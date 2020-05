Fase 2 a Milano: divieti, riaperture e spostamenti. Cosa si può fare

Siamo entrati finalmente nella Fase 2, nonostante polemiche, incomprensioni e proteste.

A partire dal 4 maggio, gradualmente riapriranno aziende, negozi e musei, mentre i ristoranti attiveranno oltre alle consegne a domicilio anche il servizio da asporto.

Chi non ha ancora avuto il via libera per tornare al lavoro può tornare a godersi l’aria aperta, mantenendo sempre le distanze e indossando la mascherina.

A Milano e in tutta la Lombardia la ripresa sarà più lenta, ma con segnali importanti fin da subito.

Spostarsi in Lombardia: adesso si può

Se prima vigeva il divieto assoluto di muoversi dal proprio Comune, adesso gli spostamenti si allargano a tutta la regione.

Questo non significa libertà assoluta: sono sempre necessarie motivazioni di lavoro e di salute per spostarsi, oltre a poter far visita ai famosi “congiunti”, cioè familiari, fidanzati e affetti.

È disponibile anche una nuova autocertificazione, con alcune modifiche rispetto ai vecchi moduli più severi.

Non è ancora possibile muoversi da una regione all’altra, salvo per giustificati motivi di lavoro o salute. È possibile però rientrare al proprio domicilio o residenza.

Tutte le persone risultate positive al virus o con la febbre sopra 37.5° non possono spostarsi in nessun caso.

Attività sportive, parchi e passeggiate

A Milano il sindaco Giuseppe Sala ha confermato la riapertura di parchi e ville comunali, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

Si potrà tornare a fare sport all’aperto, senza mascherina, ma mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Gli atleti professionisti e dilettanti iscritti al Coni potranno tornare ad allenarsi, a condizione che siano rispettate le distanze e gli allenamenti siano a porte chiuse.

Questo è valido solo per gli sport individuali, per quelli collettivi è ancora valido il divieto assoluto.

Rimangono vietati anche i picnic, gli assembramenti di ogni tipo e restano chiuse le aree gioco per i bambini.

Ancora vietate le cerimonie. Permessi i funerali

Restano ancora vietate le cerimonie civili e religiose di ogni tipo, tranne i funerali, per i quali si è trovata una soluzione dopo le numerose richieste.

Sono permesse le cerimonie funebri con un numero massimo di 15 persone, possibilmente all’aperto e con l’obbligo di indossare le mascherine e mantenere la distanza di almeno un metro.

I cimiteri restano chiusi a Milano, nonostante sia consentita l’apertura a livello nazionale. Non sono ancora state diffuse notizie sulla data di riapertura.

Si sta ancora discutendo se aprire o meno i luoghi di culto. In molte regioni le chiese saranno aperte già dal 4 maggio, con dispenser di disinfettante, mascherine e distanze di sicurezza; mentre in Lombardia si dovrà probabilmente aspettare la fine di maggio.

Quali negozi riaprono in Lombardia

Anche se ancora molto limitate, le riaperture in Lombardia sono diverse. Non più solo negozi di prima necessità: riaprono cartolerie, fiorai e studi professionali.

Insieme a supermercati e ipermercati tornano i mercati rionali, aperti solo per la vendita di prodotti alimentari.

In Lombardia riaprono anche banche, centri assicurativi e alberghi a partire dal 18 maggio, con centri di toelettatura per animali. Riaprono anche i centri di addestramento cinofilo, le attività di pesca e la navigazione con imbarcazioni private.

Il 1° giugno sarà il turno di parrucchieri, barbieri ed estetiste, insieme a tutti i ristoranti e bar che potranno garantire servizio da asporto.

Restano chiuse piscine, palestre, cinema, teatri e luoghi dove è impossibile evitare assembramenti.

Scuole, università e musei: ancora incerto il da farsi

Milano e la Lombardia spingono da tempo sulla riapertura di scuole e università, proponendo piani di distanziamento o ingressi scaglionati. Ma per il Ministero dell’Istruzione è più probabile la riapertura a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Secondo il DPCM i musei dovrebbero riaprire il 18 maggio, ma solo se capaci di garantire le distanze di sicurezza e la sanificazione degli ambienti.

Gli esperti del settore sono scettici sulla riapertura, sia a causa della carenza di personale, sia a causa della difficoltà di tutela e conservazione delle opere dovuta alla sanificazione, specialmente all’interno di mostre temporanee.

Il trasporto pubblico si adegua: le misure di ATM

In questi giorni sono apparsi sui mezzi ATM adesivi e pannelli che invitano a mantenere le distanze. Anche le fermate di bus e metropolitane cambieranno aspetto.

L’esperimento è partito dalla stazione di Cadorna M1, dove i tornelli di ingresso sono impostati per impedire l’accesso a troppe persone alla volta.

L’azienda di trasporti ha comunicato che i mezzi viaggeranno al 25% del carico, garantendo il più possibile le distanze.

Orari e frequenza dei mezzi rimarranno identici a qualunque giorno lavorativo.

ATM ha distribuito sui propri canali social e sugli schermi presenti sui mezzi e alle fermate alcuni video che spiegano ai passeggeri le novità necessarie alla sicurezza di tutti.