Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Se per Ungaretti il colpo di vento che spogliava i rami ricordava la fragilità dell’essere soldati, ormai quello che annuncia la malinconia dell’autunno è diventato un gioiello. Un momento di magia. Le foglie ingialliscono, ma non solo. Cambiano colore, virano sul rosso, sul marrone. Soprattutto nei luoghi più freddi. In inglese lo chiamano foliage, termine che come spesso accade esprime più di una semplice parola ma non trova corrispondenti in italiano. Forse perché il fenomeno e l’abitudine ad ammirarlo, sono nati nel mondo anglosassone dei grandi parchi?

Non serve andare così lontano per ammirare questo spettacolo. Basta andare in montagna o nelle campagne lombarde, oppure passeggiare per Milano! Viali, parchi, piccole oasi di verde urbano sono state invase dall’esplosione dei colori autunnali.

Dunque dove ammirare il foliage più bello di Milano? Ci sono i giardini come quello della Villa Belgiojoso Bonaparte di via Palestro e Parco Sempione, ma anche semplici vie urbane e piazze come viale Lazio, via Sant’Elia e Piazza Cavour. Si segnala dove trovare gli alberi e che specie botanica ci troveremo davanti.

Ecco i venti luoghi scelti. Noi vi lasciamo al vostro tour del foliage milanese: