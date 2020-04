Dichiarazione dei redditi 2020: nuove scadenze per il 730

La scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi 2020 è stata spostata dal 23 luglio al 30 settembre a causa dell’emergenza Coronavirus.

Insieme allo slittamento del termine ultimo di consegna è stata spostata anche la data di messa a disposizione del modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, spostato al 5 maggio.

La data del 30 settembre è valida per chi presenta il 730 da solo o tramite assistenza fiscale.

Lo stesso vale per i Caf.

Per chi presenta il modello 730 al sostituto d’imposta la scadenza è il 7 luglio.

Per il modello Unico – Redditi la scadenza dei termini è stata spostata al 30 novembre 2020.

Le novità introdotte nel 2020

L’Agenzia delle Entrate ha decretato che a partire dalla campagna dichiarativa 2020, per l’anno di’imposta 2019, il materiale da compilare sarà disponibile esclusivamente 0nline sul loro sito.

Fanno parte di questa novità i moduli per il 730 e per i Redditi persone fisiche, fascicoli 1 e 2.

Sono state apportante anche novità riguardanti i beneficiari e i rimborsi previsti:

Creato un nuovo modello precompilato per professionisti, artigiani e partite IVA in regime di contabilità semplificata che scelgono l’invio telematico delle fatture all’Agenzia delle Entrate

per professionisti, artigiani e partite IVA in regime di contabilità semplificata che scelgono l’invio telematico delle fatture all’Agenzia delle Entrate Soppresso il tetto massimo di 4000 euro per chi applica nel 730 detrazioni per familiari a carico o eccedenze dell’anno precedente. Fino all’anno scorso il superamento di questa cifra imponeva controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Date definitive

Le nuove date fissate a causa dell’emergenza sono state decretate come definitive, insieme ad altre trasmesse dalla legge di bilancio 2020. Tra questi i rimborsi IRPEF a partire da ottobre 2021, l’accesso alla dichiarazione precompilata dal 30 aprile e non più dal 15 e lo spostamento al 16 marzo della scadenza per l’invio da parte dei datori di lavoro della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.