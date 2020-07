Il 15 luglio ha inaugurato Ride Milano, lo spazio culturale che animerà l’estate milanese fino all’11 ottobre. Il progetto ha permesso di recuperare i quasi 5mila metri quadrati dello scalo ferroviario, impostando gli spazi per mantenere i distanziamenti previsti dalle norme anti Covid-19.

Ospite d’eccezione il Wunder Mrkt che, con il nuovo format di temporary market e una selezione dei suoi migliori espositori, proporrà creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti d’arte e design, attivo dal 15 luglio al 4 agosto e dal 24 agosto all’11 ottobre.

Mr.Wany, artista versatile e poliedrico, sarà il protagonista della prima mostra in calendario, I N T E R I O R A Exhibition. “Intĕrĭŏra” deriva dal latino interiorum, “l’interno”, le parti più interne e profonde: i materiali vengono trattati come fossero vere e proprie parti animali dei quali “non si getta via nulla”, perché tutto è importante, tutto è commestibile e, nel bene e nel male, parla di noi. Il progetto, unico, risulta sincero e crudo, ma allo stesso tempo intimo e poetico.

Un insieme di opere che parlano degli ultimi 20 anni della vita dell’artista e della sua ossessione per l’arte del riciclo, ove vecchie riviste, cataloghi, foto, sketch vengono strappati, riassemblati, dipinti per trovare nuova vita in 10 opere di collage e 50 cataloghi unici, firmati e numerati.

Non mancano ovviamente i food truck per ogni gusto, dal cibo asiatico (provate gli okonomyaki, tipico cibo di strada giapponese, non ve ne pentirete), fino alle immancabili polpette italiane. Accompagnano il cibo birre e cocktail inventati ad hoc.

Il calendario è ricchissimo di eventi, alcuni fissi, come il BoardGame Monday Night, che ogni lunedì trasforma Ride Milano in un’arena per gli appassionati di gioco da tavolo. Per i più piccoli è nato invece il Funny Sunday, un appuntamento settimanale con artisti di strada e film d’animazione.

Programma di luglio

Dove non specificato tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino a esaurimento posti. Possibilità di riservare l’ingresso tramite l’app ufirst.

Venerdì 17 luglio

Dalle 19 fino a orario di chiusura

Dj set a cura di Fabio De Luca

Ha scritto articoli, libri, è stato vicedirettore di “Rolling Stone Italia” e ha intervistato i Daft Punk prima che indossassero il casco. È su Twitter con un podcast settimanale di “musica profondamente sbagliata” chiamato The Tuesday Tapes.

Sabato 18 luglio

Dalle 19 alle 21.30

Dj set a cura di Marco Rigamonti

Dj dal 1996, dal 2003 collabora stabilmente con Alessio Bertallot: sfruttando la sua impostazione classica (suona il piano dall’età di 7 anni) realizza sigle per trasmissioni radiofoniche e televisive targate RAI (Radio Due / Rai 5) e Radio Deejay, mentre dal 2013 conduce un programma che si focalizza sulla musica dance alternativa sulla webradio Casa Bertallot insieme ad Alberto Scotti di DJ Mag. All’attività di Dj e speaker affianca anche quella di giornalista, collaborando per anni con OnStage Magazine. Dal 2007 si occupa anche di sonorizzare sfilate ed eventi di moda; ha selezionato e mixato musica per Vivienne Westwood, Philippe Plein, John Richmond, Dirk Bikkembergs, Brian Atwood, Jenny Packham, Ermanno Scervino, Rocco Barocco, Massimo Rebecchi, Tod’s, Freddy, Parah e Golden Lady. La sua attività di dj lo vede attualmente impegnato alla console della serata milanese Club Haus 80s e a quella del Ragoo, con dj set eclettici e divertenti, che spaziano da hit moderne a successi storici.

Dalle 21.30 fino a orario di chiusura

Giorgieness e Bianco in concert

Con il lancio del progetto Giorgieness nel 2011, Giorgia D’Eraclea inizia a farsi largo sulla scena musicale indie-rock italiana come voce femminile di spicco. Dopo l’album di debutto del 2016, intitolato “La Giusta Distanza”, nel 2017 Giorgieness lancia “Siamo Tutti Stanchi”, disco che assicura al progetto

l’accesso diretto al mondo indie nazionale; dopo vari tour e oltre 300 concerti, dal 2019 l’artista è impegnata nelle lavorazioni di nuova musica, aprendosi a scenari cantautorali dalle sonorità pop che portano alla nascita del suo prossimo album, in uscita nell’autunno del 2020. Bianco è un cantautore Torinese. Il suo primo disco (No st al g i n a (INRI, 2011) attrae appena uscito l’attenzione di colonne della musica italiana come Rolling Stone, MTV e Radio 2.

Evento a pagamento (€ 12 in prevendita; € 15 per acquisti in cassa)

Domenica 19 luglio

Dalle ore 17

Funny Sunday

Grande attenzione è stata rivolta anche alle famiglie con i bambini: è nato così il Funny Sunday, un appuntamento a cadenza settimanale, ogni domenica, con artisti di strada, market place, food, relax e sottofondo musicale. Ospite speciale di questa prima domenica sarà Billy Bolla, il domatore di

bolle.

Lunedì 20 luglio

Dalle 17

BoardGame Monday Night

Tornei, presentazioni, anteprime delle novità autunnali, ma anche giornate dedicate alla creatività con giochi inediti e workshop dedicati al game design. Che siate dei grandi appassionati oppure solo dei semplici curiosi, vivrete il piacere del gioco grazie alla presenza di alcuni titoli, selezionati tra quelli più facili e divertenti, che saranno sempre a vostra disposizione.

Martedì 21 luglio

Dalle 19

Dj set Matteo & Niccolo in: Estate Italiana

Matteo e Niccolò hanno sempre avuto a che fare con la musica. Negli anni, hanno fatto ballare gente in tutta Italia, dalle profonde province da cui provengono ai più importanti club d’Italia, come Plastic (Milano) Il Muretto (Jesolo) e Tenax (Firenze).

Mercoledì 22 luglio

Dalle 19

Dj set SAE SUMMER PARTY SAE Summer Party

Per inaugurare la presenza come content partner della manifestazione, Francesco Santorini De Giorgio e Chris De Rosa, in rappresentanza di SAE Institute Milano, si esibiranno in una selezione musicale disco, house e Funky.

Giovedì 23 luglio

Dalle 19 alle 21.30

Dj set VANNELLI BROS aka DYNAMIC DUO

Autentici figli d’arte, Dave e Andrea raccolgono la leggendaria eredità del maestro italiano dell’House Music; Joe T Vannelli. Giovani, ma già con una consistente esperienza alle spalle, i fratelli Vannelli si sono esibiti in locali come Egg (Londra), Sankeys (Ibiza), Cocoricò, Peter Pan (Riccione), Macao, Tunnel

Club (Milano) e tantissimi altri. Hanno avviato, sotto lo pseudonimo di DYNAMIC DUO, nuovi progetti con la creazione dell’etichetta discografica KALEIDO e la collaborazione con LA SABBIA, volti a promuovere la propria visione musicale coinvolgendo artisti e producer emergenti.

Dalle 21.30

Finale ARCADE Poetry Slam!

La finale si terrà sul palco di Ride Milano dalle 21 ed è organizzata da Ral Events con il supporto di Jameson Irish Whiskey. Presenta la serata Sam Kabauter, affiancata da Francesca Pels, e in consolleun ospite speciale: Ciccio Rigoli!

Venerdì 24 luglio

Dalle 19

Dj set a cura di Aleryde

Nel 1997 inizia a produrre i suoi primi brani progressive techno sotto lo pseudonimo VFJ project, con

varie etichette della scena italiana ed entra in contatto con la scena musicale europea partecipando a vari festival della cultura rave techno , soprattutto in Svizzera, dove ha vissuto e lavorato per distribuzioni musicali e club che ha ispirato il suo pseudonimo ALERYDE con cui firma produzioni e remix dal 2000 ad oggi tra ambient, elettronica, indie e techno .

Ore 21.30

CRISTIANO GODANO: NUOTANDO NELL’ARIA

Relatore della serata: GianCarlo Onorato

Un racconto in prima persona dal frontman dei Marlene Kuntz. La serata sarà l’occasione per ascoltare dalla voce del protagonista sia i trent’anni della band attraverso racconti e aneddoti raccolti nel suo libro “Nuotando nell’aria” che digressioni rispetto al suo primo disco solista “Mi ero perso il cuore” pubblicato il 26 Giugno. Le parole saranno accompagnate da brani suonati dal vivo in un set acustico.

Evento a pagamento. €15 € in cassa RIDE MILANO; € 12 in prevendita.

Sabato 25 luglio

Dalle 19

Dj set a cura di Fred Simon

FRED SIMON è un produttore e DJ italiano, ligure di nascita con sede a Milano. Dal 2017 ad oggi

cura uno show mensile su Radio Raheem, stazione radio web indipendente di riferimento a Milano. Il 29 maggio esce “Elsewhere”, EP di debutto per l’etichetta canadese Inner Ocean Records in partnership con Outrun Records.

Ore 21.30

Angelica, The Niro

ANGELICA, al secolo Angelica Schiatti, è una cantautrice originaria di Monza che si è fatta conoscere al grande pubblico come leader dei Santa Margaret, band con la quale ha registrato un disco, due colonne sonore, suonato al primo maggio di Roma, fatto un tour di due anni, raggiunto la finale del Premio Tenco per la categoria miglior opera prima, suonato in Piazza Duomo per Ema’s prima dei Duran Duran e vinto gli Mtv Awards New Generation.

Davide Combusti, in arte The Niro, viene scelto dal regista statunitense James McTeigue (“V per vendetta”, “Ninja Assassin”, “The Raven”) per curare la colonna sonora del cortometraggio “Caserta Palace Dream”, con protagonista il premio Oscar Richard Dreyfuss, uscito nel 2014.

Evento a pagamento. € 10 in cassa RIDE MILANO; € 8 in prevendita.

Domenica 26 luglio

Dalle ore 17

Funny Sunday

Grande attenzione è stata rivolta anche alle famiglie con i bambini: è nato così il Funny Sunday, un appuntamento a cadenza settimanale, ogni domenica, con artisti di strada, market place, food, relax e sottofondo musicale.

Dalle 19

TRAINING SURF FOR CHILDREN (dai 5 agli 8 anni)

Allenamento funzionale personalizzato surf e snowboard per bambini e ragazzi dai 5 agli 8 anni in compagnia di Snowave. Un insieme di esercizi a corpo libero e con attrezzi specifici per migliorare le

capacità in acqua o sulla neve. L’attività si svolgerà nel rispetto delle normative Covid in ambito sportivo.

Dalle 20

TRAINING SURF FOR CHILDREN (dagli 8 ai 12 anni)

Allenamento funzionale personalizzato surf e snowboard per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni in compagnia di Snowave. Un insieme di esercizi a corpo libero e con attrezzi specifici per migliorare le

capacità in acqua o sulla neve. L’attività si svolgerà nel rispetto delle normative Covid in ambito sportivo.