L’aeroporto di Linate apre lunedì 13 luglio, in anticipo rispetto a quanto preventivato nei mesi scorsi. Si era parlato di riprendere i voli ad agosto, poi il 15 giugno il Ministero dei Trasporti aveva annunciato l’apertura il 15 luglio.

La conferma della riapertura arriva dalla comunicazione del Ministro Paola De Micheli all’Enac, l’autorità di controllo del traffico civile.

Linate riapre dopo 4 mesi dallo stop dei voli

La storia di aperture e chiusure di Linate sembra essere arriva a un punto. Dopo l’apertura al termine dei lavori di ristrutturazione nell’ottobre 2019, l’aeroporto di Milano ha chiuso di nuovo a marzo, dopo solo 5 mesi.

I lunghi mesi di chiusura sono stati richiesti da Sea, la società che gestisce i due principali aeroporti di Milano: Malpensa e appunto, Linate. Il motivo è dovuto alla sicurezza sanitaria: le dimensioni dello scalo e i nuovi lavori di ristrutturazione non garantiscono il distanziamento sociale in caso di apertura a pieno regime. Per questo motivo si pensa che una volta riaperto, Linate dovrà limitare il traffico a tre voli ogni ora, rispetto ai nove del passato.

Il ritorno di Linate è stato fortemente voluto anche da Alitalia, che possiede due terzi degli slot dell’aeroporto, oltre ai diritti di precedenza per atterraggi e decolli. La compagnia di bandiera italiana ha riattivato proprio oggi i collegamenti internazionali da Malpensa, oltre alle tratte con altri aeroporti italiani.

Alitalia riapre i voli da Milano per 10 nuove destinazioni

Dopo le 7 tratte già riattivate da giugno, Alitalia aggiunge dieci nuovi collegamenti in partenza da Milano Malpensa (e ovviamente Linate) per tutta Europa, oltre a sei aeroporti italiani del Sud e delle Isole.

Da oggi, 1° luglio, Alitalia ha riaperto i voli per Amsterdam, Londra e Parigi (2 voli al giorno per ciascuna città), Bruxelles con 12 voli alla settimana, Napoli, Reggio Calabria (2 voli al giorno per ogni tratta), Brindisi e Lamezia Terme (4 voli giornalieri per ogni città).

Sono stati inoltre aumentati i voli per Catania e Palermo, passando da 4 a 6 al giorno.

Dal 4 luglio ripartono i voli da Milano per Pantelleria (4 voli alla settimana) e il 5 luglio torna la tratta verso Lampedusa (2 voli alla settimana). Complessivamente nel mese di luglio Alitalia tornerà a effettuare oltre 530 voli settimanali in Italia e all’estero.