Cesare Cremonini tornerà negli stadi nel 2021: tutte le date. A giugno il turno di San Siro

Dopo la sospensione dei live per il 2020, il mondo della musica si sta rimboccando le maniche per ricominciare. Dopo Ultimo e Salmo, anche Cesare Cremonini annuncia le date del tour 2021 negli stadi italiani, in partenza da Codroipo, in provincia di Udine il 1° giugno 2021. Non manca la tappa “obbligata” a San Siro, l’8 giugno e l’attesissimo show all’autodromo di Imola, spostato al 5 giugno 2021.

La data di Roma, inizialmente fissata al 10 luglio 2020, non è ancora stata riprogrammata a causa dell’uso dello Stadio Olimpico per gli Europei di calcio. La nuova data o le modalità di rimborso saranno comunicate ai possessori dei biglietti al più presto, fa sapere l’organizzazione.

Cesare Cremonini tour 2021: le date

1° giugno: Passariano di Codroipo (UD), Villa Manin

5 giugno: Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

8 giugno: Milano, Stadio San Siro

12 giugno: Padova, Stadio Euganeo

16 giugno: Torino, Stadio Olimpico

19 giugno: Bari, Stadio Arena della Vittoria

23 giugno: Firenze, Stadio Artemio Franchi

Cesare Cremonini tour 2021: i biglietti

I biglietti già acquistati per le date sospese nel 2020 potranno essere riutilizzati senza costi aggiuntivi per i rispettivi spettacoli riprogrammati per il 2021.

Nel caso si fosse impossibilitati a partecipare alla nuova data fissata, si potrà richiedere entro il 28 luglio 2020 sulle piattaforme su cui è stato acquistato il biglietto il reso tramite voucher, spendibile entro 18 mesi dalla data di emissione.

Su TicketOne e TicketMaster è possibile acquistare i biglietti del tour ai seguenti prezzi:

Codroipo:

Prato: 51,75 €

Imola:

Golden Pit: esaurito

Posto Non Numerato: 46 €

Milano:

1° Settore Numerato: sold out

2° Settore Numerato: sold out

3° Settore Numerato: sold out

4° Settore Numerato: 46 €

5° Settore Numerato: 34,50 €

Prato Gold Intero: sold out

Prato Intero: sold out

4° Settore Numerato Visione Limitata Laterale: 46 €

5° Settore Numerato Visione Limitata Laterale: 34,50 €

Padova:

1° Settore Numerato: 80,50 €

2° Settore Numerato: 69 €

3° Settore Numerato: 63,25 €

4° Settore Non Numerato: 51,75 €

5° Settore Numerato: 46 €

6° Settore Non Numerato: 40,25 €

Prato Gold: 63,25 €

Prato: 51,75 €

Torino:

1° Settore Numerato: 69 €

2° Settore Numerato: 57,50 €

3° Settore Numerato: 36,80 €

Prato Gold: 63,25 €

Prato: 51,75 €

Bari:

1° Settore Numerato: 69 €

2° Settore Numerato: 57,50 €

3° Settore Non Numerato: 48,30 €

4° Settore Non Numerato: 40,25 €

Prato Gold: 57,50 €

Prato Intero: 51,75 €

Firenze: