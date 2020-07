Diciamolo: almeno dal punto di vista della consultazione, gli orari Trenord sono comodi da trovare e visionare: siti internet e app danno una mano a chi deve pianificare il proprio viaggio in treno, sia che si parta con dovuto anticipo sia che si debba prendere il treno all’ultimo momento e si sono molto evolute rispetto a qualche anno fa, consentendo a esempio pagamenti dei biglietti via paypal e biglietti elettronici, orari ferroviari aggiornati e tante info utili. Sul web almeno.

Dopo il lockdown Trenord è ripartita un po’ al risparmio, con orari ridotti e molti divieti, alcuni sensati come l’alternanza dei posti a sedere, altri discutibili, come il divieto di portare a bordo le biciclette.

Quello che vi serve per districarvi nel dedalo dei viaggi in treno con Trenord sono: portali o app da scaricare con gli orari dei treni aggiornati, le info utili per i treni garantiti, liste che diventeranno la vostra Stella Polare nel caso del classico sciopero del venerdì ad esempio.

Soprattutto ora come ora le app sono indispensabili per non impazzire dietro a nuove direttive, regolamenti e divieti. Tutto il mondo si è trasferito online, e anche Trenord sta provando a seguire il buon esempio, con qualche novità mica male.

Trenord: app gratuite da scaricare

App Trenord – Informazioni e orari treni in Lombardia . E’ l’ app istituzionale di Trenord con gli orari, sia per iOs che per Android. Ha molte caratteristiche utili: si può acquistare qui direttamente il biglietto e pianificare un viaggio in Lombardia. Vi aiuta a restare aggiornati grazie alla sezione Linee Real Time che dovrebbe avvertire se ci sono problemi che possono ritardare o causare disservizi. Potete ovviamente cercare treni e stazioni, rinnovare il vostro abbonamento Trenord e Io Viaggio in Lombardia. L’area che mi piace di più se viaggio come “turista” è la Discovery Train che aggiorna su promozioni, treni speciali , e iniziative per spostarsi in treno verso eventi o mostre importanti, ma anche luoghi di villeggiatura, stazioni termali e altro. Tutto sommato ben fatta e molto più immediata della sua cugina di Trenitalia.Proprio all’interno di questa app è arrivata una novità , anche se ancora sperimentale: nei weekend di luglio e agosto si potrà prenotare il proprio treno in base alla disponibilità dei posti, per evitare affollamenti. L’esperimento partirà con 8 treni , 4 sulle tratte Milano Cadorna – Como Lago e 4 corse per Milano Centrale – Tirano. Oltre al biglietto la prenotazione garantirà di non restare a guardare il treno allontanarsi dalla banchina perché troppo pieno.

Sembrerebbe proprio finita l’epoca dei vagoni stracolmi , purtroppo o per fortuna.

Calcolare bene orari e coincidenze di Trenord

Non è un’app ma serve altrettanto, se non di più: il buonsenso . Quando organizzate il vostro viaggio in treno e consultate gli orari, fate attenzione a calcolare le coincidenze con il giusto margine. Anche se l’app o il simulatore orari online vi suggeriscono una coincidenza tra due treni di appena 10 minuti, per esperienza io consiglio di scegliere margini di tempo maggiori a meno che non conosciate la tratta e la stazione dove avviene la coincidenza. Questo perché la distanza tra il binario dove arrivate e quello dove ripartite potrebbe essere ampia, e bastano 10 minuti di ritardo per perdere il treno (ma tanto avete l’app quindi potete ricalcolare subito il prossimo viaggio).

. Quando organizzate il vostro viaggio in treno e consultate gli orari, fate attenzione a calcolare le coincidenze con il giusto margine. Anche se l’app o il simulatore orari online vi suggeriscono una coincidenza tra due treni di appena 10 minuti, per esperienza io consiglio di scegliere margini di tempo maggiori a meno che non conosciate la tratta e la stazione dove avviene la coincidenza. Questo perché la distanza tra il binario dove arrivate e quello dove ripartite potrebbe essere ampia, e bastano 10 minuti di ritardo per perdere il treno (ma tanto avete l’app quindi potete ricalcolare subito il prossimo viaggio). Tenete conto dei cambiamenti: ricorda sempre che non tutte le tratte sono tornate attive, così come le corse. E soprattutto ricorda che i posti sono limitati ! Se anche prima del Covid era buona abitudine arrivare 10 minuti prima della partenza, adesso cerca di essere al treno almeno 20 minuti prima, o il rischio di restare a piedi potrebbe diventare realtà!

! Se anche prima del Covid era buona abitudine arrivare 10 minuti prima della partenza, adesso cerca di essere al treno almeno 20 minuti prima, o il rischio di restare a piedi potrebbe diventare realtà! Consultate via web: i siti internet da tenere d’occhio sono www.trenord.it con davvero molte info utili, possibilità di consultare linee e orari, avvisi, notizie, agevolazioni ecc.

Se vi interessa in particolare la tratta per Malpensa (le tratte sono attive solo per il Terminal 1, da Milano Cadorna, Centrale o Garibaldi), il sito a mio avviso più utile è quello ufficiale del Malpensa Express, www.malpensaexpress.it, dedicato solo ai treni diretti all’aeroporto milanese, ma che fermano anche a Bovisa, Saronno, Busto Arsizio, e in certi casi anche in molti altri comuni più piccoli. E’ utile perchè trovate gli orari ferroviari unicamente di questa tratta, quindi facilissimo da consultare. Potete organizzarvi bene perchè raramente i treni sono in grosso ritardo. La corsa più breve è quella dei treni che partono da o per Cadorna, con un tragitto che dura in media 43-45 minuti.

Ecco i miei consigli. E voi come consultate gli orari Trenord? A quali app o siti web vi appoggiate per viaggiare in Lombardia col treno? Quali gli itinerari con gli orari più comodi?