Quanti di voi rimarranno a Milano ad agosto? Magari tra di voi c’è chi è già andato in vacanza e tornato, oppure quest’anno dovrete rinunciare a partire e trascorrerete l’estate in città. C’è una buona notizia però per voi: Milano non chiude più per ferie come poteva accadere fino a qualche anno fa, e se vi state chiedendo cosa fare ad agosto a Milano qui potrete trovare molti consigli utili. Abbiamo infatti voluto pensare a tutti coloro che rimarranno in città: questa guida è per voi! Ci troverete non solo consigli su musei, mostre, attività per i bambini ed appuntamenti, ma anche informazioni pratiche più importanti sui servizi come i mezzi pubblici e le biblioteche. Buona lettura!

Piscine aperte a Milano in agosto

Uno dei modi più semplici per combattere l’afa? Un tuffo in acqua! L’apertura delle piscine estive, ovvero dei centri balneari più vasche esterne, durerà quest’anno fino a domenica 1 settembre, con un giorno di chiusura settimanale variabile per ciascuna struttura. Volete sapere tutto sui prezzi e gli orari delle piscine di Milano? Abbiamo preparato una guida per voi.

Biblioteche aperte ad agosto a Milano

I ritmi magari più lenti, più tempo libero per leggere: se siete fervidi lettori e frequentate le biblioteche comunali di Milano sicuramente non vorrete rinunciare alla vostra passione neanche ad agosto: quali sono gli orari di apertura estivi delle biblioteche di Milano? A partire dal 6 luglio 2020 le biblioteche attiveranno l’orario estivo, ma non è ancora possibile godere dell’aria condizionata e del fresco delle sale di lettura, ancora chiuse. Ma è di nuovo possibile perdersi tra gli scaffali e scegliere la lettura che più ci piace e portala a casa con noi!

Cinema all’aperto ad agosto a Milano

Quanto è bello godersi una serata all’aperto davanti al grande schermo? E Milano, si sa, dal punto di vista dei cinema estivi è molto generosa. Volete conoscere le rassegne e gli appuntamenti per cinefili in giro per la città? Grazie alla rassegna Aria di Cultura il cinema è ovunque, dal cortile del Castello Sforzesco, alla Triennale. E se proprio non volete spostarvi, aspettate che il cinema arrivi da voi con il CineMobile, un furgone degli anni Trenta dotato di proiettore e altoparlanti, per portare il cinema in tutta Milano.

Se invece siete amanti del vintage perché non tornate ai ruggenti anni Cinquanta grazie al drive-in!

Agosto all’Idroscalo

E non dimenticate che si può sempre andare al mare di Milano, ovvero l’Idroscalo, che accoglie grandi e piccoli per tutta l’estate con un ricco programma di eventi e aree verdi rivalorizzate. E si può anche fare il bagno.

Agosto in musica: i concerti all’aperto

Con i teatri chiusi la musica si è spostata all’aperto! Le rassegne di Aria di Cultura lasciano spazio a concerti di ogni genere, dalla classica al pop, passando per l’elettronica. Basta sapere dove ascoltare!

Quest’anno purtroppo abbiamo dovuto rinunciare ai grandi live, ma tutti i tour annullati quest’anno sono programmati per il 2021. Le date sono nuove, i biglietti restano gli stessi.

Agosto al Castello: il programma dell’Estate Sforzesca

Anche quest’anno un punto di riferimento su cosa fare ad agosto a Milano è il grande festival dell’Estate Sforzesca. Il palco del Cortile delle Armi della storica fortezza meneghina ospita gli eventi più svariati, dagli spettacoli teatrali a quelli di danza, rappresentazioni comiche e concerti, alcuni gratuiti e altri a pagamento (ma dal prezzo contenuto). La manifestazione allieterà le serate fino al 3 settembre.

Mare e Base: gli “stabilimenti” urbani

Cinema all’aperto, concerti, spettacoli, ballo e incontri animano l’estate di Mare Culturale Urbano, con tanti appuntamenti diversi in base al giorno della settimana. E da Base lo “stabilimento estivo” sarà aperto fino al 13 settembre.

Muoversi ad agosto a Milano: orari Atm

Come ogni anno, con la stagione Atm ha applicato l’orario estivo ai suoi servizi, che resterà in vigore fino all’1 settembre. Ecco la nostra guida con tutto il dettaglio.

Ad agosto a Milano arrivano i saldi

In tutta Italia i saldi partono il 1° di agosto, a causa della chiusura dei negozi durante il lockdown. A Milano e in tutta la Lombardia invece gli sconti sono cominciati già il 25 luglio. Quale migliore passatempo per lasciar passare le ore più calde che buttarsi in un negozio ben ventilato a fare shopping, o a dare anche solo un’occhiata? Per non incappare in truffe e problemi, consultate la nostra guida sui saldi estivi 2020.

Speriamo di avervi dato tutte le informazioni utili per vivere al meglio Milano ad agosto! E se siete in giro per la città e avete voglia di rinfrescarvi? Vi lasciamo con una chicca: la mappa delle fontanelle pubbliche di Milano.