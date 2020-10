Torna lo spettro del lockdown, anche se questa volta limitato solo alle ore notturne. La Regione Lombardia ha proposto al governo il divieto di spostamento dalle 23 alle 5 per i cittadini lombardi.

Non ci si potrà muovere da casa salvo che per motivi “eccezionali”, di salute o lavoro. Anticipata alle 23 la chiusura di tutti gli esercizi notturni, come ristoranti e bar. La Regione, di comune accordo con tutti i sindaci dei capoluoghi di provincia della Lombardia ha approvato all’unanimità la manovra, che dovrebbe diventare attiva da giovedì 22 ottobre.

Speranza: ” lavoreremo assieme nelle prossime ore”

Rapido il commento del ministro Roberto Speranza: “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore“. La dichiarazione non è un vero e proprio via libera da parte del governo, ma una approvazione di linea generale. Saranno decisive le prossime ore quindi, per capire quanto di questo progetto potrà andare in porto.

Coprifuoco dalle 23 e centri commerciali chiusi nei weekend

La manovra approvata dalla Regione comprende, oltre alla chiusura di tutte le attività commerciali e culturali dopo le 23, anche la chiusura dei centri di grande e media distribuzione durante i weekend. Sono esclusi i negozi di generi alimentari e i supermercati di qualunque dimensione.

Manovra per limitare gli ingressi in terapia intensiva

Le direttive regionali arrivano dopo il comunicato preoccupante della “Commissione indicatori”, istituita dalla direzione generale del Welfare della Regione. Secondo l’osservatorio entro il 31 ottobre le terapie intensive lombarde potrebbero arrivare a 600 posti letto occupati, più altri 4 mila in terapia non intensiva. Ad oggi i ricoverati in terapia intensiva sono 113, e quelli in terapia non intensiva 1.136.

Al momento la Lombardia è la regione che preoccupa di più, con 1.687 contagi nella giornata di oggi. A Milano in particolare i contagi stanno crescendo esponenzialmente, con 814 casi solo nell’area metropolitana. L’indice Rt cittadino è salito a 2 negli ultimi giorni.