A Milano in estate il traffico automobilistico non è quel problema stressante del resto dell’anno, e ci si può muovere molto più tranquillamente in auto, in bici (magari usando il bike sharing) oppure con i mezzi pubblici.

Spostandosi tra un evento e un altro, magari da una piscina all’aperto al Castello Sforzesco, bisogna però tenere conto dell’entrata in vigore dell’orario estivo di Atm.

D’altro canto anche i dipendenti dell’azienda del trasporto pubblico hanno diritto a un periodo di riposo, senza dimenticare che in queste settimane vengono avviati lavori di manutenzione indispensabili per mantenere il servizio efficiente.

Vediamo allora quali sono le modifiche degli orari di Atm, suddivisi per tipologia, nonché degli altri servizi di competenza della società pubblica.

Regolamento sui mezzi Atm

Su metropolitane e linee di superficie è obbligatorio indossare la mascherina durante tutto il viaggio, pena pesanti multe e l’allontanamento dal mezzo. Non è possibile sedersi sui sedili con gli appositi segnali di divieto, ed è obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza.

Linee di superficie

L’orario estivo entra in vigore il 10 luglio per terminare il 31 agosto 2020.

Dal 10 al 21 agosto le linee seguono l’orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato.

le linee seguono l’orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato. Domenica e festivi: orario festivo. Questo orario continua fino al 28 solo sulle linee di superficie secondarie.

orario festivo. Questo orario continua fino al 28 solo sulle linee di superficie secondarie. Sabato 8 e 22 agosto le linee seguono l’orario festivo tranne la linea Milano-Limbiate, che il giorno 8 segue il normale orario del sabato.

Metropolitane

M1 – M2 – M3

L’orario estivo inizia l’11 luglio e termina il 30 agosto.

Domenica e festivi: orario festivo.

orario festivo. Sabato 22 agosto le linee seguono l’orario festivo.

M5

L’orario estivo inizia il 3 agosto e termina il 30.

Dal lunedì al sabato: orario del sabato.

orario del sabato. Giorni festivi e domenica: orario festivo.

Atm ha comunicato che a causa di un importante intervento di manutenzione che ha come fine l’impermeabilizzazione delle gallerie della linea Verde, già programmato con largo anticipo, ci saranno alcune interruzioni di servizio durante il mese di agosto.

Dal 20 luglio al 28 agosto la linea M5 (la “lilla”), sarà interrotta tra le fermate di Lotto e Domodossola per consentire i lavori infrastrutturali a seguito del completamento del “curvo”, il terzo grattacielo di City Life. Dal lunedì al venerdì dalle ore 21.30, il servizio sarà effettuato con bus sostitutivi, mentre lungo le tratte di Domodossola-Garibaldi e San Siro Stadio-Lotto gli spostamenti saranno garantiti con un treno navetta che viaggerà su un unico binario. Si consiglia quindi ai passeggeri di controllare sempre la destinazione dei treni. Garantito l’interscambio con la M1 nella stazione di Lotto.

Dal 20 luglio al 28 agosto, dal lunedì al venerdì, le ultime corse intorno alla mezzanotte tra Cologno Nord e Cascina Gobba saranno effettuate con bus sostitutivi.

, dal lunedì al venerdì, le ultime corse intorno alla mezzanotte tra saranno effettuate con bus sostitutivi. Dal 20 luglio avranno inizio i lavori per lo spostamento della linea dei tornelli nella stazione di Duomo M1. Il cantiere non modificherà il servizio: i lavori, che termineranno il 4 settembre, saranno infatti suddivisi in più fasi per permettere l’accesso e l’uscita dei passeggeri dalla stazione.

Tranvia Milano – Limbiate

Dal 20 luglio al 30 agosto la linea segue l’orario del sabato dal lunedì al sabato. La circolazione si svolge con tram dall’inizio del servizio alle 10 circa e con bus per il resto della giornata. La domenica e nei giorni festivi, la linea segue l’orario festivo con bus. Le corse riprenderanno il 31 agosto 2020.

Rete notturna

In servizio tutte le notti le linee NM1-NM2-NM3-90-91-N25-N26.

Notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e tra il 14 e il 15 agosto: anche linee N15 N24-N27-N42-N50-N54-N57-N80-N94.

