Il termine drive-in ci rimanda subito alle scene di un classico del cinema: Grease. Simbolo degli anni ’50, il drive-in sta tornando in auge da qualche anno, grazie all’amore per il vintage e alle nuove tecnologie, che permettono di non rinunciare alla qualità video e audio di un film al cinema.

In tempo di epidemia vedere un film dalla propria auto sembra la soluzione perfetta per evitare assembramenti o contatti con estranei; a questo scopo nasce Milano Drive-in, che dal 24 giugno al 16 agosto accenderà i propri schermi in via Senigallia, accanto al Parco Nord.

Si potrà accedere al drive-in con qualunque mezzo, dall’auto alla bicicletta. L’ingresso ha il costo di 2 €, interamente devoluti al Fondo del Mutuo Soccorso di Milano. Per accedere sarà necessario prenotare online, sul sito ufficiale, il proprio biglietto per il film desiderato. Ce n’è per tutti i gusti: si comincia proprio con Grease, per proseguire con cult vecchi e nuovi del cinema, da Armageddon a Ghost.

La qualità della visione è garantita da uno schermo maxi ledwall di 200 metri quadrati. Durante il film sarà possibile ordinare da mangiare e consumarlo sul posto, proprio come negli storici drive-in.

Programmazione

24 giugno

Ore 21: 30: Grease

25 giugno

Ore 21.30: Fight Club

26 giugno

Ore 20.30: Sister Act

Ore 23.30: Pretty Woman

27 giugno

Ore 20.30: Boulevard

Ore 23.30: The Beach

28 giugno

Ore 21.30: Armageddon

1° luglio

Ore 21.30: Jimi – All by my side

2 luglio

Ore 21.30: Indipendence Day

3 luglio

Ore 20:30: Love is in the air

Ore 23:30: Alien

4 luglio

Ore 20.30: Quasi nemici

Ore 23:30: The Rocky Horror Picture Show

5 luglio

Ore 21.30: Ghost