, l’area gonfiabili, i mercatini, l’aia animali (galline, conigli, cavalli e pony) e tanto altro.

I bambini potranno divertisti partecipando a laboratori creativi come il laboratorio d’intaglio e pittura della zucca, pittura con il cioccolato, la pasta di sale, laboratori didattici sulla coltivazione dello zafferano e altri ancora.

Il Villaggio è adatto per tutte le età: eventi sportivi in diretta, tutti i weekend castagnata e vin brulè e aperitivo a partire dalle ore 17.30, incontri con esperti di erboristeria, zafferano e micologia ed esposizione di vespe e moto d’epoca.

Dal 26 settembre

Ripartono le visite dedicate ai bambini sulle guglie del Duomo di Milano. Le attività saranno svolte in sicurezza a partire dal 26 settembre alle 16, con la prima visita “su e giù per il Duomo”, dove i più piccoli potranno scoprire i segreti della seconda basilica più grande al mondo. (prezzo famiglia 1 adulto + 1 bambino € 32. Ulteriori partecipanti singoli € 13 a persona). La prenotazione è obbligatoria tramite il sito ufficiale della Veneranda Fabbrica del Duomo.

27 settembre

Teatro in Fasce per bambini da 0 a 3 anni riapre con un nuovo spettacolo domenica 27 settembre alle 9:45 e alle 11:15: Ninna Nanna Lalla. Teatro in Fasce è un progetto originale e speciale. Grazie alla pluriennale ricerca, formazione ed esperienza del Centro Amamente e della sua équipe multidisciplinare, Teatro in Fasce è l’unico spettacolo teatrale realmente dedicato ai bambini della più tenera età (0-3 anni). Le ricerche in neuropsicologia dell’età evolutiva lo confermano: i bambini non vedono l’ora di scoprire il mondo con occhi, mani, bocca, orecchie e naso. Il costo dei biglietti è di 8 € per gli adulti e 5 € per i bambini. La prenotazione è obbligatoria, fornendo nome, cognome, codice fiscale di tutti i partecipanti e un numero telefonico all’indirizzo segreteria.centroamamente@gmail.com