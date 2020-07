Vapore d’estate: il programma estivo della Fabbrica del Vapore

Dal 1° luglio al 30 settembre la lunga rassegna di eventi estivi a Milano si arricchisce con Vapore d’Estate, il ricco programma di appuntamenti alla Fabbrica del Vapore.

Musica, danza, teatro e arte arricchiranno la prima edizione dell’evento nell’ex stabilimento industriale di via Procaccini. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Le entrate saranno contingentate, con misurazione della febbre all’ingresso e obbligo di indossare la mascherina.

Programma di luglio

Venerdì 10 luglio

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, Divertimento Ensemble

Primo concerto conclusivo dell’International Workshop for Young Composers

Ore 22.00: E-motions

Proiezione dello spettacolo a cura di AIEP

Sabato 11 luglio

Ore 19.00 e ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, Divertimento Ensemble

Secondo e terzo concerto conclusivo dell’International Workshop for Young Composers

Domenica 12 luglio

ore 21.00: Milano Poesia 1988/ 1990-92 – parte II

Estratti dal Festival ideato da Gianni Sassi, occasione di sperimentazione dei maggiori poeti

internazionali

Martedì 14 luglio

Ore 21.00: Milano Poesia 1988/ 1990-92 – parte III

Estratti dal Festival ideato da Gianni Sassi, occasione di sperimentazione dei maggiori poeti

internazionali

Mercoledì 15 luglio

Ore 19.00: Vento&Associati. L’artista racconta la sua mostra fotografica e le sue installazioni.

The Dreamers: sognatori nel tempo dell’abbondano personale dell’artista milanese Donatella Izzo.

Ore 20.30: The Art Land, Lyra Teatro. Piccoli monologhi tra amici.

Brevi monologhi originali, scritti appositamente per l’occasione, per raccontare a più voci la surreale

situazione degli ultimi mesi in modo ironico e dissacrante

Ore 21.00: The Art Land, Isolamusic. Paris to News York, Desireé Niero Trio

Il trio composto da Désirée Niero (voce), Dario Napoli e Jacopo Delfini (chitarre) propone un viaggio

nella Parigi del ‘900.

Giovedì 16 luglio

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, MMT Creative Lab

Concerto per flauto ed elettronica con musiche di Maderna, Scelsi, Sciarrino e improvvisazioni.

Laura Faoro, flauto, Walter Prati, elettronica

Sabato 18 luglio

Ore 20.00: Artichoke, Dances from quarantine

Live version Valentina Citterio – Une île

Lunedì 20 luglio

Ore 21.30: Fattoria Vittadini, The Risico Screening

Visioni della danza di ieri e oggi

Ore 22.30: Fattoria Vittadini, It’s a little bit messy

Documentario su Fattoria Vittadini scritto e diretto da Francesca Pedroni per Classica HD

Martedì 21 luglio

Ore 19: Vento&Associati

In linea con la programmazione proposta all’interno dei propri spazi, Vento&Associati presenta 5

serate facenti parte dell’Intelligence Week. Fino a sabato 25 luglio.

Martedì 21 luglio

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, Divertimento Ensemble

Recital pianistico: Emmanuel Nunes (1941-2012) e Litanies du feu et de la mer I e II (1969-1971). Con Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

Ore 21.30: Fattoria Vittadini, The Risico Screening

Visioni della danza di ieri e oggi

Ore 22.30: Fattoria Vittadini, Aspettando il Festival del Silenzio

Video performance di artisti segnanti, estratti delle dirette di Aspettando il Festival del Silenzio e

promozione della lingua dei segni e dell’arte segnante.

Venerdì 24 luglio

Ore 19.30: Fattoria Vittadini, VIB-Vibrations in Body (I STUDIO) di e con Queer Misteryo/Orlando Izzo

Presentazione finale della residenza di Queer Misteryo

Sabato 25 luglio

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, mdi ensemble

Steve Reich, Different trains

I treni di un’infanzia durante la guerra e i treni della deportazione: concerto per quartetto d’archi amplificato, voci registrate ed elettronica. Mdi ensemble

Domenica 26 luglio

Ore 19.30: The Art Land, ISOLAMUSIC, Swing di una notte di mezza estate

L’Associazione Giggle Wiggle Swing presenta una giornata/serata all’insegna della cultura Swing.

Lunedì 27 luglio

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, mdi ensemble

Steve Reich, Different trains

I treni di un’infanzia durante la guerra e i treni della deportazione: concerto per quartetto d’archi amplificato, voci registrate ed elettronica. Mdi ensemble

Martedì 28 luglio

Ore 20.30: The Art Land, Lyra Teatro, Piccoli monologhi tra amici

Brevi monologhi originali, scritti appositamente per l’occasione, per raccontare a più voci la surreale

situazione degli ultimi mesi in modo ironico e dissacrante

Ore 21.00: The Art Land, Isolamusic, An extra beat /2 hetz

Erica Elia, voce, chitarra acustica e basso elettrico, Marco Sambataro, chitarra acustica, beatbox e basso vocale

Mercoledì 29 luglio

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, MMT Creative Lab

Musiche per percussioni, chitarra elettrica ed elettronica dal vivo. Lorenzo D’Erasmo, percussioni, Jacopo Biffi, elettronica

Giovedì 30 luglio

Ore 20.30: The Art Land, Lyra Teatro, Piccoli monologhi tra amici

Brevi monologhi originali, scritti appositamente per l’occasione, per raccontare a più voci la surreale situazione degli ultimi mesi in modo ironico e dissacrante

Ore 21.00: The Art Land, ISOLAMUSIC, Raffaele Kohler Swing Band

Programma di agosto

Domenica 30 agosto

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, Acusmonium Audior

Musica acusmatica: orchestra di altoparlanti ed esecuzione elettronica live. Ascolto immersivo grazie

ai 54 diffusori che circondano il pubblico e all’esecuzione live della spazializzazione. Con Dante Tanzi, Eraldo Bocca

Lunedì 31 agosto

Ore 19.00: Fattoria Vittadini, La Festa della Repubblica di Fabio

Si proiettano alcuni estratti degli spettacoli realizzati.

Programma di settembre

Martedì 1 settembre

Ore 21.00: Fattoria Vittadini, The Risico Screening

Visioni della danza di ieri e oggi

Ore 22.00: Fattoria Vittadini, It’s a little bit messy

Documentario su Fattoria Vittadini scritto e diretto da Francesca Pedroni per Classica HD

Giovedì 3 settembre

Ore 21.00: Careof, ArteVisione, Videoproiezione di film d’artista

Venerdì 4 settembre

Dalle 19.00 alle 21.00: Viafarini, Virgilio Villoresi, Zoetrope e altre visioni

Ore 21.00: Careof, ArteVisione, Videoproiezione di film d’artista

Sabato 5 settembre

Dalle 19.00 alle 21.00: Viafarini, Virgilio Villoresi, Zoetrope e altre visioni

Ore 21.00: The Art Land, Famiglia Margini

Cinedesign. La Mostra Cine in Design scommette sulla forza inventiva degli esperimenti del cortometraggio per raccontare le domande urgenti del mondo.

Domenica 6 settembre

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, AGON, Private Pattering

un progetto audiovisivo con Marco Mariani e Gianluca Codeghini

Lunedì 7 settembre

Ore 21.00: Careof, ArteVisione, Videoproiezione di film d’artista

Martedì 8 settembre

Ore 19.00: NAOcrea, M.U.D.A.N.Z.E [nello stato d’eccezione della pelle] Laboratorio e Installazione di Valentina Pagliarani

Ore 21.00: Careof, ArteVisione, Videoproiezione di film d’artista

Mercoledì 9 settembre

Ore 20.00: NAOcrea, Valentina Citterio: Une île

NAOcrea è il progetto di residenza artistica promosso da Aiep nell’ambito della collaborazione inter-

istituzionale tra il MIBACT e le Regioni (Regione Lombardia), dedicato a giovani artisti, coreografi e autori under 35 che si distinguono per il forte orientamento all’innovazione dei linguaggi,

all’interdisciplinarietà e multimedialità.

Ore 20.30: NAOcrea, Claudia Caldarano: Mania

Giovedì 10 settembre

Ore 20.00: AIEP, Cromosonics

ll video riprende e sfoca i colori e i suoni di una quotidianità fatta di azioni abitudinarie. L’interprete,

avvolta in una sfera che rende i suoi contorni indefiniti, dorme, sogna, si sveglia, prepara la colazione,

il pranzo. Si veste e danza nel suo studio/abitazione. Menzione Speciale a “Il Coreografo Elettronico 2009″.

Ore 20.30: AIEP, NAOcrea, Tarnovschi Casprini: Huracan

Ore 21.00: AIEP, NAOcrea, I figli di Marla: Julie Rituale di evaporazione

Venerdì 11 settembre

Ore 18.00: AIEP, Dance TAZ Temporary Autonomous Zone

Ore 19.00: AIEP, Memories: Giovanfrancesco Giannini, Fabio Novembrini, Valentina Zappa, Dialing Zhang

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, MMT creative Lab

Kronos trio – Walter Prati, Mario Mariotti, Guglielmo Prati. Concerto per tromba, elettronica e d.j. set. Musiche di Davis, Don Cherry, Stockhausen, Riley

Sabato 12 settembre

Ore 19.00: Fattoria Vittadini, Clouds di e con Maura di Vietri

Spettacolo di video e danza

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, mdi ensemble

Concerto al buio. Georg Friedrich Haas, Quartetto per archi n.9

Un quartetto per archi scritto per essere eseguito nella più completa oscurità. Mdi ensemble

Ore 23.00: Fattoria Vittadini, Clouds di e con Maura di Vietri

Spettacolo di video e danza

Domenica 13 settembre

Ore 19.00: Fattoria Vittadini, Clouds di e con Maura di Vietri

Spettacolo di video e danza

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, mdi ensemble

Concerto al buio. Georg Friedrich Haas, Quartetto per archi n.9. Un quartetto per archi scritto per essere eseguito nella più completa oscurità. Mdi ensemble

Ore 23.00: Fattoria Vittadini, Clouds di e con Maura di Vietri

Spettacolo di video e danza

Lunedì 14 settembre

Ore 19.00 e 21.00, doppio concerto: Contemporary Music Hub Milano, Divertimento Ensemble

Due concerti conclusivi del Corso di direzione d’orchestra dedicato al repertorio contemporaneo per ensemble.

Martedì 15 settembre

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, Agon, Verso Nikà, di e con Esther Flückiger

Evento interdisciplinare che esplora il tema della migrazione

Mercoledì 16 settembre

Ore 19.00 e 21.00, doppio concerto: Contemporary Music Hub Milano, Divertimento Ensemble

Due concerti con i cantanti del Call for Young Performers masterclass di Alda Caiello, organizzata da IDEA International Divertimento Ensemble Academy.

Giovedì 17 settembre

Ore 19.00: AIEP, ROMANZA, Compagnia Twain

Attraverso immagini talvolta drammatiche, talvolta ironiche, talvolta surrealiste, lo spettacolo affronta delicatissimi temi etici e sociali relativi alla relazione con l’altro e alla conseguente perdita della relazione con sé stessi.

Ore 21.00: Fattoria Vittadini, The Risico Screening

Visioni della danza di ieri e oggi

Ore 22.00: Fattoria Vittadini, Aspettando il Festival del Silenzio

Video performance di artisti segnanti, estratti delle dirette di Aspettando il Festival del Silenzio e promozione della lingua dei segni e dell’arte segnante.

Venerdì 18 settembre

Ore 20.30: The Art Land, Lyra Teatro, Piccoli monologhi tra amici

Brevi monologhi originali, scritti appositamente per l’occasione, per raccontare a più voci la surreale situazione degli ultimi mesi in modo ironico e dissacrante

Ore 21.00: Contemporary Music Hub Milano, MMT Creative Lab

Concerto per tastiere e live electronics

Sabato 19 settembre

Ore 21.00: Fattoria Vittadini, IL SENTIMENTO POPOLARE

World Music organizzato in collaborazione con Musicamorfosi

Lunedì 21 settembre

Ore 21.00: Careof, ArteVisione

Videoproiezione di film d’artista

Martedì 22 settembre

Ore 21.00: Careof, ArteVisione

Videoproiezione di film d’artista

Mercoledì 23 settembre

Ore 21.00: Careof, ArteVisione,

Videoproiezione di film d’artista

Giovedì 24 settembre

Ore 20.00: AIEP, NAOcrea – Le alleanze dei corpi

Ore 21.00: Careof, ArteVisione,

Videoproiezione di film d’artista

Lunedì 28 settembre

Ore 20.00: Videoproiezione di Profanazione italiana, di Salvo Lombardo e Isabella Gaffè

mercoledì 30 settembre

Ore 21.00: Studio Azzurro, Facce di festa (1980)

Girato nell’arco di poche ore a una festa a Milano nel 1979, Facce di festa è una riflessione su un

frammento di realtà giovanile in cerca di nuovi riferimenti. Presentata alla Mostra del Cinema di

Venezia del 1980, la prima produzione di Studio Azzurro viene qui riproposta nel 40° anniversario di

attività dello studio.