Mare Culturale Urbano, la programmazione estiva 2020

Prosegue“Il Lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva di Mare Culturale Urbano.

A un mese dalla riapertura, il centro di produzione artistica di via G. Gabetti 15 a Milano,ha registrato un grande successo di presenze e numerosi sold-out per gli appuntamenti con gli spettacoli teatrali, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, e con il cinema all’aperto in cuffia.

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Sono previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo (eccetto i dj set) nelle fasce orarie relative ai turni di prenotazione: primo spettacolo 19.30 – 20.30, secondo spettacolo 21.30 – 22.30. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Per maggior dettagli sui singoli eventi, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Mare Culturale Urbano.

Mare Culturale Urbano: programmazione estiva

Luglio

Lunedì 20 luglio



ore 19:30: Dj set che non si balla, con Missin Red

Martedì 21 luglio

ore 19:30: Un mare di Poetry. Ruben Camillas e Davide Passoni presentano i libri “I camillas La storia della musica del futuro”, “Nel tempo di uno spazio”

Mercoledì 22 luglio

ore 19:30: Gabriele Compare 4tet, con Rudy Manzoli, Simone Lobina, Gabriele Compare e Mauro Zanoni

Giovedì 23 luglio

ore 19:30: Raster acustico. The Psychedelic Preacher’s Club

Venerdì 24 luglio

ore 19:30: Karaoke condiviso da Crociera, con Ariele Frizzante & Elton Novara

Sabato 25 luglio

ore 08:30: Everyday Life. Mercato agricolo di San Siro

: Yoga Flow, con Chiara Taviani ore 15:00: Everyday Life. Parole e Punti

Domenica 26 luglio

ore 11:00 : Una classica estate al mare, con Chiara Pasqualini, flauto

Lunedì 27 luglio

ore 19:30: Zialollo

Martedì 28 luglio

ore 19:30: Un mare di Poetry. Lettera Nuda, con Paolo Agrati

Mercoledì 29 luglio

ore 19:30: Daniele Gregolin e Nadio Marenco Gypsy Duo

Giovedì 30 luglio

ore 19:30: Raster acustico. F4 + Piro Piro

Venerdì 31 luglio

ore 19:30: Karaoke condiviso da Crociera, con Ariele Frizzante & Elton Novara

Agosto

Domenica 2 agosto