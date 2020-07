Il 2020 sarà un anno senza concerti live, lo sappiamo. Tutti i tour sono stati rinviati o cancellati, non senza polemiche.

Le organizzazioni si sono subito messe in moto per riprogrammare tutti i concerti annullati quest’anno nell’estate 2021, mantenendo la validità dei biglietti già acquistati.

Ed eccovi tutte le nuove date dei live del 2021 a Milano, in continuo aggiornamento!

I biglietti per partecipare ai concerti dei vostri artisti preferiti sono disponibili esclusivamente online, dato che molti punti vendita e rivenditori autorizzati sono chiusi.

In ogni caso, vi ricordiamo di acquistarli esclusivamente sui circuiti ufficiali di vendita, per evitare ogni tipo di inflazione, dopo gli episodi dello scandalo del secondary ticketing.

Se invece avete già in mano i biglietti degli spettacoli annullati nel 2020 nessun problema: il biglietto e il relativo posto assegnato restano validi anche per le nuove date del concerto, basterà presentarsi con il vecchio biglietto al momento dell’ingresso.

Purtroppo i biglietti non sono rimborsabili, nemmeno in caso di cancellazione totale della data. Al posto del denaro saranno consegnati dei voucher, spendibili nello stesso circuito organizzativo per altri eventi confermati.

Tutti i concerti elencati di seguito sono recuperi di date annullate nel 2020.

Gennaio

13 gennaio

Takke – Legend Club

18 gennaio

Ghostmane – Magazzini Generali

Febbraio

2 febbraio

Le Vibrazioni in orchestra con Beppe Vessicchio – Teatro Nazionale CheBanca!

10 febbraio

Dua Lipa – Forum di Assago

22-23 febbraio

Davide Van De Sfroos – Teatro dal Verme

Brian Fallon – Circolo Magnolia (23 febbraio)

Marzo

6 marzo

J Ax – Forum di Assago

12 marzo

Avril Lavigne – Lorenzini District

18 marzo

Hans Zimmer – Forum di Assago

21 marzo

Fasma – Magazzini Generali

23 marzo

James Blunt – Forum di Assago

Swans – Alacatraz

Aprile

7 aprile

Marracash – Forum di Assago

11 aprile

Marco Masini – Teatro degli Arcimboldi

16 aprile

Yes- Teatro dal Verme

27 aprile

Helloween – Lorenzini District

Maggio

9 maggio

Paul Weller – Alcatraz

20 maggio

Nick Cave – Forum di Assago

25 maggio

Joe Satriani – location da definire

26 maggio

Joan As Police Woman – Santeria

Eric Clapton – Forum di Assago

Giugno

8 giugno

10 giugno

System of a Down e Korn (opening)- Ex Area Expo

11 giugno

Aerosmith – Ex Area Expo

13 giugno

Vasco Rossi – Ex Area Expo

15, 18, 19 giugno

Tiziano Ferro – San Siro

16 giugno

Green Day – Ippodromo San Siro

22 Giugno

The Offspring e Lagwagon – Carroponte, Sesto San Giovanni

Luglio

2-3 luglio

8 luglio

Thom Yorke – Lorenzini District

9, 10 luglio

Max Pezzali – San Siro

12 luglio

Salmo – San Siro

Settembre

9 settembre

Evanescence + Within Tempation – Forum di Assago

28 settembre

Biagio Antonacci – Teatro Carcano (tutti i giorni fino al 24 ottobre)

Ottobre

16 ottobre

Achille Lauro – Lorenzini District

19 ottobre

Deep Purple – Forum di Assago

Novembre

8 novembre

Alains Morrisette – Forum di Assago

19 novembre

Simply Red – Forum di Assago

