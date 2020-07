Museo City, falconeria e spiagge nascoste: gli eventi del weekend a Milano

Anche agosto è arrivato, insieme a un’ondata di caldo che ci ha fatto scoprire che sì, è estate. Il primo weekend di agosto offre moltissime alternative refrigeranti, sia per chi resta in città che per chi scappa al fresco di una spiaggia o di una baita, a seconda dei gusti.

Dagli eventi di Museo City alle numerose iniziative di Aria di Cultura, chi resta in città non è stato abbandonato: anzi, può scoprire che Milano d’estate è tutt’altro che noiosa! Il nostro #spiegoneweekend resta per farvi compagnia, con suggerimenti per il fine settimana cittadino e le fughe fuoriporta, magari verso qualche spiaggia nascosta o a vivere una domenica all’insegna della falconeria al castello di Zavattarello.

Il meteo del weekend

Il caldo, quello vero, ci ha dato tregua per gran parte dell’estate, ma a partire dalla prossima settimana farà schizzare il termometro a temperature vicine ai 40°. Questo weekend vivremo le prime avvisaglie del caldo record, con massime che sabato toccheranno i 37 gradi. Armatevi di cappellino, vestiti leggeri e acqua fresca: qui non si scherza!

Fonte: Ministero della Difesa

Notizie utili

Aria di cultura: gli eventi estivi di Milano all’aperto

Musica e concerti

Eventi gastronomici

Cinema a Milano

Sport e Benessere

Mostre a Milano

Tutte le mostre da vedere a Milano nel 2020

Riapre la Sala delle Asse di Leonardo: come visitare il capolavoro del Castello Sforzesco

Dal 2 luglio al 27 settembre al Centro di Arese arriva la mostra interattiva “I gladiatori, gli eroi del Colosseo”. Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Biglietti:

adulti: 6€

studenti e over 65: 5€

da 4 a 12 anni: 5€

sotto i 4 anni: gratuito

al arriva la mostra interattiva Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano. adulti: 6€ studenti e over 65: 5€ da 4 a 12 anni: 5€ sotto i 4 anni: gratuito Riapre Galleria 92, il museo che racconta la storia della Galleria Vittorio Emanuele II

Riapre all’Hotel Milano Castello la mostra dell’artista Romano Rui, grande scultore protagonista del Novecento milanese. Le sue opere sono divenute talmente iconiche da apparire persino in Marnie, film di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.

L’ingresso alla mostra è gratuito, e rappresenta un’occasione per ammirare le sculture dell’artista nella splendida cornice dell’hotel di via San Tomaso, 2.

Attività per bambini

Ad agosto arriva il centro estivo gratuito di Expo per lo sport immerso nel parco Sempione

Per tutti i weekend d’estate il Parco Esposizioni Novegro si trasforma in un family park, dove i bambini possono giocare all’aria aperta, tra aquiloni e bolle di sapone, il battesimo della sella e coccole agli asinelli. Tante attività all’aria aperta, letture animate, laboratori in inglese, dimostrazioni di volo dei rapaci e un’area dove provare gli sport. Ogni sabato e domenica dalle 10 alle 21.30.

Gite fuori porta