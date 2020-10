Arriva anche a Milano il Giro d’Italia, che per la sua ultima tappa ha scelto proprio Piazza Duomo domenica 25 ottobre. Ovviamente il passaggio del Giro sarà un evento che comporta non pochi problemi di gestione per il Comune di Milano e per Atm, specialmente dopo le misure più restrittive emanate dalla Regione per contenere l’ondata di contagi in aumento.

Atteso da appassionati di ciclismo di ogni età, il Giro aveva preannunciato il suo arrivo in città con il posizionamento della Coppa in Galleria Vittorio Emanuele, completa di countdown per il giorno finale, che è finalmente arrivato.

Bus deviati e chiusa la stazione metropolitana Duomo

Per tutta la durata dell’evento, dalla prima mattina fino alle 18 di domenica sera la fermata Duomo delle linee metropolitane M1 e M3 sarà chiusa. Si consiglia di prendere la metropolitana alle fermate precedenti di San Babila e Cordusio per la M1, o di Montenapoleone e Missori per la M3.

Deviazioni tram

Tram 1: In entrambe le direzioni: devia tra via Cusani e piazza Firenze, passando per Foro Buonaparte, Lanza M2, via Legnano, via Bramante, via Cenisio, p.za Firenze, viale Certosa. Non passano da Cadorna M1 M2, largo Quinto Alpini, Arco della Pace, corso Sempione.

In entrambe le direzioni: devia tra via Cusani e piazza Firenze, passando per Foro Buonaparte, Lanza M2, via Legnano, via Bramante, via Cenisio, p.za Firenze, viale Certosa. Non passano da Cadorna M1 M2, largo Quinto Alpini, Arco della Pace, corso Sempione. Tram 4: Fa servizio tra Niguarda Parco Nord e Monumentale M5. Non passa da piazza Lega Lombarda, Lanza M2, Cairoli M1.

Fa servizio tra Niguarda Parco Nord e Monumentale M5. Non passa da piazza Lega Lombarda, Lanza M2, Cairoli M1. Tram 5: Fa servizio tra Ortica e piazza Fontana, passando in via Bixio, viale Piave, p.za 5 Giornate, c.so P.ta Vittoria. Non passa da viale Regina Giovanna, viale Tunisia. Tra Lazzaretto/Settembrini e Ospedale Maggiore usate il tram 33.

Fa servizio tra Ortica e piazza Fontana, passando in via Bixio, viale Piave, p.za 5 Giornate, c.so P.ta Vittoria. Non passa da viale Regina Giovanna, viale Tunisia. Tra Lazzaretto/Settembrini e Ospedale Maggiore usate il tram 33. Tram 9: Fa regolare servizio tra Porta Genova FS M2 e viale Monte Nero/piazza 5 Giornate. Poi segue un percorso alternativo fino a viale Molise, dove fa capolinea. Non passa da viale Premuda, viale Piave, Porta Venezia M1, Repubblica M3, Centrale FS M2 M3. Tra 5 Giornate e viale Piave/Bixio usate i tram 5 e 19.

Fa regolare servizio tra Porta Genova FS M2 e viale Monte Nero/piazza 5 Giornate. Poi segue un percorso alternativo fino a viale Molise, dove fa capolinea. Non passa da viale Premuda, viale Piave, Porta Venezia M1, Repubblica M3, Centrale FS M2 M3. Tra 5 Giornate e viale Piave/Bixio usate i tram 5 e 19. Tram 33: Fa regolare servizio tra Lagosta e via Lazzaretto. Poi segue un percorso alternativo fino in p.le Ospedale Maggiore, passando per via Settembrini, Centrale FS M2 M3, viale Lunigiana, viale Zara, viale Cà Granda.

Deviazioni bus

Bus 39: In direzione Loreto M1 M2 percorre la carreggiata laterale di via Gran Sasso.

In direzione Loreto M1 M2 percorre la carreggiata laterale di via Gran Sasso. Bus 50: Fa regolare servizio tra Lorenteggio e Cadorna FN M1 M2 e fa capolinea in via Boccaccio. Non passa da Cairoli M1.

Fa regolare servizio tra Lorenteggio e Cadorna FN M1 M2 e fa capolinea in via Boccaccio. Non passa da Cairoli M1. Bus 53: Fa regolare servizio tra Sesto Marelli M1 e via Padre Riccardi. Poi segue un percorso alternativo fino a Cimiano M2, dove fa capolinea provvisorio. Non passa da l.go Tel Aviv, via Cesana, Udine M2, via Ronchi, Lambrate FS M2.

Fa regolare servizio tra Sesto Marelli M1 e via Padre Riccardi. Poi segue un percorso alternativo fino a Cimiano M2, dove fa capolinea provvisorio. Non passa da l.go Tel Aviv, via Cesana, Udine M2, via Ronchi, Lambrate FS M2. Bus 55: Fa servizio tra il cimitero di Lambrate/quartiere Feltre e via Pecchio. Non passa dalle vie Stradivari, Palestrina e Andrea Doria.

Fa servizio tra il cimitero di Lambrate/quartiere Feltre e via Pecchio. Non passa dalle vie Stradivari, Palestrina e Andrea Doria. Bus 56: Fa servizio tra il Q.re Adriano e Crescenzago M2. Non passa da via Padova, Palestrina (Loreto M1 M2) e A. Doria.

Fa servizio tra il Q.re Adriano e Crescenzago M2. Non passa da via Padova, Palestrina (Loreto M1 M2) e A. Doria. Bus 57: Fa regolare servizio tra Quarto Oggiaro e Largo Medici (via Canonica). Non passa da via Legnano, Lanza M2, Cairoli M1.

Fa regolare servizio tra Quarto Oggiaro e Largo Medici (via Canonica). Non passa da via Legnano, Lanza M2, Cairoli M1. Bus 60: Fa servizio su 2 tratte: da l.go Augusto a Eustachi/Plinio e da Zara M3 M5 a Vitruvio/Benedetto Marcello. Non fa la fermata di p.za Lima e Plinio/Bacone.

Fa servizio su 2 tratte: da l.go Augusto a Eustachi/Plinio e da Zara M3 M5 a Vitruvio/Benedetto Marcello. Non fa la fermata di p.za Lima e Plinio/Bacone. Bus 61: Fa servizio regolare tra Murani – Monforte e piazza Napoli – Cadorna M1 M2. Non passa per via Durini, via Senato, via Pontaccio, Foro Buonaparte, Cairoli M1, via dell’Orso, Monte Pietà e via dei Giardini.

Fa servizio regolare tra Murani – Monforte e piazza Napoli – Cadorna M1 M2. Non passa per via Durini, via Senato, via Pontaccio, Foro Buonaparte, Cairoli M1, via dell’Orso, Monte Pietà e via dei Giardini. Bus 81 : Fa servizio regolare tra Sesto Marelli M1 e Vitruvio/Benedetto Marcello. Non passa da p.le Bacone, v.le Abruzzi, via Porpora e Lambrate FS M2.

: Fa servizio regolare tra Sesto Marelli M1 e Vitruvio/Benedetto Marcello. Non passa da p.le Bacone, v.le Abruzzi, via Porpora e Lambrate FS M2. Bus 94: Fa servizio su 2 tratte: da Cadorna M1 M2 a Visconti di Modrone e da Porta Volta a p.za Cavour Non passa in via Senato.

Fa servizio su 2 tratte: da Cadorna M1 M2 a Visconti di Modrone e da Porta Volta a p.za Cavour Non passa in via Senato. Bus 174: Fa servizio tra Q.re Turro e Centrale FS M2 M3. Non passa da via Spoleto, via Giacosa, Loreto M1 M2 e v.le Brianza.

Fa servizio tra Q.re Turro e Centrale FS M2 M3. Non passa da via Spoleto, via Giacosa, Loreto M1 M2 e v.le Brianza. Bus 925: Fa regolare servizio tra Segrate (Redecesio)/Udine M2 fino all’ Ospedale San Raffaele. Non passa da Cascina Gobba M2.

Deviazioni filobus