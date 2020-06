Salmo torna live nel 2021 con tappa a San Siro: tutte le date del tour mondiale

Il rap non si ferma, e nemmeno Salmo. Il cantante sardo ha annunciato il 29 giugno le date del nuovo tour 2021, dopo la sospensione dei live per quest’anno. Le due date italiane del tour, previste per il 9 e 14 giugno 2020, sono state rinviate a luglio dell’anno successivo.

La data zero è il 3 luglio, con il concerto di Bibione, mentre il 12 luglio ci sarà l’attesissimo live allo Stadio di San Siro a Milano.

Le due date concluderanno il tour mondiale del rapper, “Playlist World Tour”, che si sarebbe dovuto aprire il 16 marzo a Madrid, data rimandata a ottobre.

Salmo tour 2021, le date

9 ottobre 2020: Miami, Blackbird Ordinary

12 ottobre 2020: New York, Le Poisson Rouge

14 ottobre 2020: Los Angeles, Whisky a Go Go

23 ottobre 2020: Losanna, Les Docks

24 ottobre 2020: Zurigo, Club Plaza

26 ottobre 2020: Madrid, But

27 ottobre 2020: Barcellona, Razzmatazz 2

29 ottobre 2020: Parigi, Cafè de la Danse

4 novembre 2020: Lussemburgo, Rockhal Club

5 novembre 2020: Bruxelles, La Madeline

8 novembre 2020: Amsterdam, Melkweg

9 novembre 2020: Londra, O2 Forum Kentish Club

12 novembre 2020: Stoccarda, Proton

17 novembre 2020: Amburgo, Knust

21 novembre 2020: Lugano, Padiglione Conza

30 novembre 2020: Monaco, Technikum

3 luglio 2021: Bibione, Stadio Comunale

12 luglio 2021: Milano, Stadio San Siro

Salmo tour 2021: i biglietti

I biglietti già acquistati per le date sospese nel 2020 potranno essere riutilizzati senza costi aggiuntivi per i rispettivi spettacoli riprogrammati per il 2021.

Su vivoconcerti.it è possibile acquistare i biglietti per l’intero tour mondiale, comprese le due date italiane.

Questi i costi per la data di San Siro:

1° Anello Rosso Numerato Intero: Non disponibile

1° Anello Blu Numerato Intero: 63,25 €

1° Anello Verde Numerato Intero: 63,25 €

2° Anello Rosso Numerato Intero: 57,50 €

2° Anello Blu Numerato Intero: 51,75 €

2° Anello Verde Numerato Intero: 51,75 €

3° Anello Rosso Numerato Intero: 46,00 €

3° Anello Blu Numerato Intero: 40,25 €

3° Anello Verde Numerato Intero: 40,25 €

Prato Intero: Non disponibile

Prato Gold Intero: Non disponibile

Questi i prezzi per la data di Bibione: