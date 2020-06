Ultimo stadi 2021: confermato San Siro, tutte le info e date post Covid

Annunciate le nuove date del tour di Ultimo negli stadi di tutta Italia dopo la cancellazione dei live del 2020 (erano previste Firenze, Milano e Roma): il nuovo tour programmato per il 2021 partirà invece da Bibione, per arrivare a Milano in due date, il 2 e 3 luglio a San Siro, concludendo con il grandioso concerto al Circo Massimo di Roma il 18 luglio, già sold out.

Confermate tutte le date del precedente tour tranne quella di Messina, ancora in fase di valutazione a causa di alcune criticità relative allo stadio. L’organizzazione conferma che il tour in ogni caso toccherà la Sicilia nel luglio 2021.

Ultimo tour 2021: c’è già un record

Ultimo aggiunge un nuovo record alla sua collezione: sarà il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi.

Ma il giovane artista può vantarsi anche di altro e non solo di riconoscimenti artistici: infatti, con questo tour, Niccolò Moriconi sosterrà l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia), che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita.

Il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali, che da sempre combatte contro la malnutrizione e sostiene le vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

Venerdì 4 giugno 2021 – Biblione, Stadio Comunale

Martedì 8 giugno 2021 – Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

Sabato 12 giugno 2021- Napoli, Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 13 giugno 2021- Napoli, Stadio San Paolo

Mercoledì 16 giugno 2021 – Firenze, Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Giovedì 17 giugno 2021 – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Lunedì 21 giugno 2021 – Modena, Stadio Alberto Braglia

Venerdì 25 giugno 2021 – Ancona, Stadio del Conero

Martedì 29 giugno 2021- Pescara, Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Martedì 2 luglio 2021- Milano, Stadio San Siro

Mercoledì 3 luglio 2021- Milano, Stadio San Siro – SOLD OUT

Giovedì 8 luglio 2021- Bari, Stadio San Nicola

Domenica 18 luglio 2021- Roma, Circo Massimo – SOLD OUT

Ultimo tour 2021: i biglietti

I biglietti acquistati in precedenza per il tour 2020 sono ritenuti validi anche per le nuove date. Lo stesso vale per i VIP Pack acquistati prima del lockdown.

I biglietti per le date ancora aperte dei live di Ultimo sono disponibili nei punti vendita e nei circuiti online autorizzati, come Ticketone.

Per alcune date sono disponibili anche i Vip Pack che comprendono:

• Un biglietto di Prato Gold

• Ingresso anticipato alla venue

• Gadget esclusivi

• Personale dedicato

Diffidate di piattaforme non ufficiali, così da non cadere in truffe e penali legali; ogni organizzatore declina ogni eventuale responsabilità dopo lo scandalo del secondary ticketing. Gli eventi si terranno in sicurezza in base alle normative vigenti al momento dello spettacolo.

