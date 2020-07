Come funziona l’Ecopass a Milano? Quali sono gli orari, la mappa, le nuove regole dell’Area C, cos’è la Cerchia dei Bastioni e come si fa l’attivazione online?

Visto che molti sono i dubbi che attanagliano gli automobilisti, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e approfondiamo la questione Ecopass in tutte le sue sfaccettature.

Iniziamo col dire che l’Ecopass corrisponde attualmente all’Area C: ovvero, la zona di Milano il cui accesso alle automobili è regolamentato dalla volontà del Comune di ridurre le auto private, il traffico e il conseguente inquinamento. Il che significa che l’accesso al centro città è a pagamento, salvo alcune eccezioni. Riassumendo: tutto quello che prima era Ecopass, oggi è Area C.

Dal 2019 sarà in vigore anche l’Area B, la Low Emission Zone, che prevederà il divieto di accesso a tutti i diesel nella cerchia urbana

L’Area B sarà attiva da l 25 febbraio 2019, dalle 7.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì, festivi esclusi . .

sarà attiva da . . Costo dell’operazione: 13 milioni di euro

188 le telecamere che controlleranno i varchi

che controlleranno i varchi Divieto d’accesso dal 25 febbraio 2019 per tutti i diesel Euro 0, 1, 2 e 3 .

dal 25 febbraio 2019 per tutti i . A ottobre divieto esteso anche agli Euro 4 .

divieto esteso anche agli . 80 euro la multa comminata

la comminata 50 giorni di circolazione libera nel primo anno, 25 giorni nel secondo per i residenti, 5 per tutti gli altri.

Area B: come funziona, giorni, orari e vetture

ATTENZIONE: i varchi dell’Area B al momento sono spenti, a causa del numero ridotto di auto in circolazione. La riattivazione delle telecamere non è ancora stata comunicata.

Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, ha annunciato quelli che saranno i giorni e gli orari in cui sarà attiva , che per comodità e vicinanza semantica con l’Area C (attiva dal 2012) verrà denominata Area B.

L’Area B entrerà dunque in vigore il 25 febbraio 2019, dalle 7.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì, festivi esclusi . Si segnala l’esclusione del sabato, come invece in precedenza prospettato. C’è un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato inizialmente.

entrerà dunque in vigore . Si segnala l’esclusione del sabato, come invece in precedenza prospettato. C’è un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato inizialmente. Costo complessivo dell’operazione: 13 milioni di euro, la maggior parte dei quali (10 milioni e 650 mila euro) per le 188 telecamere che saranno posizionate sui varchi di quella che è stata descritta come la Ztl più ampia di tutta Italia.

Ci sono poi da considerare 1 milione e 800mila euro da spendere per la formazione e l’assunzione di risorse umane, i costi tecnici dell’hardware e il call center dedicato; altri 360mila da spendere in comunicazione, dato che l’entrata in vigore dell’Area B andrà resa nota tempestivamente ai cittadini; e 140mila euro per l’invio delle multe a coloro che si macchieranno di infrazione.

L’infrazione del divieto però non comporterà immediatamente una sanzione. Per permettere agli automobilisti di abituarsi, ci saranno 50 giorni di circolazione libera nella zona: alla prima entrata nell’Area B al possessore del veicolo verrà comunicato come funziona la nuova misura e sarà invitato a iscriversi al portale, sul quale è possibile controllare e gestire gli accessi.

Il secondo anno di Area B prevede invece per residenti e imprese un totale di 25 giorni all’anno di ingresso libero, mentre per tutti gli altri i giorni saranno 5. Esauriti gli stessi verrà comminata la relativa sanzione, pari a 80 euro.

Ecopass e Area C: nuove regole

L’Area C è la zona centrale di Milano che corrisponde alla ZTL della Cerchia dei Bastioni, cioè la circonvallazione interna. E’ delimitata da 43 varchi elettronici con telecamere che regolamentano l’accesso (7 dei quali sono esclusivamente per i mezzi pubblici). Il che significa che quando la vostra auto varca i limiti segnalati dalle telecamere, queste rilevano la targa in entrata e , tramite un computer, sono in grado di capire il modello e il ticket corrispondente.

Area C: orari e giorni

L’Area C è attiva da lunedì a venerdì: è invece sospesa durante i weekend (sabato e domenica) e nei ponti festivi. Gli orari sono:

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: dalle 7.30 alle 19.30

Giovedì: dalle 7.30 alle 18.00

Area C per residenti

I residenti all’interno della Ztl Cerchia dei Bastioni hanno diritto a 40 ingressi gratuiti all’anno e a una tariffa agevolata (2 euro anzichè 5). Per usufruirne è necessario registrarsi all’apposita pagina del Comune. Chi risiede fuori dall’Area C ma ha un box o posti auto in affitto all’interno, è equiparato ai residenti.

–> Dal 1 ottobre 2018 divieto d’accesso anche per i veicoli:

alimentati a gasolio Euro 4 senza FAP destinati al trasporto cose classificabili come Diesel Pesanti;

alimentati a gasolio Euro 4 senza FAP destinati all’autonoleggio con conducente – NCC – superiori a nove posti, classificabili come Diesel Pesanti

–> Dal 1 ottobre 2019 è in vigore il divieto di accesso per:

veicoli alimentati a gasolio Euro 0,1,2,3 dotati di filtro antiparticolato after-market, che abbiano la classe Euro di adeguamento riportata sulla carta di circolazione pari almeno a Euro 4, per i veicoli Diesel Leggeri, ed Euro IV per i veicoli Diesel Pesanti

–> Dal 1 ottobre 2020 entrerà in vigore il divieto di accesso per:

veicoli alimentati a gasolio Euro 4 dotati di un filtro antiparticolato after market

Diesel 4 con Fap e Euro 0,1,2, e 3 con filtro antiparticolato

DIESEL 4 con Fap –> i veicoli per il trasporto di cose alimentari a gasolio euro 4 con Fap di serie possono entrare in Area C senza obbligo di comunicazione della targa, perché riconosciuta in automatico dalle telecamere. Quelli con Fap non di serie devono invece comunicare la propria targa utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Area C.

Diesel Euro 0, 1, 2 e 3 dotati di filtro antiparticolato after-market classe almeno Euro 4 (attenzione, deve essere riportata sulla carta di circolazione) possono continuare a entrare senza comunicare la targa.

Le auto intestate a società che hanno la sede all’interno dell’Area C non possono usufruire delle agevolazioni per residenti.

Pagamento Area C

Il pagamento dell’Area C non è uguale per tutti: ci sono costi diversi a seconda che rispettiate determinati parametri. Inoltre potete scegliere se acquistare tagliandi giornalieri (validi dalle 7.30 alle 19.30 indipendentemente dal numero di ingressi) oppure tagliandi multipli con credito a scalare (validi per accessi effettuati anche in giorni non consecutivi).

I tagliandi giornalieri disponibili sono:

Per tutti: 5 euro

Per i residenti: 2 euro (dopo aver esaurito 40 ingressi gratuiti caricati automaticamente all’inizio dell’anno)

Veicoli di servizio: 3 euro (oppure 5 euro con 2 ore di sosta nelle strisce blu incluse)

I tagliandi multipli invece sono di due tipi: potete scegliere tra quello da 30 euro o quello da 60 euro.

Veicoli a noleggio con conducente e trasporto alunni

Veicoli a noleggio con conducente con più di 9 posti (Ncc): dal 1 ottobre 2018 scatta il divieto di accesso.

I veicoli dedicati esclusivamente al trasporto degli alunni di scuole dell’infanzia, elementari e medie, per il tragitto casa-scuola e luoghi connessi con le attività didattiche pagheranno il ticket giornaliero pari a:

€ 15 per i veicoli fino a mt. 8,00;

€ 25 per i veicoli compresi tra mt. 8,01 e mt. 10,50;

€ 40 per i veicoli superiori a mt. 10,50.

Dove acquistare i tagliandi per l’Area C

I tagliandi per l’accesso all’Area C non sono soggetti a Iva e sono acquistabili:

Sito del Comune di Milano (sezione: Servizi online)

Atm Point

Tabaccherie

Edicole

Parcometri

Sportelli bancomat di Banca Intesa San Paolo

Chiamando il numero è 0248684001 (tariffa urbana)

Attivando il RID su conto corrente bancario

Tramite Telepass

Autorimesse che aderiscono all’iniziativa

Per quanto riguarda l’attivazione: solo i tagliandi cartacei ne hanno bisogno (basta seguire le istruzioni sul retro), quelli acquistati tramite bancomat, parcometri e call center hanno l’attivazione immediata. Nel caso aveste un tagliando cartaceo, sappiate che l’attivazione va fatta lo stesso giorno dell’ingresso nella Ztl o entro le 24 ore successive.

Chi può entrare e chi no in Area C

Non possono accedere all’Area C:

Diesel Euro 0,1,2

Diesel Euro 3

Diesel Euro 3 dei residenti dal 15 ottobre 2017

Diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato

Benzina Euro 0

Veicoli con lunghezza superiore ai 7,5 metri

Veicoli merci a gasolio euro 4 senza FAP classificati come Diesel Leggeri e Diesel Pesanti

classificati come Veicoli per trasporto di persone a gasolio euro 4 registrati in MyAreaC alla categoria veicoli di servizio

alla categoria Veicoli destinati all’autonoleggio con conducente – Ncc maggiori di 9 posti.

Possono entrare liberamente senza pagare:

Auto ibride

Bifuel

Moto e motorini (tranne che gli Euro 0 a due tempi)

Tricicli e quadricicli che sulla carta di circolazione rientrano nella categoria ciclomotori o motocicli

–> Associazioni di volontariato del settore dell’assistenza socio-sanitaria riconosciute dall’Amministrazione Comunale con sede di servizio all’interno di Area C: qualora si avvalgano per l’espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica di volontari che terminano il turno tra le 23 e le 6 e che utilizzano l’auto, potranno chiedere il rimborso del ticket d’ingresso alla Ztl

–> VEICOLI GPL, METANO, BIFUEL E DUALFUEL: possono accedere all’Area C ma devono pagare il pedaggio d’ingresso di 5 euro.

Ci sono deroghe previste per i veicoli a gasolio Euro 3 di: residenti, bus turistici, veicoli destinati al trasporto cose, veicoli di scuola guida coi doppi comandi e veicoli intestati a un’impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio al settore di attività della scuola guida.

Carico e scarico merci

I veicoli commerciali per il carico e scarico delle merci non possono accedere alla Cerchia dei bastioni nei seguenti giorni e orari:

da lunedì a venerdì dalle 8 alle 10

Fanno eccezione i veicoli elettrici e i mezzi che trasportano derrate a temperatura controllata.

Bus turistici

Sono ammessi circa 200 bus turistici al giorno all’interno dell’Area C, ma dovranno pagare:

Euro 5 o superiori -> super ticket da 100 euro

Euro 4 -> super ticket da 200 euro

Il pedaggio include anche 5 ore di sosta gratuita in uno dei parcheggi dedicati e prenotabili fuori dalla zona rossa del Castello Sforzesco

Mappa Area C di Milano

I varchi d’ingresso all’Area C per tutti i veicoli sono i seguenti:

C.so di Porta Romana

C.so di Porta Vittoria

C.so Garibaldi

C.so Genova

C.so Monforte

C.so Venezia

Piazza S. Agostino

Via Aurispa

Via Ausonio

Via Bandello

Via Baretti

Via Bazzoni

Via Besana

Via Bianca di Savoia

Via Boccaccio

Via Castelfidardo

Via Curtatone

Via di Porta Tenaglia

Via Legnano

Via Madre Cabrini

Via Mascagni

Via Mascheroni

Via Melegnano

Via Milazzo

Via Monti

Via Moscova

Via Panzeri

Via Ronzoni

Via Rossini

Via San Vittore

Via Servio Tullio

Via Turati

Via XX Settembre

Via Vitali

Via Volta

Viale Milton

I varchi riservati solo ai mezzi pubblici sono:

C.so di Porta Ticinese

C.so di Porta Vigentina

C.so di Porta Vittoria (carreggiata centrale)

C.so Italia

C.so Magenta

Via degli Olivetani

Via Lamarmora

Per ulteriori informazioni consultate la pagina apposita del sito del Comune di Milano.