Ripresa Serie A: ecco come si ricomincia e quando riparte il campionato

Le severe regole della Fase 2 ormai le stiamo attuando tutti. Da poco hanno ripreso anche le attività commerciali, con tutte le regole di sanificazione e igiene necessarie.

Bene, anche il mondo del calcio, ha aspettato e ora è pronto a ripartire. L’ultima partita a San Siro (a porte chiuse) è stata Milan-Genoa 1-2 l’8 marzo. E pochi giorni dopo, cioè l’11 di marzo, tutta Italia diventava “Zona Rossa”. Finalmente, il giorno 20 giugno o domenica 21 (data da stabilire), i giocatori torneranno in campo.

Quindi, anche il calcio tornerà a riempire i nostri fine settimana. Come ben sapete, per quest’anno gli Europei non ci saranno, quindi la serie A spezzata ci farà da compagnia (in TV) per questa estate. Il campionato finirà, infatti, il 3 agosto.

Serie A: nuovo calendario

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 si giocheranno i recuperi della 25° giornata di A.

Atalanta-Sassuolo – venerdì 19 giugno

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

Serie A 27° giornata

Lunedì 22 – martedì 23 – mercoledì 24 giugno

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL- Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

Serie A 28° giornata

Sabato 27 – domenica 28 giugno

Brescia-Bologna

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

Serie A 29° giornata

Martedì 30 giugno – mercoledì 1 luglio

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

SPAL-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

Serie A 30° giornata

Sabato 4 – domenica 5 luglio

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-SPAL

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

Serie A 31° giornata

Martedì 7 – mercoledì 8 luglio

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

SPAL-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

Serie A 32° giornata

Sabato 11 – domenica 12 luglio

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-SPAL

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

Seria A 33° giornata

Martedì – mercoledì 15 luglio

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

Serie A 34°giornata

Sabato 18 – domenica 19 luglio

Brescia-SPAL

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

Serie A 35° giornata

Martedì 21- mercoledì 22 luglio

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-Roma

Torino- Verona

Udinese-Juventus

Serie A 36° giornata

Sabato 25 – domenica 26 luglio

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

SPAL-Torino

Verona-Lazio

Serie A 37° giornata

Martedì 28 – mercoledì 29 luglio

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL

Serie A 38° giornata

Sabato 1 – domenica 2 agosto

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

SPAL-Fiorentina

Serie A: i nuovi criteri per le partite

Ma le cose non saranno per ora, come prima. Il protocollo che il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo hanno avvallato prevede regole molto severe.

Arrivo delle squadre

Le squadre arriveranno allo stadio separate. Non ci sarà nessuna ricognizione di campo e ne scambio di chiacchiere o saluti con gli avversari.

Ingressi separati in campo e pure nell’uscita dal campo verso gli spogliatoi.

Spogliatoi

Gli spogliatoi verranno divisi fra sezione titolari e quella delle riserve. Non si potranno lasciare maglie o altri oggetti. Quando usciranno i giocatori, una volta sanificati, nessuno potrà più rientrare.

La partita

In campo, come già accade in Germania, i giocatori avranno i loro scontri di gioco, ma in caso di goal devono sfiorarsi poco o per nulla.

Le proteste verso gli arbitri verranno fatte a distanza.

In panchina

La prima cosa sarà che negli stadi non ci saranno tifosi. Tutte le partite saranno a porte chiuse. Al massimo potranno esserci fra addetti, giornalisti e altri collaboratori 300 persone. Compresi i gruppi squadra e massimo 60. I non titolari potranno decidere se stare in panchina a distanza e con maschera o andare in tribuna. Ognuno avrà la propria bottiglietta d’acqua e non si potranno scambiare o passare. Lo staff avrà mascherina e guanti.

Per ora è stata introdotta la regola ufficiale delle 5 sostituzioni durante la partita, da effettuare in tre tranche.

Serie A: il protocollo in allenamento e in caso di giocatore positivo

In caso di positivo durante la settimana o dopo la partita, il protocollo è molto preciso. Quarantena del giocatore, con susseguenti test sierologici e tamponi. Ritiro obbligatorio della squadra, che però potrà continuare ad allenarsi.

La squadrà verrà spostata in tota in un altro luogo, dove il medico Sociale potrà effettuare tamponi ogni due giorni e test sierologici ogni 10 giorni.

In allenamento, per ora, lo staff tecnico e l’allenatore mantengono i due metri di distanza dalla squadra. I giocatori fra loro no. Ciascuno dopo l’allenamento può farsi la doccia rispettando le distanze. I giocatori o i singoli componenti dello staff devono tornare a casa senza autisti.

Anche le sale di massaggi, palestra o altro, che la prima settimana non sono state usate, prevedono ingressi scaglionati e programmazione. Uso di oggetti monouso (asciugamani o copri-lettini) e sanificazione di tutte le macchine.

I giocatori che arrivano dal’estero o zone a rischio, vengono messi sotto controllo con tamponi e test. Mentre nel caso in cui un giocatore debba andare all’estero per controlli, l’unico che lo accompagnerà sarà il Medico Sociale o un suo delegato.

Ricordiamo che nei campi di allenamento ci sarà sempre un presidio per misurare la temperatura corporea e un saturimetro.

Partite serie A in TV

L’idea del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è quello di mettere in chiaro un match di Serie A. Le altre partite saranno sempre suddivise fra Sky e DAZN. Ma la situazione è ancora da definire.

Cosa vedere in TV questo fine settimana

Intanto che la Serie A parta, per gli appassionati di calcio in TV, la Bundesliga già c’è.

Stasera il palinsesto del calcio tedesco prevede alle 20:30 Friburgo-Bayern leverkusen su Sky Sport Uno e Sky Football.

Domani pomeriggio alle 15.30 su Sky Sport Uno e su Sky go altre quattro partite saranno disponibili:

Herta Berlino-Augsburg

Mainz-Hoffenheim

Schalke 04-Werder Brema

Wolfsburg-Eintracht Francoforte

Alle 18:30 giocheranno Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf.

Domenica 31 maggio alle 15:30: Borussia Moenchengladbach-Union Berlino.

Domenica alle 18 Paderborn-Borussia Dortmund.

Lunedì 1 giugno alle 20.30 Colonia-Lipsia.

Se oltre allo sport cercate idee o attività per questo fine settimana ecco il nostro speciale spiegone weekend.