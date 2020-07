Cometa Neowise: quando vederla e come scattare le foto migliori

Non perderti i nostri articoli!

Ogni giovedì avrete le news più aggiornate, insieme a idee e iniziative per il weekend a Milano!

Aggiungiti agli altri 16.000 della community!



Avvistata per la prima volta a marzo dal telescopio Neowise da cui prende il nome, la cometa è diventata visibile a occhio nudo dal 3 luglio 2020, scatenando il web con fotografie magnifiche, scattate da ogni parte d’Italia.

La cometa Neowise diventerà sempre più visibile dagli abitanti dell’emisfero Nord, mostrandosi in tutta la sua bellezza anche a occhio nudo o con semplici binocoli e telescopi. Anche la coda è perfettamente visibile, di un bel colore giallastro dato dal riflesso della luce solare sulle polveri che la compongono.

Quando vedere la cometa Neowise

Secondo gli osservatori astronomici che la stanno seguendo, Neowise sarà perfettamente visibile almeno fino al 1° agosto, ma qual è il momento migliore della giornata per osservarla e fotografarla? Presto detto: dal 6 al 10 luglio il momento migliore è l’alba, preferibilmente verso le 4 del mattino. Tenete come punto di riferimento il pianeta Venere, a quell’ora perfettamente visibile nel cielo; a 30 gradi verso nord si trova la costellazione dell’Auriga, dove sarà possibile vedere il passaggio della cometa.

Dall’11 luglio invece il momento migliore sarà la sera, tra le 21 e mezzanotte. La cometa sarà bassa all’orizzonte di nord-ovest.

Tra il 14 e il 15 luglio la cometa sarà circumpolare per il Nord Italia, quindi sarà possibile osservarla per tutta la notte, dalle 21 fino all’alba. A partire dal 23 luglio la visibilità andrà gradualmente a ridursi, a causa del progressivo allontanamento della cometa dal Sole.

Come vedere la cometa Neowise

La cometa è classificata al momento come magnitudine apparente +1, quindi visibile come una stella di grandi dimensioni vicina alla Terra. Questa condizione rimarrà fino al 23 luglio, quando la magnitudine salirà a +4,5 e sarà più difficile osservarla (ma non impossibile, se armati di un buon binocolo o un telescopio).

La condizione migliore per osservare la cometa Neowise è ovviamente il cielo sereno, con un ridotto inquinamento luminoso. A Milano non è facile scappare dalle luci della metropoli, ma allontanandosi un po’ dalla città non sarà un problema vedere la cometa in tutto il suo splendore.

Come fotografare la cometa Neowise

Fotografare il cielo notturno non è per niente facile: quante volte, davanti a una luna particolarmente grande o un cielo pieno di stelle, abbiamo preso lo smartphone o la macchina fotografica fiduciosi e ci siamo ritrovati una foto completamente nera con un tristissimo puntino bianco?

Il passaggio della cometa Neowise è forse una delle cose più belle di questo 2020, immortalarla nel modo migliore è il minimo che possiamo fare! Mettete in funzione manuale le fotocamere e seguite questi semplici consigli per scattare una foto di qualità:

Impostare la messa a fuoco: per fotografare un cielo notturno le impostazioni di messa a fuoco della macchina devono essere in modalità infinito , quindi girando la ghiera della messa a fuoco, gli oggetti più lontani devono risultare perfettamente nitidi. Oltre i sei metri di messa a fuoco si parla di “messa a fuoco estesa all’infinito”.

per fotografare un cielo notturno le impostazioni di messa a fuoco della macchina devono essere in , quindi girando la ghiera della messa a fuoco, gli oggetti più lontani devono risultare perfettamente nitidi. Oltre i sei metri di messa a fuoco si parla di “messa a fuoco estesa all’infinito”. Ampliare l’apertura: per “fermare” la cometa nel cielo, l’apertura dell’obiettivo deve essere ampia, catturando più luce possibile.

per “fermare” la cometa nel cielo, l’apertura dell’obiettivo deve essere ampia, catturando più luce possibile. Tempi dell’otturatore: i tempi di esposizione devono essere più lunghi rispetto a una normale fotografia statica, ma non eccessivamente, altrimenti si otterrà l’effetto “scia”. 20 secondi possono bastare.

i tempi di esposizione devono essere più lunghi rispetto a una normale fotografia statica, ma non eccessivamente, altrimenti si otterrà l’effetto “scia”. 20 secondi possono bastare. Impostare l’ISO: L’ISO è un valore importantissimo per il risultato finale delle tue fotografie. Più l’ISO è alto, maggiore è la sensibilità alla luce dei sensori della macchina. A seconda delle condizioni atmosferiche si deve valutare l’aumento o la diminuzione di questo valore, tenendo a mente che il minimo per un paesaggio notturno è 1500.

Preparatevi prima dell’ora X facendo qualche tentativo con il vostro smartphone o macchina fotografica, per essere sicuri di ottenere un’ottima foto della cometa Neowise.

Ricordate di taggare Milano Weekend nelle vostre foto, le più belle saranno raccolte in un album e pubblicate sul nostro sito!