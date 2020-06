Triennale Estate: tutti gli appuntamenti della rassegna di Triennale Milano

Anche per il 2020 torna Triennale Estate, la rassegna di eventi all’aperto di Triennale Milano, tra musica, danza e ovviamente arte e design. All’interno della spettacolare cornice dei giardini della Triennale, dove le opere d’arte site-specific realizzate da artisti come Giorgio de Chirico, dialogano con il verde di Parco Sempione.

Mantenendo le misure di sicurezza consuete, come distanziamento sociale, entrate contingentate e mascherina obbligatoria, il pubblico potrà tornare a vivere i celebri dj set e gli incontri della stagione estiva di Triennale Milano. Dal 16 giugno fino al 30 settembre ogni sera tre eventi animeranno le serate all’aperto.

Quest’anno si aggiunge a Triennale Estate una novità: le proiezioni del cinema AriAnteo. Potete trovare l’intera programmazione degli spettacoli nel nostro articolo.

Programma di giugno

Mercoledì 17

18:00: Una scuola grande come il Mondo. Con Angela Rui

18:00: L’anno senza primavera. Con Stefano Mirti e Maurizio Cilli

21:45: Cinema AriAnteo: La belle époque

Giovedì 18

18:00: Idee per Milano 2020

19:00: Arte e lockdown. Generazioni di artisti a confronto. Con Emilio Isgrò e Andrea Sala

21:45: Cinema AriAnteo: Le verità

Venerdì 19

18:00: Out of the Frame. Con Sonia Lawson

18:00: Ultradim: Disco Inferno 3.0. Con Carlo Antonelli, Zagor Treppiedi, Alberto Guerrini

21:45: Cinema AriAnteo: Richard Jewell

Sabato 20

21:45: Cinema AriAnteo: Mio fratello rincorre i dinosauri

Domenica 21

21:45: Cinema AriAnteo: Cattive acque

Lunedì 22

21:00: Fermo immagine / Ultradim Alterazioni Video. I numeri non vengono chiamati in ordine numerico

Martedì 23

18:00: Opening mostra Fondazione Maimeri

21:00: I sette messaggeri. Dialogo sui Sensi

Mercoledì 24

18:00: Una scuola grande come il Mondo. Chiara Parisi

18:00: L’anno senza primavera

21:45: Cinema AriAnteo: Burning – L’amore brucia

Giovedì 25

18:00: Fermo immagine: Piazze (In)visibili – Marco Delogu

19:00: Arte e lockdown. Generazioni di artisti a confronto. Remo Salvadori e Patrick Tuttofuoco

21:00: Zelig: Andrea di Marco

21:45: Cinema AriAnteo: Parasite

Venerdì 26

18:00: The Unveiled Collection

21:45: Cinema AriAnteo: Renzo Piano – L’architetto della luce

Sabato 27

21:45: Cinema AriAnteo: Lontano lontano

Domenica 28

21:45: Cinema AriAnteo: L’ufficiale e la spia

Lunedì 29

21:00: Fermo immagine. Live Magazine – Storie antivirali

Martedì 30

18:00: I sette messaggeri. Dialogo sulla Musica

21:00: Mototeatro Oscar