Avete già dimenticato i vostri buoni propositi per il 2019 tra cui quello di fare sport? Niente paura, vi aiutiamo noi con i nostri consigli su come mantenersi in forma, a Milano, e farlo in modo gratuito o economico non è così difficile. Ecco gli eventi sportivi che non dovete perdervi in città per vivere in forma l’ultimo mese d’inverno.

Pronti a partire?

Partiamo!

Idroscalo d’inverno: yoga, nuoto, bici, corsa e triathlon

Tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato

Come già vi avevamo anticipato nello speciale sull’autunno, l’Idroscalo non vuol essere un punto di riferimento solo per l’estate milanese, ma anche per l’inverno.

In particolare per i runner e gli appassionati triathlon è il luogo per non restare mai fermi, nonostante le intemperie di stagione.

Gli eventi sono in collaborazione con l’associazione Almostthere.

Questa è la tabella settimanale degli appuntamenti proposti:

Ogni martedì e venerdì dalle 13:00 alle 14:30 è aperta la sessione Open Running.

Ogni martedì e giovedì alle 17:30 e sabato alle 09:00 sessioni di triathlon per bambini, ragazzi e adulti.

Ogni sabato alle 09:00 c’è poi la sessione in bici.

Ogni domenica alle 09:00 la sessione Performace Group per i runner più esperti.

Ancora ogni sabato mattina dalle 10:00 la sessione di yoga (indoor o outdorr).

Getfit al Parco

Tutte le domeniche

Altro appuntamento immancabile per gli sportivi assidui è la lezione di 45′ all’aperto con gli istruttori della Getfit al Parco Sempione. Ovviamente è scontato che se il tempo non è adatto, non ci sarà alcuna lezione.

L’allenamento verte su esercizi a corpo libero per la mente e il corpo con intensità varia. Dalla più elevata a quella base. Adatti sia ai novizi che agli esperti delle palestre. Ottimi per qualunque età: bambini, donne e uomini.

Appuntamento tutte le domeniche alle 11:00 all’Arco della Pace per l’allenamento.

Solstizio d’inverno 108 Surya Namaskara

Domenica 22 dicembre

Domenica sarà il giorno del solstizio d’inverno e un’antica pratica prevede il rituale dei 108 saluti al Sole. E’ il Surya Namaskara: una pratica basata su movimenti corporei volti ad aprire e chiudere il respiro. Il movimento è regolare e ciclico così pian piano si abbandonano stress e tossine negative che vengono bruciate.

Sarà un nuovo modo per salutare il vecchio anno e aprirsi al nuovo. Maggiori informazioni specifiche su questo rituale yogi e sui costi li trovate sul sito di Eventiyoga.

Appuntamento domenica al centro Metamorphosis Studio a Milano in via Carlo Pisacane 26/ a a Milano.

Il Naviglio Grande e i Presepi di Robecco

Domenica 5 gennaio

Prima iniziativa ciclistica, dalle parti di Milano, è quella organizzata dalla FIAB Ceriano Laghetto- BC Groane. L’iea è quella di una gita in bicicletta con partenza da Saronno in treno per raggiungere Turbigo e da lì percorrere la strada fino a Gaggiano. Per poi prendere il treno per Ceriano Laghetto. Un percorso ciclabile di più di 30 km attraverso paesi del Magentano. La metà finale è il bellissimo presepe galleggiante a Robecco.

Per dettagli su tutto il percorso e per informazioni su modalità d’iscrizione e indumenti necessari (specie d’inverno) fate riferimento al sito della FIAB BC-Groane.

Il ritrovo è alle ore 09:00 in Piazza Diaz a Ceriano Laghetto.

Training funzionale con #neverstopMilano

Tutti i martedì

Amate fare sport all’aria aperta? Vi state preparando per una gara di trail running? Per un’arrampicata o un trekking? O più semplicemente vi piace allenarvi sì, ma trovate la palestra noiosa? Comunque sia, tutti i martedì dell’anno – tranne il 17 gennaio che sarà appunto di giovedì – potete farlo con Sara Lavino, trainer esperta e che vi aiuterà nel fare esercizi specifici volti a sviluppare ed ottimizzare le prestazioni in vista di obiettivi outdoor siano essi in ambito trail running, climbing o altre discipline sportive in montagna.

L’appuntamento è tutti i martedì alle 19.30. La location verrà svelata al momento dell’iscrizione, che dovrete fare su eventbrite. Evento gratuito e partecipazione consentita fino ad esaurimento posti.

Brooksparty run: test di scarpe e allenamento running

mercoledì 20 febbraio

Che ne dite di dire addio alla pigrizia invernale e cimentarvi in un bell’allenamento di gruppo guidato da Daniel Fontana? Appuntamento con il Brooks Party Run mercoledì 20 febbraio alle 18:30 al Parco Monte Stella (Via Cimabue 6 – Milano).

Non solo allenamento, ma potrete testare le ultime novità della stagione e ricevere un paio di Levitate 2 per vivere al meglio la vostra esperienza di corsa.

Tutte le info su EventBrite.

Allenamento con la spada laser

Giovedì 21 febbraio

Avete mai provato la spada laser? Se no, potete farlo nella nuova sede di LudoSport nella zona ovest di Milano e più precisamente al Lido di Milano in piazzale Lorenzo Lotto 15. L’appuntamento per la lezione di prova è martedì 22 gennaio dalle 20.30 alle 22.30 e si consiglia un abbigliamento comodo con scarpe sportive pulite.

Cosa bisogna fare per iscriversi? Basta registrarsi su eventbrite. Mentre se si hanno richieste particolari, si può mandare una mail a milano@ludosport.net.

I partecipanti avranno l’occasione di provare le spade Polaris SSe-1, create in Italia da LamaDiLuce.

Eventi passati

Una giornata full immersion dedicata allo yoga

Sabato 26 gennaio

Cosa fate sabato 26 gennaio? Se non avete impegni e volete dedicare un intero giorno allo yoga, l’appuntamento è al centro polifunzionale ConVito, in via delle Ande 15 (zona Gallaratese). Alla giornata, con insegnanti qualificati, si può decidere di partecipare o per intero o una singola pratica. Il contributo previsto è comunque di 15 euro e comprende il tea Party (tè + torte), mentre per chi vuole fermarsi a pranzo il contributo è di 25 euro.

Per iscrivervi, entro le 20 del 25 gennaio, ma anche per chiedere informazioni scrivete a: onedayinyoga@gmail.com.

Ecco il programma della giornata:

Inizio ore 10

Dalle 10.30 alle 11.30 Raja Yoga – Il Tempio del Risveglio con Francesca La Notte – One Day In Yoga.

Dalle 11.45 alle 12.45 Ashtanga yoga – Pima serie con Ilaria Tarallo- Spazio Garibaldi77

Dalle 13 alle 14.45 Pranzo Veg offerto da ConVito

Dalle 15 alle 16.15 Anukalana Yoga- La Piena Consapevolezza del Respiro con Greorio Guhan

Dalle 16.30 alle 17.45 Prana Flow Yoga con Massimo Barini – One Day In Yoga

alle 18 ringraziamenti e Tea Party

WeekendRun: teoria e pratica per gli “ammalati” di running

18-20 gennaio

Si chiama WeekendRun ed è l’evento organizzatoda DF Sport Specialist, in collaborazione con il testimonial Renzo Barbugian.

Dal 18 al 20 gennaio, nel punto vendita di Via Palmanova 65 a Milano e alla Cascina S.Fedele al Parco di Monza, prende il via una tre giorni di incontri, test e allenamenti con la presenza di esperti del settore.

Ecco il programma.

Venerdì 18 gennaio – ore 20.30 / Via Palmanova 65

Ingresso libero e gratuito per la serata con Huber Rossi, allenatore e responsabile del laboratorio di valutazione funzionale del Marathon Sport Center di Brescia Dr. Rosa, che farà un’intervento su “L’economia di corsa”.

Di seguoto Fulvio Massini, consulente per l’allenamento, parlerà di “Come allenarsi nella stagione invernale” mentre Sergio Migliorini, medico chirurgo, specialista in medicina dello sport, in medicina fisica e riabilitazione dedicherà il suo intervento alla prevenzione degli infortuni migliorando le performance.

Sabato 19 gennaio – dalle 10 alle 19 / Via Palmanova 65

Huber Rossi sarà a disposizione dei runner che desiderano fare un “Test di valutazione funzionale della soglia aerobica e anaerobica”: l’analisi, ad un prezzo speciale e su prenotazione, è utile sia per sapere come bisogna correre, a che ritmo, sia per avere dati utili sull’efficacia dei metodi di allenamento.

Domenica 20 gennaio – alle ore 9.00 / Parco di Monza Cascina S.Fedele

Dalla teoria alla pratica!

Appuntamento con i runner per un allenamento, libero e gratuito, guidato da Huber Rossi, Renzo Barbugian ed alcuni pacer.

Al termine ristoro e un omaggio ai partecipanti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: df-sportspecialist.it

Difesa personale a Sesto San Giovanni

Lunedì 4 febbraio

Da sempre volete provare un corso di difesa personale, ma non ne avete mai trovato il tempo? Allora stavolta segnatevi la data del 4 febbraio quando dalle 20 alle 21.30 potrete partecipare al workshop gratuito Difesa Donna® patrocinato dalla Provincia di Milano e dal Comune di Sesto San Giovanni.

Appuntamento nella sede di Ssd Bono Academy Srl, in via Mazzini 33 all’interno del complesso aziendale. Se andate in macchina, sappiate che c’è il parcheggio gratuito. A cosa serve un corso di difesa personale? Per permettere alle donne di sapersi difendere in caso di aggressione e sentirsi più sicure quando sono per strada.

Per partecipare è sufficiente lasciare il proprio nominativo e recapito telefonico alla segreteria:

staff@difesadonna.it oppure allo 02.26.26.52.46.

Consigliato indossare tuta e scarpe da ginnastica o comunque abbigliamento comodo.

A cura di Cristina Maccarone e Stefano Fornaro