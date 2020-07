Con 4 album all’attivo, Willie Peyote, artista torinese amato dal pubblico per la capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore, torna nei palazzetti dopo lo stop dei live dovuto alla pandemia di Coronavirus.

Il suo album del 2018, “Sindrome di Tôret” raggiunge la Top 10 della classifica FIMI degli album più venduti, contemporaneamente il brano “Ottima Scusa” viene certificato disco d’oro. Sempre dello stesso anno è la sua collaborazione con i Subsonica, con i quali incide la traccia “Incubo”, firmando un sodalizio che non si è interrotto con il brano: Willie, infatti, è ospite fisso di tutte le date nei palazzetti dello sport del tour del gruppo torinese.

Le nuove date comprendono anche la tappa di Milano: il 14 e 15 aprile all’Alcatraz, in sostituzione delle date del 4 e 5 marzo 2020, poi spostate a ottobre.

Willie Peyote: le date del tour 2021

Le date elencate di seguito sostituiscono le precendenti fissate per il 2020 e cancellate. I biglietti acquistati per le vecchie date restano validi per i nuovi concerti.

6 e 7 aprile 2021: Estragon, Bologna – SOLD OUT

Estragon, Bologna – SOLD OUT 09 aprile 2021: TuscanyHall, Firenze – SOLD OUT

TuscanyHall, Firenze – SOLD OUT 10 aprile 2021: Atlantico, Roma – SOLD OUT

Atlantico, Roma – SOLD OUT 14 e 15 aprile 2021: Alcatraz, Milano – SOLD OUT

– SOLD OUT 17 aprile 2021: Dis_Play, Brescia

Wille Peyote tour 2021: i biglietti

I biglietti già acquistati per le date sospese nel 2020 potranno essere riutilizzati senza costi aggiuntivi per i rispettivi spettacoli riprogrammati per il 2021.

Su TicketOne è possibile acquistare i biglietti per l’intero tour mondiale, comprese le due date italiane.

Questi i costi per l’unica data ancora non esaurita, al Dis-Play di Brescia: