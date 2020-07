Le graduatorie per l’accesso agli asili nido e alle scuole dell’infanzia sono uscite ad aprile, in pieno lockdown. I genitori fortunati che avevano visto il proprio codice personale all’interno delle liste si credevano “a posto”. La comunicazione ufficiale del Comune di Milano recitava che “conferma dell’iscrizione e pagamento del bollettino saranno comunicate a fine maggio”.

Arriva il 20 di luglio, quando finalmente sembrano essere partite le pratiche per l’accettazione o il rifiuto del posto assegnato, con conseguente bollettino da pagare entro il 24 luglio. Un range di 4 giorni per formalizzare la pratica e far tornare finalmente a scuola i bambini.

Qualcosa però non torna: quasi tremila assegnatari non ricevono la mail con link e dati per il pagamento. Alla richiesta di spiegazioni viene risposto “chi non ha ricevuto la mail si considera sospeso; un’altra tornata di accessi verranno comunicati dopo il 10 agosto, in caso si fossero liberati dei posti nelle scuole”.

I dubbi dei genitori: “Stiamo lottando col muro della burocrazia. Alternative poche e costose”

Abbiamo raccolto le perplessità di alcuni genitori coinvolti, che in questi giorni si stanno impegnando per abbattere un muro di silenzio sulla vicenda. Daniela Farnese, autrice e mamma di un bimbo di 3 anni (nel novero degli esclusi), ha approfondito la situazione “noi genitori ci siamo scontrati contro un muro di burocrazia e rimpalli che non sapevamo nemmeno esistesse: la responsabilità delle direttive cambia a seconda della fascia di età del bambino”.

Si, perché le scuole materne da 0 a 3 anni sono responsabilità regionale, mentre gli asili della fascia 3-6 anni sono competenza del Comune, ma devono seguire direttive ministeriali.

Continua Daniela “le normative del Ministero dell’Istruzione date alle scuole sono arrivate tardi [il 26 giugno, n.d.r.] e sono molto fumose. Mancano gli spazi e il personale necessario. Se questi problemi non verranno affrontati come si può sperare in un ripescaggio? Insistono sulla parola “sospesi” per rassicurarci, ma la verità è che questi bambini sono stati esclusi.”

Quali soluzioni possono trovare i genitori, tenendo conto che le graduatorie non sono pubbliche e quindi non si può sapere quante persone si hanno davanti in lista? “Unica soluzione, per far vivere al bambino la socialità del gruppo dopo tanti mesi a casa, è l’asilo privato, con rette molto più alte e nessuna certezza di posti disponibili. Non tutti possono permettersi questa alternativa però, con rilevanti danni psicologici per genitori e bambini, che rischiano di restare costretti in casa un altro anno.”

La risposta del sindaco: “ci lavoreremo. Prometto il rientro a settembre”

Dopo le lunghe insistenze delle famiglie e il “risveglio” della stampa, il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala ha preso la parola, tramite un video rilasciato ieri sera sui suoi canali social.

“La questione mi sta molto a cuore. Bisogna tutelare i lavoratori, sia dalla parte degli insegnanti sia dalla parte dei genitori. Le linee guida non aiutano sul numero di bambini ammissibili nelle classi. […] Ci lavoreremo. Prometto che accoglieremo tutti, e sarò felice di andare nelle scuole dell’infanzia personalmente a settembre.”

Su quest’ultima frase rimangono però i dubbi delle famiglie, in quanto le comunicazioni ufficiali del Comune fanno partire le prime accoglienze nelle aule, con l’accompagnamento dei genitori, il 1° di ottobre, incredibilmente tardi rispetto agli altri anni, mettendo in difficoltà anche quelle famiglie fortunate che hanno visto nella loro casella email l’agognato bollettino d’iscrizione.

Nel frattempo, il sindaco ha convocato i sindacati competenti questa mattina, per fare il punto sulla situazione con insegnanti e presidi delle scuole milanesi. Si prospettano, forse delle novità.