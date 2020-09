Dopo lunghi mesi di lockdown i musei di Milano hanno finalmente riaperto con i consueti orari, e con loro tutte le sedi espositive della città. L’autunno milanese sarà ricchissimo di eventi, dalle celebri Week agli spettacoli teatrali e alle rassegne cinematografiche. Anche l’arte torna a stupire, con mostre e rassegne che celebrano la femminilità, non come raffigurazione di bellezza, ma come protagonista, grazie alla rassegna I talenti delle donne.

Artiste, fotografe, mecenati e collezioniste: le donne nell’arte sono molto più che bei soggetti da ritrarre, e il tema scelto per gli eventi culturali dell’anno lo dimostra.

Noi di Milano Weekend vi aiutiamo a scegliere tra le numerose proposte con il nostro #spiegonemostre per l'autunno 2020.

Misure di sicurezza

Tutte le mostre seguono le norme di sicurezza per i luoghi pubblici: la mascherina è obbligatoria, all’ingresso verrà misurata la febbre e chiesta l’igenizzazione delle mani. Per evitare assembramenti le entrate e le uscite saranno contingentate.

La prenotazione è obbligatoria per tutte le mostre: i biglietti sono acquistabili online per fasce orarie sui siti ufficiali delle sedi espositive.

Palazzo Reale

Prima, donna. Margaret Bourke – White (25 settembre – 14 febbraio 2021)

Margaret Bourke-White è stata una delle più grandi fotoreporter che la storia ricordi. Pioniera dell’informazione, ha esplorato ogni aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria fino ai grandi reportage per testate come Fortune e Life; dalle cronache visive del secondo conflitto mondiale ai celebri ritratti di Stalin e Gandhi, dal Sud Africa dell’apartheid all’America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni aeree del continente americano. Famoso l’episodio da lei raccontato in cui, prima di poter fotografare il Mahatma Ghandi, le venne richiesto da lui stesso di imparare a usare il complesso arcolaio indiano ritratto nella fotografia, cosa che lei riuscì a fare con sorprendente velocità.

In mostra oltre 100 immagini, provenienti dall’archivio Life di New York e divise in 11 gruppi tematici (L’incanto delle acciaierie, Conca di Polvere, Life, Sguardi sulla Russia, Sul fronte dimenticato, Nei campi, L’India, Sud Africa, Voci del Sud bianco, In alto e a casa, La mia misteriosa malattia) che in ordine cronologico ripercorrono la grandiosa carriera di una donna che ha saputo raccontare storie attraverso singole immagini.

A cura di Alessandra Mauro

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa (28 ottobre – 5 aprile 2021)

Un percorso che si snoda dal XIV al XX secolo lungo la storia dell’arte russa e del ruolo della donna all’interno del Paese più grande del mondo. Una collaborazione esclusiva tra Palazzo Reale e il Museo di Stato Russo di San Pietroburgo. Pittura, scultura e arte grafica comporranno un catalogo di oltre 100 opere, in larga parte mai viste in Italia.

A cura di Evgenia Petrova e Joseph Kiblitsky

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Le signore del Barocco (3 dicembre – 11 aprile 2021)

Durante il Seicento in Italia le donne raggiunsero un livello mai avuto prima di autorità nel mondo dell’arte. Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia ed Elisabetta Sirani sono solo alcune delle numerose artiste che hanno reso grande il Barocco italiano. Il loro contributo alla storia dell’arte è stato affermato solo di recente, grazie a studi sempre più numerosi sulle donne artiste.

a cura di Alain Tapié, Anna Maria Bava e Gioia Moria

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

RI-SCATTI. PER LE STRADE MERCENARIE DEL SESSO (16 – 25 ottobre)

Ottanta fotografie raccontano il mondo nascosto sotto i nostri occhi: la tratta della prostituzione sulle strade di Milano. Dieci prostitute dell’hinterland milanese sono state libere di raccontarsi scattando loro stesse delle fotografie rappresentative della propria realtà, fatta sì di strada, ma anche di vita quotidiana.

L’evento è al sesto appuntamento annuale, organizzato da RISCATTI Onlus, associazione di volontariato che dal 2014 opera progetti di recupero sociale grazie alla fotografia. Il ricavato della vendita delle fotografie sarà devoluto a Lule Onlus, associazione di Abiategrasso che da più di 20 anni aiuta le vittime della tratta di esseri umani a scopo sessuale.

A cura di Diego Sileo

Ingresso libero

Museo del Novecento

Carla Accardi. Contesti (9 ottobre – 27 giugno 2021)

Prima mostra monografica dedicata da un’ Istituzione pubblica a Carla Accardi (1924-2014), a sei anni dalla sua scomparsa. La mostra, attraverso 70 opere, fotografie e documenti dell’Archivio Accardi Sanfilippo, riporta al centro dell’indagine espositiva il panorama e il contesto storico, sociale e politico con cui l’artista si è rapportata, ne rivela il vivace orizzonte visivo costellato di confronti linguistici, intrecciati spesso anche con artisti più giovani, restituendo il ritratto di una donna coraggiosa e sperimentatrice che, in un momento in cui il mondo della pittura era quasi totalmente al maschile, è diventata la prima astrattista italiana riconosciuta internazionalmente.

A cura di Maria Grazia Messina, Anna Maria Montaldo e Giorgia Gastaldon

Ingresso compreso nel biglietto del museo

MUDEC

Robot. The Human Project (26 novembre – 28 marzo 2021)

Dai primi esperimenti di meccanica degli antichi fino ai robot più avanzati e all’Intelligenza Artificiale all’avanguardia. La ricerca umana verso la creazione di un proprio “doppio” meccanico sembra non esaurirsi mai.

La mostra, realizzata in collaborazione con l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’IIT di Genova, porta lo spettatore a domandarsi quali implicazioni etiche e sociali comporta la realizzazione di automi sempre più simili all’uomo.

A cura di Lavinia Galli, Antonio Marazzi e Alberto Mazzoni

Luisa Menazzi Moretti: io sono / I am (3 dicembre – 10 gennaio 2021)

La mostra è composta da venti ritratti fotografici di grandi dimensioni di rifugiati e richiedenti asilo, ai quali l’autrice ha voluto affiancare un “libro–didascalia”: un volume dalle pagine non scritte, con un titolo e una fotografia di copertina dedicata ad ogni protagonista. Luisa Menazzi Moretti ha raccolto anche i racconti delle storie di ognuno di loro, esposti alla fine della galleria fotografica.

“Ho incontrato persone arrivate nel nostro Paese alla ricerca di una vita migliore” ha affermato Luisa Menazzi Moretti. “Insieme a moltissime altre si confondono nell’indistinto afflusso di uomini e donne che paiono senza volto e senza storia. Non sappiamo nulla di loro. Da dove vengono, chi sono? Li vediamo da lontano. In televisione, su internet, paiono tutti uguali. È fondamentale concepire il loro essere innanzitutto individui, prima che migranti”.

Casa Museo Boschi di Stefano

Orientarsi con le stelle (18 settembre – 31 ottobre)

Nove autori, sei italiani e tre stranieri, per trenta opere fra fotografie, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sulle figurazioni magiche e poetiche attraverso cui l’uomo, lui stesso prodotto dell’universo, si rivolge e interpreta le stelle.

Osservare le stelle significa guardare al cielo per avere una guida nei momenti di difficoltà, ma anche per imparare ad avere un maggior rispetto della Natura che determina la vita di tutti noi sulla terra. I nove autori coinvolti inducono l’uomo, con visioni differenti ma tutte intensamente poetiche, a comprendere meglio il mondo che lo circonda, il visibile e l’insondabile.

A cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla

Ingresso libero

Acquario Civico di Milano

Una vita da scienziata (29 settembre – 1° novembre)

L’esposizione fotografica “Una vita da scienziata“, presenta volti e competenze di grandi scienziate italiane, protagoniste del progetto “#100esperte – 100 donne contro gli stereotipi“, nato per valorizzare la mente femminile in settori percepiti ancora come di dominio maschile.

Il percorso di ritratti, realizzato dal celebre fotografo Gerald Bruneau, è stato ideato per contribuire al superamento di pregiudizi nella pratica scientifica ed è parte integrante del Palinsesto “I Talenti delle donne”.

La mostra ha carattere multidisciplinare: le storie dei percorsi di vita e di carriera riguardano diverse discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Biologhe, chimiche, farmacologhe, ingegnere, astrofisiche, matematiche, chirurghe, paleontologhe, informatiche: sono solo alcune delle professioni, condotte ai massimi livelli, delle scienziate fotografate. Osservare ogni ritratto è come attraversare una soglia, che dà accesso ad ambienti protetti, privati, a spazi di ricerca e pensiero. Sono i luoghi di lavoro delle esperte: laboratori, università, ambulatori, in cui ogni giorno donne e uomini si impegnano per spostare i confini della conoscenza.

A cura di Fondazione Bracco

Biglietti:

5.00 € (intero)

3.00 € (ridotto)

Museo San Fedele

Nanda Vigo Private Collection (dal 6 ottobre)

Il patrimonio artistico collezionato dall’architetto e designer Nanda Vigo ha trovato una nuova casa: il Museo San Fedele, a due passi da Piazza della Scala. Scomparsa lo scorso 16 maggio, l’artista ha donato al museo 180 opere della sua immensa collezione, che spazia da opere di Piero Manzoni a quelle di Andy Wharol, passando per Lucio Fontana e il Gruppo Zero.

Biglietti:

5 €

Pirelli Hangar Bicocca

Chen Zhen “Short-circuits” (15 ottobre – 21 febbraio 2021)

“Short-circuits”, a cura di Vicente Todolí, è concepita come un’esplorazione immersiva nella complessa ricerca artistica di Chen Zhen, riunendo per la prima volta nei 5.500 mq delle Navate e del Cubo di Pirelli HangarBicocca, alcuni dei suoi lavori più significativi, realizzati tra il 1991 e il 2000.

Il titolo dell’esposizione prende spunto dal metodo creativo sviluppato dall’artista, definito il “fenomeno del cortocircuito”: lo svelamento del significato recondito dell’opera d’arte nel momento in cui viene spostata dal contesto originale per cui era stata concepita in un luogo diverso. Un processo che conduce Chen Zhen a riflettere sul concetto di contaminazione simbolica e culturale come modalità di creazione artistica. La concezione della mostra riflette questa pratica, creando accostamenti inediti tra le opere esposte e mettendo in luce i numerosi rimandi e le connessioni presenti nel lavoro dell’artista in aperto dialogo con diversi temi: la globalizzazione e il consumismo, il superamento dell’egemonia dei valori occidentali e l’incontro tra differenti culture.

A cura di Vicente Todolí

Ingresso libero

Fondazione Trussardi

The Sky in a Room (22 settembre -25 ottobre)

Per l’autunno 2020 la Fondazione Nicola Trussardi presenta The Sky in a Room dell’artista islandese Ragnar Kjartansson. Il progetto, pensato per la Chiesa di San Carlo al Lazzaretto di Milano, è stato concepito in seguito al difficile periodo di quarantena che ha segnato la vita pubblica e privata di milioni di italiani, in particolare dei cittadini della Lombardia. Ogni giorno, cantanti professionisti si alterneranno, uno alla volta, all’organo della chiesa per eseguire un arrangiamento della celebre canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza, che si ripeterà ininterrottamente per sei ore al giorno, come una ninna nanna infinita.

A cura di Massimiliano Gioni

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

