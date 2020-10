Sapori Solari inaugura il suo quarto locale a Milano, La Pescheria, in via Piero della Francesca 38. Aperto da venerdì 16 ottobre La Pescheria rappresenta una svolta per il brand. Così la raccontano i quattro proprietari: “La Pescheria nasce dall’idea di chiudere un cerchio e di proseguire un percorso che nasce dalla ricerca nel campo dei salumi e dei formaggi come per La Salumeria, passando a una milanesizzazione con l’aggiunta di cocktail e pesce crudo al Cocktail Bistrot. Abbiamo cominciato a lavorare il pesce crudo in purezza con tartare e cruditè, adesso aggiungiamo anche l’esperienza delle diverse modalità di cottura e chiudiamo il cerchio con l’obiettivo di dare una spinta ulteriore al brand Sapori Solari, che vuole sempre avere l’eccellenza come materia prima, sia essa carne o pesce”.

La Pescheria: un menù semplice che cambia ogni giorno

Il menù della Pescheria ha come punto forte il ricambio e la cura della materia prima, con una proposta che varia a seconda del pescato disponibile e della stagione. All’interno del locale, arredato con soluzioni sobrie che rimandano al Sud Italia e al Mediterraneo, è possibile scegliere direttamente dal banco gli appettosi antipasti di crudi e il pescato del giorno, che verrà successivamente preparato nella cucina a vista.

L’arcobaleno di gamberi crudi che abbiamo provato ha risaltato le materie prime italiane, come il famoso gambero rosso di Mazara del Vallo e le ostriche provenienti dalla Sardegna, mentre allo stesso tempo presentava elementi lontani e particolari, come il gambero blu della Nuova Caledonia.

Gli antipasti cotti hanno trasmesso la ricerca tipica della catena Sapori Solari, unendo preparazioni tipicamente legate alla carne ai sapori del mare. Interessanti in questo senso la porchetta di tonno e il pesce lavorato con le spezie del lardo di Colonnata. Un antipasto in particolare unisce i due mondi del brand: tonno rosso crudo accompagnato da briciole di salsiccia di nero di Parma. Decisamente un elemento che richiama le origini del gruppo, nato nel 2015 con la Salumeria di via Anguissola.

La Pescheria propone nel proprio menù due primi e due secondi di stagione, con un piatto speciale che varia ogni giorno. Durante la nostra visita abbiamo assaggiato una pasta secca condita con una riduzione di brodo di teste di gambero rosso, pistacchi e polpa di gambero rosso crudo che occupa sicuramente un posto speciale tra i piatti proposti durante la serata.

Carta dei vini selezionata

Il menu, oltre alle portate principali prevede degli aperitivi con tapas di pesce e vini selezionati per ogni piatto da esperti sommelier. In alternativa è possibile ordinare dei cocktail appositamente preparati.