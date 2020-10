Dopo molti mesi di sospensione Area B si attiverà il 15 ottobre 2020, in concomitanza con la riaccensione dei riscaldamenti centralizzati dei condomini. Dall’inizio del lockdown le aree a traffico limitato di Milano sono state sospese, con lo spegnimento delle telecamere ai varchi. A giugno è tornata in funzione l’Area C, che comprende l’area interna di Milano.

La notizia era stata anticipata dalle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala all’inizio del mese, che ha motivato la decisione di riaccendere le telecamere a causa dei livelli di inquinamento raggiunti a Milano nelle scorse settimane, che andrà peggiorando con l’accensione dei riscaldamenti.

Chi non può entrare in Area B

Dal 1° ottobre 2019 non possono più entrare o circolare le seguenti categorie di autoveicoli per trasporto persone:

Euro 4 Diesel senza FAP

Euro 3-4 Diesel con FAP di serie e campo V.5>0,0045 g/Km

Euro 4 Diesel con FAP di serie e campo V.5 senza valore

Euro 0-1-2-3-4 Diesel con FAP after-market installato dopo il 31/12/2018 e classe di massa particolato pari almeno a Euro 4

Motoveicoli e ciclomotori:

gasolio Euro 0-1

Dal 1° ottobre 2019 non vengono più concesse deroghe ai veicoli trasporto persone gasolio Euro 3 di proprietà o in uso esclusivo di:

medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia che esercitano nel Distretto ATS “Milano Città” per l’espletamento delle visite domiciliari

che esercitano nel Distretto ATS “Milano Città” per l’espletamento delle visite domiciliari lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una ridotta offerta di trasporto pubblico , ovvero che operano in turni con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le 7:00 o uscita in orari successivi alle 21:00

che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una , ovvero che operano in turni con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le 7:00 o uscita in orari successivi alle 21:00 soggetti che hanno l’obbligo di dimora presso una caserma militare sita all’interno della ZTL.

Area B: come funziona, giorni, orari e vetture

L’Area B è entrata in vigore il 25 febbraio 2019 , dalle 7.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì, festivi esclusi . Si segnala l’esclusione del sabato, come invece in precedenza prospettato. C’è un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato inizialmente.

è entrata in vigore il 25 febbraio 2019 . Si segnala l’esclusione del sabato, come invece in precedenza prospettato. C’è un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato inizialmente. Costo complessivo dell’operazione: 13 milioni di euro , la maggior parte dei quali (10 milioni e 650 mila euro) per le 188 telecamere che saranno posizionate sui varchi di quella che è stata descritta come la Ztl più ampia di tutta Italia.

, la maggior parte dei quali (10 milioni e 650 mila euro) per le che saranno posizionate sui varchi di quella che è stata descritta come la Ztl più ampia di tutta Italia. Il secondo anno di Area B (2020) prevede per residenti e imprese un totale di 25 giorni all’anno di ingresso libero, mentre per tutti gli altri i giorni saranno 5. Esauriti gli stessi verrà comminata la relativa sanzione, pari a 80 euro.

Area B: il progetto Low Emission Zone

Quello della qualità dell’aria a Milano è da sempre un annoso problema che limita la vivibilità e la piacevolezza di una metropoli che per tanti altri aspetti offre tantissimo ai suoi cittadini: gli standard di qualità rispetto al particolato atmosferico fine (i cosiddetti PM10 e PM2.5), al biossido d’azoto ((NO2) e ozono (O3) sono infatti costantemente disattesi.

È per questo motivo che il Comune nel 2019 ha dato inizio alla Low Emission Zone, ovvero un’area di 136 chilometri quadrati (pari al 72% del territorio comunale di Milano) il cui accesso sarà interdetto alle vetture diesel.

Il traffico è stato infatti ritenuto responsabile dell’inquinamento atmosferico a Milano, secondo recenti studi, per una buona percentuale delle emissioni di PM10.

Per controllare che venga rispettato il divieto sono state installate inizialmente 15 telecamere (in grado di identificare le targhe delle vetture), su un totale dei 188 varchi da controllare già citati, tutti provvisti di segnaletica: il programma prevede l’estensione della rete di telecamere nei mesi successivi, ma sopratutto la presenza di dispositivi mobili della polizia locale.

Tra il 7 e il 20 gennaio è stata promossa una campagna informativa per ricordare a tutti i cittadini i nuovi provvedimenti e le sanzioni cui andranno incontro: uno sforzo cui sottoporsi per consentire alla collettività di vivere al meglio, che si affianca all’entrata in funzione della nuova flotta di bus elettrici da parte di Atm.

Area B: agevolazioni