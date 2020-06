Estate Sforzesca 2020: il programma dell’ottava edizione della rassegna, tra musica, danza e teatro

Ritorna per la sua ottava edizione l’Estate Sforzesca, uno tra gli appuntamenti estivi più amati dei milanesi. Domenica 21 giugno, primo giorno d’estate, fino a giovedì 3 settembre saranno oltre 80 gli appuntamenti della rassegna Estate Sforzesca 2020, con spettacoli teatrali, musica, teatro, danza e tantissimo altro all’interno della suggestiva cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

L’evento fa parte del programma “Aria di cultura”, lanciato dal Comune di Milano per riportare in città gli eventi all’aperto, regalando un po’ di normalità dopo il faticoso lockdown. Ovviamente le misure di sicurezza saranno severamente rispettate, con accorgimenti utili allo svolgimento dell’evento.

Solo la prima parte degli appuntamenti è stata annunciata, quindi dal 21 giugno al 12 luglio, con uno spettacolo a serata a ingresso gratuito o a pagamento. Restate aggiornati sui prossimi appuntamenti dell’Estate Sforzesca iscrivendovi alla nostra newsletter!

Programma

Dove non specificato l’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria per un massimo di 360 persone. I biglietti possono essere acquistati online o direttamente in loco.

Domenica 21 giugno:

: Concerto di inaugurazione con la Civica Orchestra di Fiati di Milano in collaborazione con Civica Jazz BandScuola Civica di Musica Claudio Abbado, L’eta dell’oro dello swing Ore 21: Milano e la Popular Music: di tempo in tempo. A cura di CPM Music Institute

Lunedì 22 giugno:

Ore 21.15: La molli. Divertimento alle spalle di Joyce. Con Arianna Scommegna – regia di Gabriele Vacis. Ingresso 10 €

Martedì 23 giugno:

Ore 20.30: “Vivi! come il mare – Pièce per due delfini”. Ingresso 10 €

Mercoledì 24 giugno:

Ore 21.00: Scintille. A cura di Ricordi Music School – Fondazione La Nuova Musica

Giovedì 25 giugno:

Ore 21.00: I Piccoli Cantori di Milano – Una storia di vita e di musica. A cura di Coro i Piccoli cantori di Milano

Venerdì 26 giugno:

Ore 21.30: Cyrano sulla luna. A cura di MTM – Manifatture Teatrali Milanesi. Ingresso 10 €

Sabato 27 giugno:

Ore 21.00: Classica Elettronica Fantastica. A cura di Saturnalia APS. Ingresso 15 €

Domenica 28 giugno:

Preludio Piano Concerto No. 1 in B Flat Minor, Op. 23: III. Allegro con fuoco, musica Tchaikovsky; segue Concerto Spettacolo Uccello di Fuoco, musica di Igor Stravinsky. A cura di Luca Maria Uslenghi. Ingresso 10 € Ore 20.30: L’isola del tesoro – un grande classico per tutti a partire dai 5 anni. A cura di Ditta Gioco Fiaba. Ingresso 8 €

Lunedì 29 giugno:

Ore 21.00: Gala delle accademie di danza. A cura di Muse Solidali. Ingresso 10 €

Martedì 30 giugno:

Ore 21.30: Io, Vincent Van Gogh. A cura di Compagnia Corrado D’Elia. Ingresso 15 €

Mercoledì 1° luglio:

Ore 21.00: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, La Milanesiana. Ingresso 23 € primo settore, 12 € secondo settore

Giovedì 2 luglio:

Ore 21.00: MA LIBERE VERAMENTE – radio libere, musica e politica, gioia e

rivoluzione

Venerdì 3 luglio:

Ore 21.30: Slow Music presenta: Slow Club Live Tutti fuori dalla rete, finalmente dal vivo

Sabato 4 luglio:

Khorós – χορός. A cura di Compagnia Puntozero, composta da giovani detenuti, ex detenuti, e non del Carcere Minorile di Milano “Cesare Beccaria” Ore 22.30: Take It Easy w/ Christian Loffler live. A cura di Daab Agency. Ingresso 25 €

Domenica 5 luglio:

Ore 20.45: DANIELE DURANTE: La Taranta on tour. A cura di Associazione Mo’O Me Ndama. Ingresso 15 €

Lunedì 6 luglio:

Ore 21.30: Del mal d’amore e di altri piaceri – La storia del piacere di cantare, dall’australopiteco ai Pinguini Tattici Nucleari. A cura di Associazione culturale La Dual Band. Ingresso 10 €

Martedì 7 luglio:

Ore 21.30: GAME OF SFORZA. I 50 anni che sconvolsero Milano. A cura di Associazione Oltre Spettacoli. Ingresso 12 €

Mercoledì 8 luglio:

Ore 20.45: NON SI SA COME di Luigi Pirandello. A cura di Associazione Culturale PACTA Arsenale dei Teatri. Ingresso 10 €

Giovedì 9 luglio:

Ore 21.30: Lo Schiaccialuci, storia di una lotta tra il bene e il male. Civica Orchestra di Fiati di Milano in collaborazione con La sala dei tanti

Venerdì 10 luglio:

Ore 21.00: CAPITALISMO MAGICO, un evento speciale di Outside Festival. A cura di Edizioni Rubate SRL. Ingresso 15 €

Sabato 11 luglio:

Ore 21.30: Lucrezia e le altre. Dal mito le origini della violenza di genere. A cura di Farneto Teatro. Ingresso 12 €

Domenica 12 luglio: