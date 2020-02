Coronavirus in Lombardia: informazioni e decalogo per la prevenzione

(aggiornato sabato 22 febbraio alle ore 01.15)

Come si temeva, il Coronavirus (Covid-19 il nome scelto dall’Organizzazione mondiale della salute per identificare la malattia respiratoria che provoca) di origine cinese è arrivato in Italia e il primo focolaio è stato localizzato in Lombardia. Tutti i casi saranno gestiti all’Ospedale Sacco di Milano, struttura altamente specializzata per le esigenze di trasporto e gestione in sicurezza. Le istituzioni sono al lavoro per ricostruire la rete di contatti tra il “paziente zero” di Codogno, colleghi, familiari, amici e passanti.

Ricordiamo anche che i treni salteranno le fermate nei Comuni oggetto della quarantena. Prime ripercussioni anche sullo sport regionale: la Federazione italiana pallavolo (Fipav) ha sospeso in via precauzionale i campionati di serie B femminile e maschile previsti nel weekend. Analoga sorte per numerose partite di calcio organizzate dal Comitato regionale Lombardia della LND, la Lega nazionale dilettanti (qui l’elenco).

Coronavirus in Lombardia: i Comuni in quarantena

Nelle ultime ore 10 paesi del lodigiano, tra cui Codogno e Castelpusterlengo (per un totale di circa 50.000 persone) sono stati sottoposti a quarantena per restringere l’area del possibile contagio, con la chiusura temporanea di tutti gli uffici pubblici, scuole, negozi e bar. Un piano di contenimento intensivo, con tutte le attività produttive sospese assieme a ogni tipo di festa o pubblico evento.

Mentre scriviamo, i contagiati sono 15 e in serata è arrivata la notizia del primo decesso (un uomo di 77 anni a Monselice, nel padovano). Ribadiamo, come indicato dalle istituzioni sanitarie, che in caso di sintomi sospetti non bisogna andare in ospedale, ma chiamare il 112. Ci sono però anche buone notizie: è guarito dalla Covid-19 il giovane ricercatore italiano, rientrato dalla Cina, che era stato trasferito all’istituto specializzato Spallanzani di Roma.

Prevenzione Coronavirus: le regole

Nel sito web della Regione Lombardia è presente una pagina con informazioni e il decalogo anti Coronavirus diffuso dal ministero della Salute:

Lavati spesso le mani Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Maggiori dettagli sono presenti nell’opuscolo informativo completo sulle azioni da intraprendere.

Coronavirus: cosa fare in caso di sintomi sospetti

“Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori – indica il ministero della Salute – non devono andare in pronto soccorso”; è necessario invece “chiamare il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare”.

I cittadini, inoltre, possono contattare il numero 1500 attivato dal dicastero competente per informazioni di carattere generale sul virus.

Coronavirus: chi è più vulnerabile

“Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie croniche come il diabete e le malattie cardiache” spiega il ministero nel suo vademecum.