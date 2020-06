Milano è ricchissima di campi di calcio e calcetto. Uno sport che attrae tutte le età, è facile da praticare, fa divertire e può anche consentire una carriera ad alti livelli. Richiede meno allenamento del calcio a 11 (a livello dilettantistico) e consente di potersi ritrovare per l’appuntamento settimanale con gli amici di sempre.

Anche se oggi, con le nuove applicazioni come Fubles e Prenota un campo, è possibile giocare conoscendo nuove persone al campo stesso. Quindi non per forza bisogna crearsi un quintetto settimanale.

Campi di calcetto zona per zona: dove andare?

È arrivata ormai la bella stagione e presto i campetti di calcetto saranno pieni. Ma quali sono quelli che meglio riescono ad abbinare qualità, servizi, parcheggio e la possibilità di avere mezzi vicino. Siamo andati a cercare i migliori zona per zona a Milano.

Zona centro storico: Playmore e Mediolanum Tennis

Il Playmore di via Moscova 26 è uno dei centri sportivi più qualificati e graditi della zona Garibaldi-Moscova. Si trova vicino alla fermata M2 Moscova e rappresenta un centro apprezzato e vivace. Propone molto spesso tornei , non solo di calcio a 5, ma anche di volley, beach volley, beach tennis, ping pong, basket (corsi) e corsi sportivi di ballo. Purtroppo, trovandosi nel bel mezzo di una delle zone più residenziali di Milano, non consente situazioni di facile parcheggio. A meno che si utilizzino i vicini parking a pagamento con tariffa oraria. È consigliato andarci a piedi o con i mezzi. Ma per il prezzo di 55 euro l’ora è un’ottima soluzione. E chicca finale: la possibilità di rivedere la partita giocata!

Il Mediolanum Tennis si trova in via Monti 57/B , esattamente fra via Petrarca e Largo Quinto Alpini. A una decina di minuti dalla fermata M1 Pagano. Anche in questo caso è sconsigliato andare in macchina per rischio multe (zona C e parcheggi residenziali). Anche se si può sempre usufruire del parcheggio ampio di Pagano, pagando il ticket. Il centro offre un campo di calcio a 5 (coperto o scoperto), due da tennis e uno da minitennis. Il prezzo è un po’ meno modico di quello in Moscova: 80 euro il campo coperto, 70 quello scoperto. Si tratta di campi sintetici e di buona qualità.

Zona Crescenzago, Stazione Centrale, Loreto, Greco e viale Monza: Centro Sportivo La Salle e Real Crescenzago

Il Centro Sportivo La Salle è in via Padre Placido Riccardi n.28. Offre possibilità di parcheggio ed è posto esattamente fra Cimiano M2 e Crescenzago M2. Si tratta di un centro sportivo serio, pulito e ben organizzato con ottimi servizi come corsi di calcio a 5 e di tennis. In più ci sono un bar, una sala feste e dulcis in fundo un’area picnic. I campi sono nuovi e il prezzo all’ora è di 60 euro esterno e 70 euro interno o coperto. Si può anche prenotare online ed è molto richiesto.

Il Real Crescenzago è in via Privata Trasimeno, 25, zona Crescenzago. Purtroppo non si trova vicinissimo alla fermata medesima (circa 20 minuti a piedi) ed è più raggiungibile in auto. L’organizzazione del centro è più che apprezzata dagli utenti del web per la massima disponibilità di chi lo gestisce. Anche l’offerta di campi prevede erba sintetica di ultima generazione. In tutto dispone di 2 campi da calcetto, 2 da calcio a 7 e uno a 11. Il costo per giocare è di 60 euro l’ora, più che accettabile.

Zona Cimiano e Città Studi: Cimiano Calcio e Centro Sportivo Giuriati

Dalle parti di Cimiano abbiamo due ottimi centri sportivi, vicini alla fermata M2 Cimiano e M2 Piola-Lambrate

Il primo ospita la squadra di calcio Cimiano e si trova in via Don Calabria 16. È un centro immerso nel verde e sede della Milan City Camp. Ben curato e apprezzato da chi lo frequenta, offre tre campi a 5 di qualità, coperti d’inverno con palloni pressostatici. Presenta un ampio parcheggio e inoltre si possono organizzare feste o ci si può fermare per cena presso il bar/ristorante. Il prezzo del noleggio campo è di 65 euro all’ora.

Il Centro Sportivo Giuriati si trova in via Giuseppe Ponzio , fra le fermate M2 Piola e Lambrate. Sede del centro sportivo per gli studenti del Politecnico offre moltissime attività agonistiche. Campi di calcio a 5 di terza generazione, ma soprattutto corsi di atletica di ogni disciplina e rugby. Ovviamente come ben sapranno gli studenti, per loro sono previste tariffe agevolatissime! Affitto del campo a 3,50 a testa! Per chi non è studente, il prezzo è invece di 5.50.

Zona Corvetto e Mecenate: Tennis Club Libertas e Scuola Calcio Macallesi

Fra i tanti campi presenti in zona Corvetto abbiamo scelto quelli del Tennis Club Libertas. Vicinissimo alla fermata M3 Porto di Mare, via Fabio Massimo 1. Buoni i campi di calcio a 5 e da tennis. Il costo è di 45 euro dopo le 23 e di 60 euro fino alle 23. Il personale è molto professionale e gentile, secondo i pareri di più persone. La zona è fornita inoltre di ampio parcheggio e il centro fornisce anche servizio bar. I campi sono ben curati e anche l’accoglienza è buona.

La Scuola Calcio Macallesi è in via Marco Fabio Quintiliano 46 dalle parti di Mecenate, vicino a Rogoredo. La struttura è stata rinnovata e offre due buoni campi a 7 e due a 5. E’ sede della squadra Macallesi, ma offre anche campi a noleggio per un totale di 60 euro all’ora. All’interno vi sono una sala da feste e un bar oltre alla scuola calcio. Il parcheggio è garantito, mentre purtroppo per chi viene da lontano i mezzi sono almeno due: fermata M3 Rogoredo e autobus 88, 6 fermate e poi sette minuti a piedi.

Zona Gratosoglio e quartiere Missaglia: Club Milano e Centro Sportivo Savorelli

Il Club Milano si trova vicinissimo alla fermata M2 Abbiategrasso, in via Sant’Abbondio 4. Il centro presenta campi di ultima generazione sia a 5, a 7 e a 11. Per chi non voglia giocare, offre un buon spazio bar con wi-fi gratuito e da più recensioni sembra organizzato davvero bene. Per ciò che offre i 4 euro all’ora di noleggio campo sono ottimi.

Il secondo, il Centro Sportivo Savorelli è vicino a via Tibaldi in Piazza Caduti del Lavoro 5. Centro con buoni campi da calcio a 11, a e a 5. E’ attrezzato con parcheggio interno e per chi usasse i mezzi può arrivarvi tramite la filovia 91. All’interno si trova anche un bar. La struttura offre la possibilità di seguire una scuola calcio di allenatori capaci e disponibili. Il costo per l’affitto di una singola sera è 55 estivo e 65 invernale o coperto. Mentre il pomeridiano è rispettivamente di 45 e di 55 euro.

Zona Lorenteggio, Famagosta, Barona: Club Tuberose e Calcio La Spezia

Scegliere pochi campi in questa zona non è semplice. Si tratta, insieme alle zone 7 e 8, di una delle aree con maggiori campi di gioco disponibili. Alcuni sono stati calcati anche da giocatori famosi di serie A, come il caso del centro sportivo Palauno in via Giambellino.

Ma basandoci sui criteri indicati sopra abbiamo optato per gli spazi più vicini alle fermate metropolitane.

Il Club Tuberose (via Giò Ponti 1) è esattamente a metà fra le due fermate M1 Primaticcio e M1 Bande Nere. Dalle due fermate ci sono poi circa cinque minuti di camminata. Non è solo un buon posto dove giocare a calcio a 5, ma è interessante rilevare che si possono praticare molti sport fra cui basket, pallavolo, e pattinaggio, anche a livello agonistico. I campi vengono affittati all’aperto e costano 60 euro all’ora.

Calcio La Spezia si trova in viale Famagosta 79, Famagosta M2 Nel centro ci sono due campi di calcio a 5, un bar e una tribuna coperta. Buoni gli spogliatoi e i servizi offerti. Il costo per giocare è di 55 euro all’ora.

Zona De Angeli-Frua, San Siro, Quinto Romano: 5 Pioppi e U.S. Triestina

Altra zona ricca di campetti dove divertirsi quella che va da San Siro a Baggio. In zona De Angeli – Gambara c’è il centro sportivo 5 Pioppi, in via Marostica 4. In una zona non facile per i parcheggi, la possibilità di parcheggiare all’interno è molto comoda. Il centro offre anche un bar, un negozio sportivo e ben 4 campi da tennis. I manti erbosi dei campi sono buoni, mentre alcuni utenti non hanno gradito il noleggio del pallone per 3 euro. Il prezzo per giocare è di 60 euro dopo le 18,30 e di 50 euro nel fine settimana.

La sede della squadra U.S. Triestina è uno dei centro sportivi con i campi migliori della zona. Si trova in via Fleming 13 e dispone di due campi a 5, due a 11 e tre a 7. Il terreno di erba sintetica è di ottima qualità ed è stato recentemente migliorato. La struttura è gradevole e nei 60 euro di noleggio sono inclusi casacche, pallone e l’opzione post-goal (possibilità di rivedersi giocare). Al coperto il prezzo lievita di dieci euro.Unica pecca è la poca vicinanza alle fermate metro. La soluzione migliore è M5 San Siro e poi la linea 64.

Zona Gallaratese – Fiera – Lampugnano: Piccolo Stadio San Siro e Lombardia Uno

Anche in questo caso non è stato facile scegliere perché nei quartieri intorno allo stadio sorgono infinite strutture a buon mercato di campi di calcio e calcetto, nonché il centro FIPAV, dove si allenano squadre delle serie maggiori di pallavolo.

Fra i migliori centri sportivi di Milano si segnala certamente il Piccolo Stadio San Siro in via Carlo Osma 9. Il punto è piuttosto vicino alla fermata M1 Lampugnano e il centro offre anche un proprio parcheggio. All’interno vi si trova un buon bar. La struttura ospita anche molti tornei regionali e locali. I campi sono di ultima generazione e recensiti ottimamente da chi frequenta il centro. Il prezzo di listino è 60 euro per un’ora di gioco.

Il Lombardia Uno si trova in via Francesco Cilea 116 (M1 Molino Dorino e San Leonardo). Il numero dei campi è davvero notevole e c’è ampia disponibilità sia per quelli coperti che scoperti: 4 campi di calcetto, 3 da calcio a 7, uno da calcio a 11 e uno per il tennis. I terreni sono più che buoni. C’è anche un ampio parcheggio nella zona circostante e un bar interno. Il prezzo è a buon mercato: 55 euro allo scoperto e 70 al coperto.

Zona Affori – Comasina: Clover Sport Village e Quanta Club

In una zona dove la recente urbanizzazione e lo sviluppo della M3 hanno modernizzato l’area, vi proponiamo due centri sportivi di buona qualità, vicini alle fermate della metro gialla.

Il Clover Sport Village in via Comasina 115 ha la fortuna di trovarsi vicino all’omonima fermata. Per coloro che prediligono la macchina, anche il parcheggio è efficiente. La società, che ha ripreso in mano i campi che erano gestiti dalla Galasport, è giovane e si sta facendo benvolere dai frequentatori del centro. I campi sono più che buoni, e sono stati risistemati recentemente. Anche con condizioni atmosferiche poco gradevoli, dimostrano ottima tenuta. Sono disponibili anche le tribune e in generale si può dire che la nuova gestione è convincente e apprezzata. Il prezzo dei campi estivi è di 40 euro all’ora e 50 per i campi coperti. Direi che son prezzi più che a buon mercato.

Il Quanta Club in via Assietta 19 è uno dei centri più moderni e apprezzati della zona Affori. L’area sportiva si trova vicino alla fermata M3 Affori FN ed è piuttosto frequentata. Oltre alla possibilità di giocare a calcio e calcetto, la struttura propone campi da paddle, tennis, piscine moderne, campi da beach e spazi per fare palestra e fitness. Inoltre è possibile fare una sosta piacevole nel dopo partita sia al bar che al ristorante, entrambi interni. Nonostante l’imponente struttura di 62.000 mq, il costo dei campi è nella media: 48 euro prima delle 20 :00 e 60, invece, dopo le 8 di sera. Per ogni informazione aggiuntiva è a disposizione il sito Quanta Club.

È indubbio che l’ultimo decennio milanese ha visto un crescere in espansione dei centri multisportivi e multifunzionali. Oltre al tennis, infatti, sono in crescita costante anche il beach volley e il tennis di tendenza, ovvero il paddle.

Come vedete abbiamo scelto due campioni di centri sportivi per zona o municipi. Fateci sapere se siete d’accordo con noi o se avete da suggerirci altre località di cui parlare.