È da alcuni anni che Milano è sempre più proiettata in uno scenario europeo, in special modo dal punto di vista dei servizi. L’ulteriore miglioria delle infrastrutture cittadine è rappresentata dalla Metro 4, che permetterà al capoluogo lombardo di confrontarsi alla pari con altre capitali europee anche dal punto di vista dei trasporti.

A novembre del 2015 l’inaugurazione della stazione di Tre Torri della Linea M5 (la cosiddetta “linea lilla”, come è conosciuta dai cittadini) ha dotato la città di una quarta arteria della metropolitana, e ora gli sforzi dell’amministrazione sono concentrati proprio sulla Metro 4, quarta per numero ma quinta in ordine di realizzazione.

Tra gli obiettivi dichiarati della M4 SpA – la società che gestisce i lavori e che è stata costituita a dicembre del 2014 dal Comune di Milano, socio di maggioranza – c’è la diminuzione del traffico su ruote a vantaggio del trasporto pubblico (con una previsione di 30 milioni di spostamenti in meno all’anno), e la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti (si stima nella misura di circa 16 milioni di tonnellate in meno di combustibile). Queste cifre comprendono però anche l’apporto fornito dal servizio della M5.

Metro 4: il percorso

La nuova linea, nota anche come M4 o Linea Blu, seguirà un percorso che metterà in collegamento la parte Est della città con quella Ovest, passando attraverso il centro storico, con i due capolinea rappresentati dalla stazione di Linate (con collegamento all’aeroporto) e dalla stazione di San Cristoforo, direttamente sul Naviglio Grande. L’ultimazione dei lavori e la completa operatività della linea è prevista per il 2022.

Queste le 21 stazioni toccate dalla Metro 4, partendo da Est e dirigendosi verso Ovest.

Linate (collegamento con l’aeroporto)

(collegamento con l’aeroporto) Q.re Forlanini

Forlanini FS (collegamento con il Passante Ferroviario)

(collegamento con il Passante Ferroviario) Argonne

Susa

Dateo (collegamento con il Passante Ferroviario)

(collegamento con il Passante Ferroviario) Tricolore

San Babila (collegamento con la M1)

(collegamento con la M1) Sforza Policlinico (collegamento con la M3)

(collegamento con la M3) S. Sofia

Vetra

De Amicis

S. Ambrogio (collegamento con la M2)

(collegamento con la M2) Parco Solari

Foppa

Washington Bolivar

Tolstoj

Frattini

Gelsomini

Segneri

San Cristoforo (collegamento con il Passante Ferroviario)

Metro 4: alcuni numeri e dettagli tecnici

In tutto il percorso si estende per 15 chilometri, e a regime pieno dovrebbe consentire il trasporto di 86 milioni di passeggeri all’anno. La frequenza minima di esercizio garantita è di 75 secondi, con punte di 90 negli orari di picco, per una velocità massima di 80 chilometri all’ora raggiunta dai 47 veicoli (7 saranno di scorta) costituiti da quattro vagoni comunicanti.

La M4 sarà una metropolitana leggera ad automatismo integrale a guida driverless, ovvero senza conducente, come già i cittadini hanno avuto modo di sperimentare con la M5. Le gallerie di linea saranno a binario singolo e avranno un diametro di scavo di 6 metri e mezzo per le tratte esterne e 9,15 metri per la tratta centrale.

Anche in questo caso le porte delle carrozza si apriranno solo in corrispondenza dei cancelli posizionati sulla banchina e separati dai binari, in modo da garantire la sicurezza dei viaggiatori. Ovviamente sono ancora ignoti gli orari del servizio della Metro 4, ma non si dubita che rispetteranno l’apertura anticipata disposta di recente.

Tra i maggiori problemi sollevati dai lavori della M4 c’è l’impatto ambientale di questa grande opera urbana sul territorio. Il Comune di Milano ha già annunciato che dopo il termine dei lavori farà in modo di aumentare il numero totale di alberi del 20%.

Il piano di piantumazione prevede che una volta chiusi i cantieri vengano piantati 1900 nuovi alberi lungo il tragitto della M4. Rispetto al piano originario le modifiche recenti al progetto hanno permesso di contenere l’abbattimento di alberi del 24% e di consentire la conservazione di 169 alberature.

Dettaglio non secondario è quello del collegamento a un complesso di aree verdi di Milano, costituito da Parco Forlanini, Idroscalo e Parco delle Risaie, attraverso un mezzo “green” come la metropolitana.

M4: stato dei lavori

Il 9 settembre 2020 è stato completato lo scavo delle gallerie della M4 con l’arrivo delle talpe escavatrici al Parco Solari 15 km di gallerie da Linate a Lorenteggio. “Un lavoro poderoso, compiuto dalle due TBM che hanno scavato e posato oltre 6.000 anelli prefabbricati“, ha commentato il sindaco Sala su Facebook.

A questo punto si potrà iniziare lo sgombero dei cantieri di superficie e partire con i lavori di completamento di stazioni, banchine e gallerie.

Per rimanere informati sulle ultime novità inerenti la Metro 4 e i lavori in corso si consiglia di consultare il sito ufficiale www.metro4milano.it.