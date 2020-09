Si ricomincia con il campionato e si riparte, per ora, ancora a porte chiuse. Certo negli ultimi giorni, da parte dell’autorità, ci sono stati spiragli di riapertura degli stadi con regole precise e ingressi ben controllati e conteggiati.

In attesa dunque di rivedere Milan e Inter dal vivo, andiamo a scoprire quali sono le partite casalinghe delle due milanesi in Italia e in Europa. In quest’ultima situazione dipende se il Milan si qualificherà dopo i preliminari di Europa League.

Prima giornata: 21 settembre 2020

Milan-Bologna

Seconda giornata: 26 settembre 2020

Inter-Fiorentina

Terza giornata: 4 ottobre 2020

Milan-Spezia

Quarta giornata: 17 ottobre 2020: derby

Milan – Inter

Quinta giornata: 25 ottobre 2020, Milan-Roma

Milan-Roma

Sesta giornata: 1 novembre 2020

Inter-Parma

Settima giornata: 8 novembre 2020

Milan-Hellas Verona

Ottava giornata: 22 novembre 2020

Inter-Torino

Nona giornata: 29 novembre 2020

Milan-Fiorentina

Decima giornata: 6 dicembre 2020

Inter-Bologna

Undicesima giornata: 13 dicembre 2020

Milan – Parma

Dodicesima giornata: 16 dicembre 2020, Inter-Napoli

Inter – Napoli

Tredicesima giornata: 20 dicembre 2020

Inter-Spezia

Quattordicesima giornata: 23 dicembre 2020, Milan-Lazio

Milan-Lazio

Quindicesima giornata: 3 gennaio 2020

Inter – Crotone

Sedicesima giornata: 6 gennaio 2021 – Milan-Juventus

Milan – Juventus

Diciassettesima giornata: 10 gennaio 2021

Milan-Torino

Diciottesima giornata: 17 gennaio 2021 – Inter-Juventus

Inter-Juventus

Diciannovesima giornata: 24 gennaio 2021, Milan-Atalanta

Milan- Atalanta

Ventesima giornata: 31 gennaio 2021

Inter-Benevento

Ventunesima giornata: 7 febbraio 2021

Milan-Crotone

Ventiduesima giornata: 14 febbraio 2021, Inter-Lazio

Inter-Lazio

Ventitreesima giornata: 21 febbraio 2021, derby di ritorno

Milan-Inter

Ventiquattresima giornata: 28 febbraio 2021

Inter-Genoa

Venticinquesima giornata: 3 marzo 2021

Milan-Udinese

Ventiseiesima giornata: 7 marzo 2021, Inter-Atalanta

Inter-Atalanta

Ventisettesima giornata: 14 marzo 2021, Milan-Napoli

Milan-Napoli

Ventottesima giornata: 21 marzo 2021

Inter-Sassuolo

Ventinovesima giornata: 3 aprile 2021

Milan-Sampdoria

Trentesima giornata: 11 aprile 2021

Inter-Cagliari

Trentunesima giornata: 18 aprile 2021

Milan-Genoa

Trentaduesima giornata: 21 aprile 2021

Milan-Sassuolo

Trentatreesima giornata: 25 aprile 2021

Inter-Hellas

Trentaquattresima giornata: 2 maggio 2021

Milan-Benevento

Trentacinquesima giornata: 9 maggio 2021

Inter-Sampdoria

Trentaseiesima giornata: 12 maggio 2021, Inter-Roma

Inter-Roma

Trentasettesima giornata: 16 maggio 2021

Milan-Cagliari

Trentottesima giornata: 23 maggio 2021

Inter-Udinese

(a cura di Stefano Fornaro e Andrea Paternostro)