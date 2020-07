Orario estivo 2020 biblioteche di Milano: calendario e modalità di ingresso

Non perderti i nostri articoli!

Le biblioteche di Milano sono tornate a riaprire gradualmente dal 18 maggio, modificando radicalmente orari e modalità di accesso, oltre alle forti limitazioni nei servizi offerti.

Dal 6 luglio 2020 riprende l’orario estivo, con limitazioni e prenotazione obbligatoria per la consultazione.

Nuovi orari delle biblioteche di Milano

Non sarà più possibile per il momento entrare liberamente in biblioteca. L’ingresso sarà esclusivamente su appuntamento, prenotabile sul sito della biblioteca. Le restituzioni possono essere fatte senza prenotazione, lasciando i libri in apposite aree all’ingresso della biblioteca, oltre che nei box attivi h24.

Accursio: martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19

martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19 Affori: martedì e giovedì: 14-19; mercoledì, venerdì e sabato: 9.30-14.30

martedì e giovedì: 14-19; mercoledì, venerdì e sabato: 9.30-14.30 Baggio: martedì, giovedì e sabato: 9-13.30; mercoledì e venerdì 14.30-19

martedì, giovedì e sabato: 9-13.30; mercoledì e venerdì 14.30-19 Cassina Anna: martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30

martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30 Chiesa Rossa: dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 9.30-14

dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 9.30-14 Crescenzago: martedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19

martedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19 Dergano: martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19

martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19 Fra Cristoforo: martedì e sabato: 9.30-14.30; dal mercoledì al venerdì: 14-19

martedì e sabato: 9.30-14.30; dal mercoledì al venerdì: 14-19 Gallaratese: martedì e mercoledì: 14-19; dal giovedì al sabato: 9.30-14.30

martedì e mercoledì: 14-19; dal giovedì al sabato: 9.30-14.30 Harar: mercoledì e giovedì: 14-19; venerdì e sabato: 9.30-14.30

mercoledì e giovedì: 14-19; venerdì e sabato: 9.30-14.30 Lorenteggio: martedì e giovedì: 14-19; mercoledì, venerdì e sabato: 9.30-14.30

martedì e giovedì: 14-19; mercoledì, venerdì e sabato: 9.30-14.30 Niguarda: dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 10-18

dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 10-18 Oglio: martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19

martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19 Parco: martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19

martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19 Quarto Oggiaro: mercoledì: 9.30-19; giovedì: 9.30-14.30

mercoledì: 9.30-19; giovedì: 9.30-14.30 Sant’Ambrogio: martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19

martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19 Sicilia: dal martedì al sabato: 9.30-14.30 (orario temporaneo fino alla riparazione del sistema di condizionamento)

dal martedì al sabato: 9.30-14.30 (orario temporaneo fino alla riparazione del sistema di condizionamento) Sormani : dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 10-18

: dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 10-18 Tibaldi: dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 9.30-14

dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 9.30-14 Valvassori Peroni : dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 9.30-14

: dal martedì al venerdì: 10.30-19; sabato: 9.30-14 Venezia: martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19

martedì, giovedì e sabato: 9.30-14.30; mercoledì e venerdì: 14-19 Vigentina: martedì e giovedì: 14-19; mercoledì, venerdì e sabato: 9.30-14.30

Tutte le sedi bibliotecarie sono chiuse domenica e lunedì

A partire dall’8 giugno riapre anche la storica Biblioteca Braidense, insieme all’attigua Pinacoteca di Brera. L’orario di apertura, limitato esclusivamente al ritiro dei prestiti è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30. Chiuso sabato e domenica.

Dal 22 giugno la biblioteca Braidense riattiva il servizio di consultazione, tramite prenotazione obbligatoria all’indirizzo bibliotecabrera@gmail.com. All’interno della mail andranno specificati, nome, cognome, numero di tessera e numero di telefono. Una volta ricevuta la conferma ci si potrà presentare al desk della biblioteca con l’email ricevuta. I posti disponibili giornalmente sono 22.

Orari e piazze del Bibliobus

Il bus che porta in giro per Milano la letteratura è tornato per il periodo estivo con il seguente orario e calendario:

Location:

lunedì: piazza Selinunte

piazza Selinunte martedì: piazzale Udine

piazzale Udine mercoledì: via delle Betulle (quartiere Olmi)

via delle Betulle (quartiere Olmi) giovedì: viale Ungheria

viale Ungheria venerdì: piazza Aspromonte

piazza Aspromonte sabato: viale Monza 223 (ex Parco Pini)

Orari:

Tutti i giorni dalle 9 alle 12.30

Modalità di accesso e servizi attivi

Tutti i servizi delle biblioteche sono sospesi, esclusi il prestito e la restituzione. Alcune biblioteche stanno riattivando il servizio di accesso agli scaffali:

dal 25 giugno: Chiesa Rossa – Gallaratese – Niguarda – Oglio – Tibaldi – Venezia

Chiesa Rossa – Gallaratese – Niguarda – Oglio – Tibaldi – Venezia dal 30 giugno: Affori – Baggio – Fra Cristoforo – Lorenteggio – Sant’Ambrogio – Valvassori Peroni

Affori – Baggio – Fra Cristoforo – Lorenteggio – Sant’Ambrogio – Valvassori Peroni dal 2 luglio: Dergano Bovisa – Parco Sempione – Sicilia – Vigentina

Dergano Bovisa – Parco Sempione – Sicilia – Vigentina dall’8 luglio: Harar – Cassina Anna

Tutte le biblioteche aperte, oltre ad altre ancora chiuse al pubblico, offrono il servizio di consultazione del catalogo online, con la possibilità di prenotare i libri per il ritiro in sede. Il numero di biblioteche dove il servizio è attivo sta crescendo costantemente.

Sono interrotte anche le donazioni di libri e materiale multimediale, che potranno essere indirizzati ad altre realtà bisognose di questi materiali. Per avere info sulle donazioni potete scrivere una mail a c.bibliodoni@comune.milano.it.

Misure di sicurezza per accedere alle biblioteche:

Distanziamento di almeno un metro tra utenti e personale bibliotecario

Misurazione della febbre all’ingresso e igenizzazione delle mani

Obbligo di indossare la mascherina

I libri restituiti saranno messi in “quarantena” per 72 ore prima di essere resi di nuovi disponibili al prestito, in modo da scongiurare il rischio di contagio.

Prenotazione tramite app Affluences

Milano ha attivato tramite una app i servizi di prenotazione delle biblioteche della città. Basterà scaricare Affluences sul proprio smartphone o utilizzarla nella versione web per consultare gli orari delle biblioteche e prenotare un appuntamento. Per farlo occorrerà dare nome, cognome e indirizzo email per ricevere il codice di prenotazione da mostrare in biblioteca il giorno scelto.

Al primo appuntamento prenotato verrà chiesto di confermare l’indirizzo email entro due ore dalla richiesta.