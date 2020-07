Il Touring Club da molti anni si occupa di tenere aperti, grazie ai soci volontari, molti luoghi della cultura italiana altrimenti difficilmente accessibili, sia ai turisti che alle comunità residenti.

Si tratta di capolavori grandi e piccoli lungo tutta la Penisola: dal Palazzo del Quirinale di Roma fino alla piccola chiesa di montagna di San Martino a Campiglio, vicino Bolzano. Normalmente sono 84 i “luoghi aperti per voi” gestiti dal Touring, ma dal mese di giugno solo 20 di questi hanno riaperto, in 9 diverse regioni d’Italia.

I luoghi del Touring aperti in agosto vicino a Milano

In via eccezionale, questi 20 tesori italiani resteranno aperti al pubblico anche in agosto, per “recuperare” i lunghi giorni passati senza visitatori. In Lombardia si trovano 12 siti del Touring, facendone la regione che ne ospita di più. Solo Milano ce ne sono 4!

Bergamo

Chiesa di San Bernardino

dal martedì al sabato dalle 15 alle 18; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

dal martedì al sabato dalle 15 alle 18; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 Chiesa del Santo Sepolcro nel Monastero di Astino

sabato dalle 15 alle 18; domenica dalle 10 alle 12.30

Crema

Casa Cremasca e Sala Pietro da Cemmo

sabato dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30

Milano

Basilica di Santa Maria presso San Satiro

da lunedì al venerdì dalle 10 alle 16,30; sabato dalle 9,30 alle 17,30; domenica dalle 14 alle 17,30

Chiuso dal 10 al 23 agosto

da lunedì al venerdì dalle 10 alle 16,30; sabato dalle 9,30 alle 17,30; domenica dalle 14 alle 17,30 Chiuso dal 10 al 23 agosto Casa Museo Boschi Di Stefano

giovedì e venerdì dalle 11 alle 18

Apertura straordinaria in occasione di Museocity venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle 11 alle 18.

Chiuso il 13 e 14 agosto

giovedì e venerdì dalle 11 alle 18 Apertura straordinaria in occasione di Museocity venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle 11 alle 18. Chiuso il 13 e 14 agosto Collezione Grassi – Vismara presso la GAM

martedì e mercoledì dalle 11 alle 18

Apertura straordinaria in occasione di Museocity venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle ore alle 18

Chiuso l’11 e 12 agosto

martedì e mercoledì dalle 11 alle 18 Apertura straordinaria in occasione di Museocity venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle ore alle 18 Chiuso l’11 e 12 agosto Museo Studio Francesco Messina

dal giovedì alla domenica, dalle 11 alle 18

Apertura straordinaria in occasione di Museocity venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle 11 alle 18.

Chiuso dal 13 al 16 agosto

Monza Brianza

Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno)

sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18

Mantova

Basilica Palatina di Santa Barbara

domenica dalle 10 alle 18

Fuoriporta

Siete in vacanza in giro per l’Italia e volete una dritta su un posto memorabile da visitare? Ecco i luoghi Touring che hanno riaperto nelle altre regioni e che accoglieranno i visitatori anche nel mese di agosto.

Bolzano

Chiesa di San Martino a Campiglio

l’ultimo sabato del mese dalle 14.30 alle 16 (29 agosto)

Brindisi

Cripta del Monumento al Marinaio d’Italia

due domeniche al mese dalle 10 alle 13 (il 9 e il 23 agosto)

Massa

Chiesa del Carmine

sabato e domenica dalle 15,30 alle 19,30

Padova

Museo Diocesano (solo mostra “A nostra immagine”)

giovedì e venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Piacenza

Chiesa di Santa Maria in Cortina

sabato dalle 16 alle 19

Chiuso il 15 agosto

Siena

Chiesa di San Raimondo al Refugio

mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 13

Torino

Giardini Reali

dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

Udine