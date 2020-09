Pinguini Tattici Nucleari: rinviati a febbraio 2021 i concerti nei palazzetti italiani. Le nuove date

A causa del permanere dello stato di emergenza sanitaria, previsto fino al 15 ottobre, sono costrette a rinviare a febbraio 2021 l’attesissimo tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per il prossimo ottobre.

La band rivelazione del festival di Sanremo, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo La Storia Infinita, aspetta i suoi fan nei palazzetti a febbraio 2021 con una nuova programmazione delle date comunicate in precedenza. La band sarà a Milano il 19 e 20 febbraio al Mediolanum Forum.

I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date; chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di Ticketone.

Pinguini Tattici Nucleari: le date del tour 2021

6 febbraio 2021 : Zoppas Arena – CONEGLIANO

(Sostituisce la data di Pordenone del 27 febbraio 2020)

: Zoppas Arena – CONEGLIANO (Sostituisce la data di Pordenone del 27 febbraio 2020) 10 febbraio 2021: Pala Alpitour – TORINO

(Sostituisce le date del 16 marzo e 26 ottobre 2020)

Pala Alpitour – TORINO (Sostituisce le date del 16 marzo e 26 ottobre 2020) 12 febbraio 2021: Mandela Forum – FIRENZE

(Sostituisce le date del 3 marzo e 24 ottobre 2020)

Mandela Forum – FIRENZE (Sostituisce le date del 3 marzo e 24 ottobre 2020) 13 febbraio 2021: PalaGeorge – MONTICHIARI

(Sostituisce le date del 14 marzo e 23 ottobre 2020)

PalaGeorge – MONTICHIARI (Sostituisce le date del 14 marzo e 23 ottobre 2020) 19 febbraio 2021: Mediolanum Forum – MILANO – SOLD OUT

(Sostituisce le date del 29 febbraio e 13 ottobre 2020)

(Sostituisce le date del 29 febbraio e 13 ottobre 2020) 20 febbraio 2021: Mediolanum Forum – MILANO

(Sostituisce le date del 19 marzo e 14 ottobre 2020)

(Sostituisce le date del 19 marzo e 14 ottobre 2020) 24 febbraio 2021: Palazzo Dello Sport – ROMA

(Sostituisce le date del 6 marzo e 28 ottobre 2020)

Palazzo Dello Sport – ROMA (Sostituisce le date del 6 marzo e 28 ottobre 2020) 26 febbraio 2021: Unipol Arena – CASALECCHIO DI RENO (BO)

(Sostituisce le date del 12 marzo e 17 ottobre 2020)

Unipol Arena – CASALECCHIO DI RENO (BO) (Sostituisce le date del 12 marzo e 17 ottobre 2020) 27 febbraio 2021: Kione Arena – PADOVA

(Sostituisce le date del 2 marzo e 30 ottobre 2020)

Pinguini Tattici Nucleari: i biglietti del tour 2021

I biglietti già acquistati per le date sospese nel 2020 potranno essere riutilizzati senza costi aggiuntivi per i rispettivi spettacoli riprogrammati per il 2021.

Su TicketOne è possibile acquistare i biglietti del tour ai seguenti prezzi:

Conegliano: a partire da 34, 50 €

Torino: a partire da 29, 90 €

Firenze: a partire da 29, 90 €

Montichiari: a partire da 39, 10 €

Milano: a partire da 29, 90 € (data del 19 febbraio esaurita)

Roma: a partire da 29, 90 €

Casalecchio di Reno (BO): a partire da 29, 90 €

Padova: a partire da 39, 10 €