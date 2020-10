Milano sarà la prima città italiana ad adottare il patentino per i proprietari di alcune razze canine. Si chiama “Patentino Cane Speciale” la nuova iniziativa promossa dal Comune che partirà dal 24 ottobre 2020.

“La norma che introduce il Patentino Cane Speciale” ha dichiatato Roberta Guaineri, assessore del Comune di Milano con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali “ha come obiettivo quello di garantire il rispetto delle esigenze di ogni razza, ma anche la tutela dei proprietari, in quanto responsabili del benessere e del controllo dei loro amici a quattro zampe e chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni da essi arrecati a persone, cose e altri animali“.

I corsi, in partenza dal 24 ottobre, sono organizzati dal Comune in collaborazione con l’Ordine dei Veterinari e ATS Milano e sponsorizzati da Coop Lombardia e riservati ai proprietari delle razze indicate dal Regolamento per la Tutela degli Animali, emesso lo scorso 8 ottobre.

Patentino Cane Speciale: quando partono i corsi

Le prime sessioni del corso si terranno il 24 e 25 ottobre, il 21 e 22 novembre, e il 12 e 13 dicembre. I corsi prevedono una parte teorica, di circa 10 ore che si terrà il sabato presso l’Acquario Civico, e una parte pratica, di 4 ore, che si terrà la domenica mattina, presso l’area cani adiacente.

Ogni corso, tenuto da medici veterinari ed educatori cinofili, sarà aperto a un massimo di 40 persone. Saranno ammessi con precendenza i residenti del Comune di Milano che hanno adottato un esemplare delle razze indicate dal regolamento tra il 3 febbraio e il 25 ottobre 2020. Non sarà consentito portare il proprio cane; le dimostrazioni pratiche verranno eseguite con i cani addestrati delle associazioni cinofile.

Patentino Cane Speciale: le razze di cani

I proprietari di alcune razze di cani, selezionate per “qualità particolari, quanto a indole, conformazione fisica, potenza muscolare e di morso” (come spiegato da Paola Fossati e Gustavo Gandini, Garanti degli animali del Comune di Milano) sono tenuti a munirsi di patentino. Le razze indicate sono le seguenti, a cui si aggiungono tutti i possibili incroci tra esse:

American bulldog

Pastore dell’Anatolia

Pastore di Charplanina

Pastore dell’Asia centrale

Pastore del Caucaso

Pastore Maremmano Abruzzese

Cane da Serra da Estreilla

Dogo argentino

Fila brazileiro

Perro da canapo majoero

Perro da presa canario

Perro da presa Mallorquin

Pit bull o Pit bull Terrier

Pit bull mastiff

Rafeiro do alentejo

Rottweiler, Rhodesian ridgeback

Tosa inu

American Staffordshire

Bandog + molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI

Bull terrier

Boerboel

Cane Corso

Lupo Cecoslovacco

Cane lupo di Saarloos

Cane lupo italiano

Patentino Cane Speciale: come iscriversi al corso

L’iscrizione ai corsi è già aperta, e dovrà essere inoltrata compilando il modulo scaricabile a questo link e inoltrandolo via mail a dvmilanonord@ats-milano.it (Distretto Veterinario dell’ATS Città Metropolitana di Milano Nord) o al dvmilanosud@ats-milano.it (Distretto Veterinario dell’ATS Città Metropolitana di Milano Sud).