CineMobile Summer Tour 2020: il cinema itinerante arriva a Milano. Il programma

Da mercoledì 8 luglio arriva a Milano il CineMobile Summer Tour 2020, il cinema itinerante ideato da Cineteca Milano all’interno dell’iniziativa Aria di cultura, che raccoglie tutti gli eventi estivi del 2020 milanese.

CineMobile è un progetto che intende portare il grande cinema nelle piazze e nei cortili di Milano, utilizzando un bellissimo furgoncino degli anni Trenta, ristrutturato e adattato per le proiezioni gratuite che si terranno fino al 26 agosto. Il furgoncino si sposterà lungo tutta la città, coprendo anche la periferia milanese.

Come partecipare alle proiezioni di CineMobile

Per partecipare alle proiezioni di CineMobile 2020 è necessario prenotare online almeno 3 giorni prima la data scelta. L’ingresso è gratuito.

Alla proiezione è consigliato portare una sedia pieghevole e uno spray repellente per le zanzare. In caso di impossibilità a partecipare è richiesto di comunicarlo all’organizzazione, così da permettere le visione alle persone in lista d’attesa.

Gli ingressi sono programmati tra le 21 e le 21.30.

Programma e location di CineMobile

“Tutto il cinema in 50 minuti” è il format che Cineteca Milano propone agli spettatori: dai fratelli Lumière ai pionieri Georges Méliès e Luca Comerio, dal luccicante mondo delle dive fino alla prima animazione, con un cortometraggio a sorpresa alla fine di ogni “condensato di magia”.

Si attraverseranno i decenni, le mode, i cambiamenti dell’immaginario collettivo, e il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alle proiezioni attraverso quiz, commenti, racconti e suggestioni.

Tutti i materiali proiettati appartengono all’Archivio Storico di Fondazione Cineteca Italiana.

Location luglio 2020

Mercoledì 8 luglio: Milano – Bocciofila Circolo Cerizza, via privata Antonio Meucci 2

Giovedì 9 luglio: Paderno Dugnano (MI) – Parco di Villa Belloni, via Reali

Mercoledì 15 luglio: Milano – URBANA New Living, via Rizzoli 47

Giovedì 16 luglio: Paderno Dugnano (MI) – Parco Borghetto, accesso da piazza Addolorata

Lunedì 20 luglio: Inzago (MI) – Piazza Maggiore

Mercoledì 22 luglio: Milano – Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci, viale Ortles 69

Giovedì 23 luglio: Paderno Dugnano (MI) – Area Metropolis 2.0, ingresso da via Podgora

Venerdì 31 luglio: Milano – PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea), via Palestro 14 (data prenotabile a partire dal 20 luglio 2020 inserita nel palinsesto della manifestazione MuseoCity)

Location agosto 2020

Lunedì 24 agosto: Milano – Borgo Sostenibile, via Giovanni Battista Rasario 14

Mercoledì 26 agosto: Milano – BASE, via Bergognone 34