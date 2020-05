Il 31 maggio aprono finalmente le palestre e le piscine. Sappiamo già tutti che sarà un’estate diversa. Basata su protezione, sicurezza e igiene. A questo scopo, sarà bene, prima di vedere gli orari delle piscine e le relative aperture, ripassare rapidamente le regole della Fase 2.

Fase 2 regole piscine

Prima di tutto, partiamo dall’ingresso, che ovviamente come nei supermercati o altro, sarà organizzato a scaglioni. Si entra con la maschera, potrebbe essere rilevata facoltativamente la febbre (se superiore a 37.5°C non entra la persona o le persone con temperatura corporea anomala).

Poi dopo essersi cambiati tutti gli indumenti e oggetti personali vanno messi in una borsa o se questa non c’è, in appositi sacchetti che fornirà la piscina.

Per chi passa dalla zona docce o toilette deve ricordarsi di avere il buon senso di rispettare la distanza di un metro, usare le soluzioni idro-alcoliche a disposizione.

Quando entriamo dentro la zona relax-piscina ricordiamoci di farci la doccia con il sapone. Quando invece andremo in acqua, scontato dire che sarà obbligatorio l’uso della cuffia.

Poi, come sarà organizzata l’area relax/bar e lettini. Sempre dovrà esserci un metro e mezzo fra le sdraio o lettini od ombrelloni. Ma se siamo con nostro marito o nostra moglie o il nostro partner, ovviamente le due sdraio potranno stare vicine. Quando i bagnanti entreranno in piscina, dovranno non passare fra le altre sdraio, lettini o teloni delle altre persone. Quindi la stessa distanza deve esserci per i percorsi. Ovvio che ci saranno itinerari ben indicati che ciascuno di noi dovrà seguire.

Le piscine avranno una sola funzione: la balneazione. Non è possibile fare giochi, né acqua gym, né gare.

Ma scivoli, toboga e vasche torrente possono essere utilizzate, se viene garantita la massima igiene. In acqua, cioè nelle vasche, fra ciascun nuotatore dovrà esserci uno spazio di 7 mq.

L’uso dei bar, spazi per aperitivo o i chioschi risponde alle regole imposte recentemente dalle Regioni.

Il gestore delle piscine o centri balneari dovrà sanificare sempre lettini, sdraio e simili. Controllare che chi li utilizzi, abbia sempre con sé un telone. A fine giornata, tutto il complesso dovrà essere igienizzato.

Orari e aperture delle piscine estive 2020 a Milano

Una prima apertura straordinaria ci sarà sabato 1 e domenica 2 giugno per i centri balneari di Argelati e Lido, dalle ore 10 alle 19.

Per chi ancora preferisce le piscine coperte potrà trascorrere il 2 giugno nella struttura di Murat dalle 10 alle 19, Procida dalle 9 alle 19, Cozzi dalle 10 alle 19, Saini dalle 15.30 alle 19.30 e Solari dalle 9 alle 19.

Per l’apertura estiva delle strutture di Milano sport bisognerà aspettare solo qualche giorno: l’inaugurazione della nuova stagione è prevista infatti per il prossimo sabato 8 giugno, fino a domenica 1 settembre. Fa eccezione al piscina Romano (alias Ponzio) che resterà aperta anche il weekend 7-8 settembre.

Tutte le vasche scoperte e i centri balneari sono dotati del braccio meccanico per assistere i disabili nella discesa in acqua.

Piscine estive all’aperto a Milano: gli orari

Ecco a voi il prospetto dei centri balneari, con orario di apertura e indirizzo:

Argelati (Via Segantini, 6 – Tel. 0258100012) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso il martedì

(Via Segantini, 6 – Tel. 0258100012) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso il martedì Lido (Via Diomede, 2 – Tel. 02392791) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso il lunedì

(Via Diomede, 2 – Tel. 02392791) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso il lunedì Romano (Via Ampère, 20 Tel. 0270600224) – da metà giugno – dalle 10 alle 21; nuova apertura fino al tramonto dall’8 luglio, con uscita dalla vasca alle ore 20.30. Dal 17 luglio aperta tutti i giorni. Apertura speciale il 7-8 settembre.

(Via Ampère, 20 Tel. 0270600224) – da metà giugno – dalle 10 alle 21; nuova apertura fino al tramonto dall’8 luglio, con uscita dalla vasca alle ore 20.30. Dal 17 luglio aperta tutti i giorni. Apertura speciale il 7-8 settembre. Scarioni (Via Valfurva, 9 Tel. 026424236): per problemi strutturali resterà chiuso, necessitando di importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento.

Il prospetto delle vasche scoperte – 50 mt, con orario di apertura e indirizzo:

Cardellino (Via del Cardellino 3 – Tel 02 417948) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso martedì

(Via del Cardellino 3 – Tel 02 417948) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso martedì Sant’Abbondio (Via Sant’Abbondio 12 – Tel 02 8466861) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso il mercoledì

(Via Sant’Abbondio 12 – Tel 02 8466861) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso il mercoledì Saini (Via Corelli 136 –Tel 02 7562741) – dall’8 giugno al 1 settembre – dalle 10 alle 19 – chiuso lunedì

Piscine estive Milano 2020: biglietti e tariffe

In dettaglio il costo dei biglietti e di altri servizi:

Intero : 7 euro in settimana, 8 euro nel weekend

: 7 euro in settimana, 8 euro nel weekend Ridotto (bambini tra i 5 e i 12 anni e persone con reddito ISEE pari o inferiore a 18mila euro): 5 euro in settimana, 6 euro nel weekend

(bambini tra i 5 e i 12 anni e persone con reddito ISEE pari o inferiore a 18mila euro): 5 euro in settimana, 6 euro nel weekend Tariffa famiglia : due adulti a prezzo intero + bambini tra 5 e 12 anni a 2 euro l’uno (gratis per bambini con meno di 5 anni)

: due adulti a prezzo intero + bambini tra 5 e 12 anni a 2 euro l’uno (gratis per bambini con meno di 5 anni) Costume monouso : 1 euro

: 1 euro Noleggio lettino : 3 euro + 2 euro per la cauzione

: 3 euro + 2 euro per la cauzione solo Romano: 3,50 euro con ingresso dopo le 17.30

Piscine estive Milano 2020: Bagni Misteriosi

Per i Bagni Misteriosi l’apertura – dal 31 di maggio – si prolunga fino a domenica 29 settembre. Il costo d’ingresso cambia a seconda del periodo di balneazione: quella privata, dal 31 maggio al 30 giugno, e pubblica, dal 1 luglio al 29 settembre.

Gli orari d’apertura prevedono l‘ingresso alle 10 e l’uscita alle 18, eccetto mercoledì e giovedì durante i quali si prosegue fino alle 22. Chiusura invece il martedì.

Per gli over 65 e gli under 12 il biglietto è ridotto, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Per i disabili è previsto uno sconto del 50% e ingresso libero per l’accompagnatore.

I prezzi dal 31 maggio al 30 giugno – balneazione privata

Intero mezza giornata (dalle 10 alle 14 / dalle 14 alle 18) : 15 euro; + 10 euro per l’intera giornata

: 15 euro; + 10 euro per l’intera giornata Ridotto mezza giornata (dalle 10 alle 14 / dalle 14 alle 18) : 12 euro; + 8 euro per l’intera giornata

: 12 euro; + 8 euro per l’intera giornata Intero – giovedì e mercoledì – pomeridiano large (dalle 14 alle 22): 20 euro

– (dalle 14 alle 22): 20 euro Intero – giovedì e mercoledì –serale (dalle 18:30 alle 22): 15 euro

(dalle 18:30 alle 22): 15 euro Ridotto – giovedì e mercoledì – pomeridiano large (dalle 14 alle 22): 15 euro

(dalle 14 alle 22): 15 euro Ridotto – giovedì e mercoledì – serale (dalle 18,30 alle 22): 12 euro

Non mancano le promozioni:

Lunedì – promozione zona 4 : riduzione del 20%

: riduzione del 20% Promo Famiglia : 2 adulti prezzo intero + sconto 20% per i bambini (under 12)

: 2 adulti prezzo intero + sconto 20% per i bambini (under 12) Bambini under3 : ingresso gratuito

: ingresso gratuito Disabili: riduzione del 50% sul prezzo intero + accompagnatore gratuito

I prezzi dei carnet:

Giornaliero : 5 ingressi intero 100 euro/ 5 ingressi ridotto 80 euro

: 5 ingressi intero 100 euro/ 5 ingressi ridotto 80 euro Giornaliero : 10 ingressi intero 200 euro / 10 ingressi ridotto 160 euro

: 10 ingressi intero 200 euro / 10 ingressi ridotto 160 euro Metà giornata (mattina/pomeriggio/sera) : 5 ingressi intero 70 euro / 5 ingressi ridotto 55 euro

(mattina/pomeriggio/sera) : 5 ingressi intero 70 euro / 5 ingressi ridotto 55 euro Metà giornata (mattina/pomeriggio/sera) : 10 ingressi intero 130 euro/ 10 ingressi ridotto 105 euro

I prezzi dal 1 luglio al 29 settembre – balneazione pubblica

Dal lunedì al venerdì – Mattina dalle 10 alle 14

Intero : 7 euro

: 7 euro Ridotto: 5 euro

Dalle 12.30 alle 14.30, il prezzo non cambia tra intero e ridotto

Ingresso: 5 euro

Pomeriggio – dalle 14 alle 18

Intero : 7 euro

: 7 euro Ridotto: 5 euro

Giornaliero – dalle 10 alle 18

Intero : 12 euro

: 12 euro Ridotto : 9 euro

: 9 euro Intero – giovedì e mercoledì –pomeridiano large (dalle 14 alle 22): 15 euro

(dalle 14 alle 22): 15 euro Intero – giovedì e mercoledì –serale (dalle 18:30 alle 23): 10 euro

(dalle 18:30 alle 23): 10 euro Ridotto – giovedì e mercoledì – pomeridiano large (dalle 14 alle 23): 12 euro

(dalle 14 alle 23): 12 euro Ridotto – giovedì e mercoledì – serale (dalle 18:30 alle 23): 8 euro

Sabato e domenica – giornaliero dalle 10 alle 18

Intero : 14 euro

: 14 euro Ridotto: 10 euro

Mentre per il pomeriggio dalle 14 alle 18

Intero : 10 euro

: 10 euro Ridotto: 8 euro

Abbonamenti

Non mancano i carnet 10 ingressi dal lunedì al venerdì, solo mattina o solo pomeriggio:

Intero : 60 euro

: 60 euro Ridotto: 40 euro

Giornaliero:

Intero : 100 euro

: 100 euro Ridotto: 75 euro

Pausa pranzo dalle 12:30 alle 14:

Intero: 40 euro

Anche per questo periodo le promozione restano invariate:

Lunedì – promozione zona 4 : riduzione del 20%

: riduzione del 20% Promo Famiglia : 2 adulti prezzo intero + sconto 20% per i bambini

: 2 adulti prezzo intero + sconto 20% per i bambini Bambini under3 : ingresso gratuito

: ingresso gratuito Disabili: riduzione del 50% sul prezzo intero + accompagnatore gratuito

Piscine estive 2020: Idroscalo

Due le piscine del “mare” di Milano: da una parte quella de La Villetta, dall’altra il gruppo di Punta dell’Est, che presentano gli stessi orari e prezzi.

La Villetta è da anni la piscina piu cool dell’Idroscalo grazie al fatto che è immersa totalmente nel verde e presenta una tranquillità unica, grazie anche ad uno spazio solarium molto esteso. Ha una vasca adulti, una bimbi, un’area giochi separata e chiusa per i bambini (custodita il sabato e domenica).

La storica Piscina di Punta dell’Est si presenta con doppia vasca più una per i piccolini, area Solarium,

Chiosco Bar, Terrazza Lunch.

Apertura: 1 giugno

Orario: 10 – 19.30; Pomeridiano 15.30 – 19.30

Prezzi:

Giornaliero : Feriali 8 euro; Weekend e pre-festivi e festivi 12 euro

: Feriali 8 euro; Weekend e pre-festivi e festivi 12 euro Pomeridiano : Feriali 6 euro; Weekend e pre-festivi e festivi 8 euro

: Feriali 6 euro; Weekend e pre-festivi e festivi 8 euro Ridotto : Weekend e pre-festivi e festivi per 3/10 anni e 65/75 anni 10 euro

: Weekend e pre-festivi e festivi per 3/10 anni e 65/75 anni 10 euro Gratis : 0-2 anni e over 75

: 0-2 anni e over 75 Post-lavoro dalle 17.30: Feriali 6 euro

A cura di Alessio Cappuccio e Stefano Fornaro