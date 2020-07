“In estate Milano è un mortorio, meglio fuggire non appena se ne ha l’occasione”: se una frase del genere poteva avere senso qualche anno fa, da qualche tempo a questa parte non c’è più alcun fondamento di verità in certe parole. Tra i tanti esempi della vivacità meneghina durante la stagione più calda (e da rinfrescare in piscina) c’è di sicuro lo Stabilimento Estivo del BASE, che si configura come un vero e proprio festival dalle tante facce.

Anche quest’anno tra le atmosfere industriali dell’ex Ansaldo torna dal 4 luglio al 13 settembre il programma estivo che prevede due mesi non-stop di concerti, musica jazz, slam poetry, pedalate lungo il Naviglio, degustazioni, cinema e workshop creativi.

Il 2020, oltre alle limitazioni per questioni sanitarie, porta due novità per Stabilimento Estivo BASE: le collaborazioni con Il Cinemino e Piccolo Teatro, grazie ai quali si potrà tornare a godere di spettacoli teatrali e proiezioni all’aperto, di cui tanto abbiamo sentito la mancanza in questi mesi.

A fare da sfondo, il doppio scenario dello Stabilimento Estivo Base: il cortile esterno, completo di sdraio e tavolini, un ex-piazzale di carico scarico riconquistato e riconvertito in dehors. All’interno bar bistrò – Un posto a BASE e la grande lounge offriranno uno spazio libero dove poter lavorare e studiare oppure semplicemente incontrarsi davanti a un caffè o ad un piatto preparato con ingredienti a km 0 dei produttori delle campagne vicino a Milano.

Stabilimento Estivo BASE 2020: il programma settimanale

Dal 4 al 6 luglio: “ARDA – Fuori c’è un mondo”

Tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile, con pedalate guidate lungo i Navigli e speciali eventi sul tema dei mezzi di trasporto green all’interno del mondo urbano.

Sabato 4 luglio

Dalle 15 alle 17: ciclofficina a cura dell’Associazione Mongolfiera per check up di massima della bicicletta e consigli su piccole riparazioni

Ore 16.30: pedalata lungo l’itinerario ARDA “Un caffè a Robecco” (accompagnamento a cura di Turbolento Thinkbike SSD). Ritrovo a BASE alle 16:30, partenza alle ore 17.00 e rientro a BASE intorno alle ore 20:30.

Tour gratuito, prenotazione obbligatoria.

Dalle 19: Librisottocasa, libreria itinerante a pedali (all’ingresso di BASE)

Ore 21:30: Cinema Ambulante con proiettore mobile a pedali

ciclofficina a cura dell’Associazione Mongolfiera per check up di massima della bicicletta e consigli su piccole riparazioni pedalata lungo l’itinerario ARDA “Un caffè a Robecco” (accompagnamento a cura di Turbolento Thinkbike SSD). Ritrovo a BASE alle 16:30, partenza alle ore 17.00 e rientro a BASE intorno alle ore 20:30. Tour gratuito, prenotazione obbligatoria. Librisottocasa, libreria itinerante a pedali (all’ingresso di BASE) Cinema Ambulante con proiettore mobile a pedali Domenica 5 luglio:

Ore 9.30: pedalata per famiglie e bambini ispirata all’itinerario ARDA “Un giro da ragazzi” (accompagnamento a cura di I Viaggi dei Rospi). Ritrovo a BASE alle 9:30, partenza alle 10 e rientro a BASE intorno alle 18.

Tour gratuito, prenotazione obbligatoria

Dalle 15 alle 17: ciclofficina per check up di massima della bicicletta e consigli su piccole riparazioni

pedalata per famiglie e bambini ispirata all’itinerario ARDA “Un giro da ragazzi” (accompagnamento a cura di I Viaggi dei Rospi). Ritrovo a BASE alle 9:30, partenza alle 10 e rientro a BASE intorno alle 18. Tour gratuito, prenotazione obbligatoria ciclofficina per check up di massima della bicicletta e consigli su piccole riparazioni Lunedì 6 luglio

Dalle 18: Librisottocasa, libreria itinerante a pedali (all’ingresso di BASE)

Ore 21: Slam poetry a tema mobilità sostenibile e bicicletta a cura di SLAMFactory

Domenica 5 luglio: Piccolo Teatro – “maggio ‘43” di e con Davide Enia

Ore 21.30

Davide Enia, accompagnato dalla musica di Giulio Barocchieri, racconta il 1943, anno cruciale per Palermo e la sua gente, con i bombardamenti che distrussero la città prima dello sbarco degli Alleati, per scoprire che quei tempi bui somigliano tragicamente ai nostri.

Spettacolo itinerante nel cortile di BASE, ingresso libero.

Lunedì 6 luglio: BASE Poetry Slam! Un gioco di parole, in collaborazione con SLAM factory

Ore 21

Conducono: Paolo Agrati; Davide Passoni, Ciccio Rigoli

Special edition slam poetry: 4 poeti si sfidano con pezzi dedicati al tema della mobilità sostenibile

Un microfono, un palco, la voce del poeta. Una giuria presa a caso tra il pubblico che voterà i poeti e le loro performance. Ecco i poeti che spaccano, per il torneo di Poetry Slam estivo di BASE, contro l’estinzione della poesia, a favore della naturale evoluzione darwiniana dei versi.

Prossimi appuntamenti: 13 luglio, 31 agosto, 7 settembre

Per iscriversi basta mandare una mail a voglioparlare@slam.srl

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Martedì 7 luglio: I’ve a dream, I’ve a film rassegna cinematografica in collaborazione con Il Cinemino

Ore 21.15: “Mississipi Burning” di Alan Parker

Una rassegna che porta su grande schermo storie di lotte e di conquiste. Quattro appuntamenti tra lungometraggi e corti per parlare di diritti civili e per non soffocare l’umanità. Una selezione pensata dal Cinemino per BASE.

Biglietto: € 5 in cassa con possibilità di acquistare in prevendita (€ 5 + dp)

Prossimi appuntamenti: 14 luglio, 21 luglio, 28 luglio

22 e 25 luglio | Psychophono

Dalle 19 alle 23

Una selezione di vinili rari e ricercati che vi trasporteranno nelle zone più remote del mondo. Psychophono è un progetto incentrato sulla World Music, che raccoglie i migliori vinili dagli anni ’50 agli anni ’80 provenienti da diversi angoli del mondo. Folk e psichedelia da Africa, Caraibi, Sud America, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, spesso contaminati dai suoni occidentali (rock, funk, soul e jazz) vi accompagneranno con brani ricchi di assoli strumentali e ritmi carichi di groove e percussioni, passando dalla Cumbia all’Afrobeat, dal Calypso all’Oriental Exotica e molto altro.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Appuntamenti fissi

Tutti i giovedì di luglio: APE Soundsystem

Dalle 19 all’01

Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate si risveglia la voglia di mare, di musica, di… APE. APE SoundSystem è il neonato progetto prettamente musicale di APE che permette di portare la festa ovunque. Un abile team di dj di prima scelta (Michael Crank, Ferrari, Dischi Volandi, Ilaria Gr, Sidi Omar) guiderà il pubblico tra i suoni caldi del funk, passando per i ritmi tribali della techno, le atmosfere oniriche della cosmic-disco e il groove sensuale della house. Il magico mix di elementi che contraddistingue APE da sempre.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti .

Tutti i venerdì: Karmadrome

Dalle 21 all’01

Nella cornice delle attività dello Stabilimento Estivo BASE 2020, il venerdì sarà un viaggio sonoro e visivo. Gireranno i vinili della musica indipendente UK e USA tra la fine degli anni ‘70 e anni ‘90 e saranno in visione, grazie al grande schermo, una serie di stimoli visivi retromaniaci: patchwork di serie TV dagli effetti distopici come Stranger Things, Sex Education, White Lines e poi videoclip di culto, oltre a ricercate citazioni dei grandi cineasti del ventennio ’80/’90 (Wenders, Lynch, Carax, Godard), attraverso alcune delle loro immagini più potenti. Abbiamo bisogno di nutrire il corpo e la mente.

Ingresso libero.

Tutte le domeniche: Aperitivo all’italiana

Dalle 18.30 alle 22

All’ora del tramonto, un bicchiere di buon vino, un analcolico, un Mez-e-Mez, un Negroni, un Punt e Mes, un Vermouth o un Cocktail aromatico, accompagnati da piccoli stuzzichini e assaggi gastronomici, tradizionali e sfiziosi e da musica anni 80. Domenica 5 luglio l’evento non si terrà.

Ingresso libero, Cocktail € 8-15

Workshop

Sabato 4 luglio: Club del disegno, in collaborazione con SUPER

Dalle 10 alle 17

Corso di acquerello botanico dal vero

Costo € 45, per info e prenotazioni: https://scuolaarteapplicata.it/super/

Dal 6 al 12 luglio: Laboratori del programma “IMMAGINARE PIAZZA TIRANA”

Tre laboratori di immaginazione collettiva con il coinvolgimento di artisti e dei ragazzi del quartiere Giambellino. Lo scopo dei workshop, rivolti a ragazzi tra i 14 e i 20 anni, è quello di partecipare alla trasformazione di un luogo emblematico per l’immagine del quartiere Giambellino, diventando protagonisti del percorso di progettazione e di realizzazione artistica del campo da basket di Piazza Tirana. È possibile iscriversi a uno dei tre laboratori proposti, ciascuno dei quali prevede un percorso di cinque giornate che permetterà di acquisire competenze nell’ambito artistico, di realtà aumentata, arredo urbano.

Laboratorio artistico (con Guerrilla Spam)

– 5 giorni per 5 ore, presso BASE

– obiettivo: pitturazione del campetto da basket

– 5 giorni per 5 ore, presso BASE – obiettivo: pitturazione del campetto da basket Laboratorio di digital fabrication (con Ideas Bit Factory)

– 5 giorni per 5 ore, presso BASE

– obiettivo: realizzazione del “monumento all’immaginazione”

– 5 giorni per 5 ore, presso BASE – obiettivo: realizzazione del “monumento all’immaginazione” Laboratorio di realtà aumentata (con Bepart)

– 5 giorni per 5 ore, presso BASE

– obiettivo: realizzazione dei contenuti in AR

Orari di Stabilimento Estivo BASE

Via Bergognone 34, Milano

Dal 29 maggio al 20 settembre

Orari

Lunedì: ore 9 – 00

Martedì, mercoledì e giovedì: ore 9 – 01

Venerdì e sabato: ore 9 – 03

Domenica: ore 10 – 22