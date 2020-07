I musei di Milano celebrano le loro collezioni attraverso MuseoCity, l’iniziativa culturale che ormai da anni valorizza il patrimonio storico artistico della città con rassegne, eventi, tavole rotonde e mostre dedicate. Di solito la settimana dedicata ai musei di Milano si svolge a fine marzo, ma come tutti sappiamo il 2020 è un anno diverso. Finalmente MuseoCity può tornare a mostrare le bellezze nascoste della metropoli, che nonostante quello che pensano in molti, non “ha solo il Duomo”.

Dal 31 luglio al 2 agosto eventi di ogni tipo, sia live che digitali, punteranno i riflettori sulle collezioni museali milanesi, seguendo il tema “donne protagoniste”, su cui (almeno inizialmente) si basa il programma culturale 2020 di Milano.

MuseoCity 2020: il programma

Fanno parte degli eventi di MuseoCity 2020 anche il podcast Museo Invisibile, disponibile da venerdì 31 luglio alle 9, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Spreaker.

La conferenza internazionale “Donne e Innovazione nel Museo Contemporaneo” andrà in onda sul canale YouTube di MuseoCity a partire da sabato 1 agosto alle ore 10.

Ogni museo milanese ha un calendario di eventi dedicato, con iniziative di ogni tipo, da Museo Kids, dedicato ai più piccoli, a Museo Segreto, iniziativa alla quale aderiscono 56 musei della città. Ognuno di loro presenterà al pubblico un’opera “segreta” ispirata alla donna. Artiste, grandi direttrici di musei, benefattrici, collezioniste, donne ispiratrici di iniziative culturali ma anche della pubblicità e del fumetto. Spettacolari i ritratti di donna di ogni epoca.

Gli eventi segnalati come “online” e “YouTube” si svolgeranno sul sito ufficiale di MuseoCity e sul canale YouTube dell’iniziativa.

Acquario e civica stazione idrobiologica

Viale G. B. Gadio, 2

Sabato 1° agosto, ore 11

Visita guidata all’acquario e alle sue esposizioni (attività inclusa nel costo del biglietto)

Archivio Alberto Zilocchi

Via Monte Rosa, 13

Da venerdì 31 luglio, ore 9

Il Curatore dell’Archivio dr. Maurizio de Palma ripercorrerà brevemente la vicenda artistica di Alberto Zilocchi (1931-1991) dai suoi esordi milanesi. – EVENTO YOUTUBE

Archivio Giovanni Sacchi

Da venerdì 31 luglio, ore 9

“GAE AULENTI – MODULO ABITATIVO 1972” Un approfondimento su un progetto di Gae Aulenti, designer e architetto, che nel corso della carriera si distingue per la realizzazione di rilevanti opere architettoniche. – EVENTO ONLINE

Archivio Paolo Ghilardi

Via Monte Rosa, 13

Venerdì 31 luglio

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (T. 348 2548846, archiviopaologhilardi@gmail.com).

Da domenica 2 agosto, ore 14.30

In questo video, il Curatore dell’Archivio dr. Maurizio de Palma ripercorrerà brevemente la vicenda artistica di Paolo Ghilardi (1930-2014), incentrata sulla ricerca nella geometria e nel colore. – EVENTO YOUTUBE

Archivio Rachele Bianchi

Da venerdì 31 luglio, ore 10

Un incontro con la ricca produzione della scultrice: un mondo che può costituire una fonte di studio, di riflessione, di ispirazione artistica per le nuove generazioni. – EVENTO YOUTUBE

Archivio storico Fondazione Fiera Milano

Da sabato 1° agosto, ore 13

“LE DONNE NELLA STORIA DELLA FIERA CAMPIONARIA”. Valentina De Poli si immerge nell’archivio storico di Fondazione Fiera, per raccontare l’universo femminile che ne emerge. Un percorso tematico, che è entrato a far parte dell’Atlante Sonoro degli Archivi Italiani. – EVENTO ONLINE

Archivio storico Vincenzo Agnetti

Via Machiavelli, 30

Orari di apertura venerdì 31, sabato 1, domenica 2: ore 14-19

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (T. 328 8840143).

In tutti e tre i giorni dell'iniziativa vi sarà una visita guidata

alla mostra “Vincenzo Agnetti: OVUNQUE LO ACCOMPAGNAVA IL RACCONTO”

alla mostra "Vincenzo Agnetti: OVUNQUE LO ACCOMPAGNAVA IL RACCONTO"

Partecipa al progetto di Storie Milanesi “Vestali, Vestiti e Musei” – EVENTO YOUTUBE

Associazione per la scultura Mario Negri

Da domenica 2 agosto, ore 12:15

“LE MIE SCULTURE SONO LA MIA VOCE” Anche se non centrato unicamente sul tema della Donna, la figura femminile, come figura umana, è un tema presente e ricorrente nella scultura di Mario Negri, ed è visibile nel breve documentario di Tommaso Lipari. – EVENTO ONLINE

Big – Borsa Italiana Gallery

Da domenica 2 agosto, ore 9

Una video conversazione a più voci sul talento delle donne nei secoli attraverso una serie di video pillole registrate con direttrici di importanti musei italiani e approfondimenti tematici. – EVENTO ONLINE

Casa della memoria

Via Federico Confalonieri, 14

Mostra “ARTE TESTIMONIANZA MEMORIA”

Un’esperienza per ripercorrere le luci e le ombre della nostra storia, riscoprendo quelli che sono oggi i nostri beni più grandi: la Democrazia e la Libertà. In mostra 27 frammenti delle tele originali dipinte da Mario “Pupino” Samonà.

Casa del Manzoni

Via G. Morone, 1

Orari di apertura venerdì 31: ore 15-19, sabato 1: ore 10-13 e ore 15-19, domenica 2: ore 10 – 13. Biglietto: intero 5 € – MUSEO SEGRETO

Casa Museo Boschi di Stefano

Via G. Jan, 15

Orari di apertura venerdì 31, sabato 1, domenica 2: ore 11-18 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso gratuito – MUSEO SEGRETO

CASVA Centro alti studi Sulle arti visive del Comune di Milano

Da venerdì 31 luglio, ore 19

“Tutela Femminile Plurale. CASVA & QT8 @COntenitore COntenuto COntesto. Visioni”

Conversazione ‘a visioni’ fra Annalisa Rossi, Soprintendente agli archivi e alle biblioteche della Lombardia, Maria Fratelli, Direttrice del CASVA e Mariella Brenna, Ricercatrice del Politecnico di Milano. – EVENTO ONLINE

“Tutela Femminile Plurale. CASVA & QT8 @COntenitore COntenuto COntesto. Visioni” Conversazione ‘a visioni’ fra Annalisa Rossi, Soprintendente agli archivi e alle biblioteche della Lombardia, Maria Fratelli, Direttrice del CASVA e Mariella Brenna, Ricercatrice del Politecnico di Milano. – EVENTO ONLINE Il “CASVA – GLI ARCHIVI DEL PROGETTO A MILANO” è un iper-archivio, un luogo, un quartiere, una comunità: una esperienza visionaria in corso di realizzazione, in cui la ricerca del principio ordinatore delle ‘carte’ diventa criterio-guida del progetto di riqualificazione dell’ex mercato comunale del QT8. Nasce un sito-diaframma, in cui si generano visioni di sviluppo per le persone. L’archivio si narra nell’atto esatto del farsi.

Centro artistico Alik Cavaliere

Da domenica 2 agosto, ore 15

“SUSI E LE ALTRE. LE DONNE DEL CAVALIERE” Il video mostra la piccola mostra che era stata allestita in occasione di MuseoCity del marzo 2020. Quelle che si incontreranno sono donne di diversi periodi e differenti materiali, ma accomunate nel raccontare l’universo dei sentimenti primari, della vita e del rapporto tra l’essere umano e la natura. – EVENTO YOUTUBE

Civico museo archeologico – Monastero Maggiore di San Maurizio

Corso Magenta, 15

Domenica 2 agosto

Ingresso gratuito. L’ingresso è di 10 persone ogni 30 minuti. La prenotazione non è obbligatoria, ma vivamente consigliata sulla piattaforma VivaTicket.

Collezione Branca

Da venerdì 31 luglio, ore 18

Visita guidata virtuale per far conoscere la storia di Branca in Italia e nel mondo. – EVENTO ONLINE

Fondazione Achille Castiglioni

Piazza Castello, 27

Gli ingressi saranno scaglionati ogni ora, la durata della visita guidata sarà di circa 45 minuti. Saranno accolti un massimo di 10 persone a visita. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

(fondazione@achillecastiglioni.it).

"RIPARTIAMO DALLA CULTURA"

I luoghi della cultura devono ritornare ad essere visitati. Salviamo insieme i luoghi dove vengono valorizzati documenti e storie di progetti custoditi con fatica, ma anche tanta energia, con amore e rispetto verso chi li ha realizzati e conservati per diventare parte indelebile della cultura del nostro Paese. – EVENTO YOUTUBE

"…I CASTIGLIONI SONO ANCORA AL LAVORO…": Conversazione con la Fondazione – EVENTO YOUTUBE

Fondazione Adolfo Pini

Da venerdì 31 luglio, ore 12

“VESTALI, VESTITI E MUSEI” Conversazione con Alessandra Casella. Per il circuito Storie Milanesi, il progetto che racconta i protagonisti della cultura milanese, a cura di Rosanna Pavoni,

le “signore dei musei” racconteranno la propria esperienza e il proprio legame speciale con l’istituzione attraverso un capo di abbigliamento. – EVENTO ONLINE

Fondazione Arnaldo Pomodoro

Da venerdì 31 luglio, ore 9

“LABYR-INTO. DENTRO IL LABIRINTO DI ARNALDO POMODORO” Labyr-Into è la libera interpretazione dell’opera ambientale. Ingresso nel labirinto, installata negli spazi espositivi della Fondazione. Un’opera nella sua versione 3D, un’opera sull’opera, oltre che dentro l’opera.

La navigazione e la ricostruzione degli ambienti e delle interazioni sono state realizzate a partire dalla scannerizzazione fotometrica in 3D degli ambienti originali. La sonorizzazione utilizza suoni prodotti all’interno del labirinto impiegando tecnologie olofoniche. – EVENTO ONLINE

Fondazione Ca’ Granda

Via Francesco Sforza, 28

Venerdì 31, sabato 1: ore 10-18.

Ingresso gratuito. L’accesso è consentito solo per visite individuali, fino a un massimo di 4 persone contemporaneamente; non sono possibili visite guidate di gruppo. – MUSEO SEGRETO

Fondazione Corrente

Da sabato 1° agosto, ore 9:30

“LIDIA DE GRADA (1920-2005)”. In occasione del centenario dalla nascita di Lidia De Grada

(Milano 1920-2005), Fondazione Corrente ricorda la sua biografia attraverso una selezione di fotografie conservate presso l’archivio dell’Ente. – EVENTO ONLINE

Fondazione Federica Galli

Via San Damiano, 2

Venerdì 31 luglio: ore 10-19, sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 11-17

Ingresso gratuito – MUSEO SEGRETO

Fondazione Luigi Rovati

Da venerdì 31 luglio, ore 9

Fondazione Luigi Rovati partecipa a Museo Segreto con un’esposizione virtuale di una Menerva etrusca: una statuetta in bronzo risalente al V secolo a.C. raffigurante una divinità. In attesa dell’apertura del Museo Etrusco di Corso Venezia 52, Fondazione inizia a dialogare con la rete museale di prossimità, in particolar modo con il Civico Planetario “Ulrico Hoepli”, con un evento virtuale sul sito della Fondazione che sottolinea l’importanza dell’osservazione della volta celeste per la civiltà etrusca. – EVENTO ONLINE

Fondazione Pirelli

Venerdì 31 luglio, ore 15

Opere d’arte da viaggio – Laboratorio creativo online per bambini dai 6 agli 8 anni

Un percorso interattivo dedicato ai bambini per conoscere alcuni dei tesori dell’Archivio Storico Pirelli: fotografie, bozzetti, manifesti realizzati da grandi artisti, fotografi e designer. Il laboratorio si concluderà con la realizzazione di una piccola opera d’arte da viaggio, da mettere in valigia.

Durata 60 minuti circa

Venerdì 31 luglio, ore 18

Storie di creatività al femminile – Live virtual tour

Una visita inedita degli spazi della Fondazione per approfondire il rapporto tra Pirelli e l’arte al femminile: designer, fotografe, scrittrici e giornaliste, ma anche testimonial del mondo del cinema, del teatro e dello sport. Ripercorriamo insieme quasi 150 anni di comunicazione visiva della “P maiuscola”.

Durata 50 minuti circa

Fondazione Prada

Largo Isarco, 2

Visite guidate alle tre mostre temporanee, della durata di circa un’ora:

– venerdì 31 luglio, ore 16 tour della mostra “K”

– sabato 1° agosto, ore 11 tour della mostra “Storytelling”

– domenica 2 agosto, ore 16 tour della mostra “The Porcelain Room”

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite l’indirizzo e-mail visit.milano@fondazioneprada.org. Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fondazione Remo Bianco

Da venerdì 31 luglio, ore 11:30

La Fondazione Remo Bianco presenta un video appositamente realizzato sulle Sculture calde, ideate dall’artista a partire dalla metà degli anni ‘60. Busti di marmo o di metallo dalle forme classicheggianti, con all’interno un’anima contemporanea composta da resistenze elettriche che ne riscaldano le superfici a una temperatura vicina a quella corporea, si completano nel rapporto con lo spettatore che, dopo aver oltrepassato il confine solitamente ben marcato tra pubblico e opera, è

invitato a toccare per vivere una piacevole esperienza tattile. – EVENTO ONLINE

Fondazione Trivulzio

Da venerdì 31 luglio, ore 16

“ROSA TRIVULZIO COLLEZIONISTA: UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA”

Conferenza a cura di Lavinia Galli e Marino Viganò, in collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli – EVENTO ONLINE

Galleria Campari

Venerdì 31 luglio, ore 18; sabato 1°agosto, ore 11 e ore 17

Serie di visite gratuite online ma interattive e “accompagnate”, per scoprire nel dettaglio le opere di artisti che dalla Belle Époque ai giorni nostri hanno collaborato con il brand, in un viaggio di ispirazione attraverso poster su carta, disegni, bozzetti originali, affiche, manifesti e grafiche pubblicitarie. Incontri della durata di circa 60 minuti, che si svolgeranno tramite la piattaforma Microsoft Teams Meetings. Una volta confermata la prenotazione, i visitatori riceveranno

il link tramite cui poter accedere all’esperienza virtuale. – EVENTO ONLINE ( prenotazione obbligatoria (galleria@campari.com), specificando il giorno e l’orario della visita che si desidera seguire. Si specifica inoltre che per partecipare è necessaria la maggiore età.)

GAM – Galleria d’Arte Moderna

Via Palestro, 16

Orari di apertura venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 11-18

(ultimo ingresso ore 17). Slot di 10 persone ogni mezz’ora. La prenotazione non è obbligatoria, ma solo consigliata. Biglietto: intero 5 €, ridotto 3 €. Ingresso gratuito domenica 2 agosto. – MUSEO SEGRETO

Gallerie d’Italia

Piazza della Scala, 6

Venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 11-19

Biglietto: intero 5 €, ridotto 3 €. Si consiglia l’acquisto online dei biglietti per assicurarti la prenotazione della visita secondo le tue necessità. – MUSEO SEGRETO

Da venerdì 31 luglio, ore 10:30

PERCORSI “D COME DONNA”

Accompagnati dalla dottoressa Lucia Mandressi, scopriremo alcune importanti opere, della collezione di Intesa Sanpaolo e di Fondazione Cariplo, nate tra il Settecento e l’Ottocento, che hanno come protagonista La figura femminile. – EVENTO YOUTUBE

Da domenica 2 agosto, ore 9

“RITRATTO DELLA CONTESSA TERESA ZUMALI MARSILI COL FIGLIO GIUSEPPE”

Il Vice Direttore delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala di Milano, Giovanni Morale, ci regala un focus importante sull’opera di Francesco Hayez, in comodato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, ed esposta per Museo Segreto. – EVENTO YOUTUBE

GASC – Galleria d’arte sacra dei contemporanei

Via G. Terruggia, 14

sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 14.30-18.30 (ultimo ingresso ore 18)

Biglietto: 5 €. Ingresso gratuito per Abbonamento Musei

Sarà possibile visitare sia la collezione che alcune sale decorate della villa.

Con cadenza regolare (ore 15, 16, 17), nel giardino all’italiana, una breve introduzione presenterà la collezione museale e la storia di Villa Clerici. – MUSEO SEGRETO

Leonardo 3 Museum

Piazza della Scala (ingresso da Galleria Vittorio Emanuele)

Sabato 1° agosto, ore 11:30-14-15:30-17

Visita guidata “ALLA SCOPERTA DI LEONARDO DA VINCI”

Dove traeva ispirazione? Quali erano le sue tecniche pittoriche preferite? Qual è il segreto dell’Ultima Cena? Ma soprattutto chi è la Dama con l’Ermellino? è lei la donna protagonista, scopriamo insieme in che modo.

Prenotazione consigliata scrivendo una mail a gruppi@leonardo3.net

Domenica 2, ore 11:30

Visita laboratorio “IN VOLO CON LEO”, per famiglie con bambini dai 6 anni.

Osservando le macchine volanti esposte in mostra e i reperti naturalistici che l’operatore mostrerà alle famiglie, impareremo come e perché la natura, da sempre, ha ispirato idee e progetti di Leonardo. Al termine della visita, dopo aver imparato tutto sul volo e sull’aria, sperimentiamo con la galleria del vento l’importanza delle forme aerodinamiche.

Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a prenotazioni@admaiora.education.

MAUA – Museo Arte Urbana Aumentata

Venerdì 31 luglio, ore 18-20

MAUA torna on the road a Milano per un tour guidato fra i murales animati in realtà aumentata del quartiere Giambellino, accompagnati dalla critica d’arte ed esperta di street art Chiara Canali. Un’occasione speciale per visitare anche un’installazione urbana animata, fresca di realizzazione

proprio in quella zona, firmata Bepart e altri partner. Per visualizzare i murales animati è necessario scaricare l’app Bepart gratuita sul proprio smartphone, attivarla e inquadrare le

opere davanti alle quali si farà tappa durante il tour. L’attività si svolgerà all’aria aperta, con trasferimenti a piedi da un murales all’altro, nel rispetto della normativa vigente sul distanziamento sociale, per cui sarà fondamentale anche la collaborazione di tutti i partecipanti.

Prenotazione obbligatoria su Eventrite. Per eventuali informazioni scrivere a comunicazione@bepart.net.

Meeting point: ore 17,45 presso la stazione San Cristoforo di Piazza Tirana, raggiungibile tramite MM4-Linea Blu o Passante ferroviario.

MEET Digital Culture Center

MEET Digital Culture Center è il centro di cultura digitale di Milano con il supporto di Fondazione Cariplo. Mette a disposizione alcune lecture Meet the Media Guru, che dal 2014 esplora tendenze e idee di cambiamento legati al mondo dei musei e dei beni culturali in genere. Attraverso voci da tutto il mondo, MEET ha costruito un mosaico di opinioni sulle opportunità che la cultura digitale e le tecnologie aprono nella disseminazione della cultura.

– “NANCY PROCTOR”: Il racconto dell’esperta di Digital Transformation, Nancy Proctor, che ha raccontato di come coinvolgere e accrescere i visitatori di mostre e musei attraverso strumenti, contenuti e format inclusivi ed esperienziali. In un secondo intervento del 2020 Proctor ha delineato il presente e il futuro dei musei fra rilevanza, sostenibilità e le opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

– “COREY TIMPSON”: Con l’experience designer Corey Timpson si è parlato di innovazione culturale nei musei e nelle mostre. Nella sua lecture delinea il suo approccio progettuale focalizzato verso il design inclusivo e universale per migliorare l’esperienza dei visitatori.

– Sul sito di MEET sono disponibili anche i talk di Paola Antonelli, Jeffrey Schnapp e altre figure autorevoli delle digital humanities e della cultura.

MIC – Museo Interattivo del Cinema

Presso PAC Padiglione d’Arte Contemporanea | cortile via Palestro 14, Milano

Venerdì 31 luglio, ingresso ore 21

Cinemobile Summer Tour proietta nel cortile del PAC il lungometraggio “HEART OF A DOG” di Laurie Anderson (2015), la storia che ha incantato e commosso la stampa alla Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso gratuito su prenotazione.

Cinemobile Summer Tour proietta nel cortile del PAC il lungometraggio “HEART OF A DOG” di Laurie Anderson (2015), la storia che ha incantato e commosso la stampa alla Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso gratuito su prenotazione. Venerdì 31 luglio – sabato 2 agosto

In streaming sul sito www.cinetecamilano.it, un appassionante excursus artistico tra i film d’arte conservati presso l’Archivio Storico della Cineteca di Milano. Non mancherà un focus su tre figure femminili: la fotografa Vivian Meier, la collezionista Peggy Guggenheim e la regista, attrice e produttrice milanese Elettra Raggio.

MUDEC – Museo delle Culture

Via Tortona, 56

Venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 11-18 (ultimo ingresso ore 17).

Gli accessi saranno contingentati ogni 30 minuti. Ingresso gratuito alla collezione permanente.

L’apertura delle mostre temporanee è rimandata a data da definirsi.

MUFOCO – Museo di Fotografia Contemporanea

Villa Ghirlanda, Via Frova, 10 – Cinisello Balsamo (MI)

Venerdì 31 luglio, ore 18

Visita guidata alle mostre “FRANCO GRIGNANI. LO SPAZIO DI UNA MAGIA SORPRENDENTE”, “CARTE DE VISITE. UN ALBUM FOTOGRAFICO DI QUARTIERE” esposte al Museo

e “MARIO CATTANEO. LEGGEREZZA DI UN TEMPO” allestita in Piazza Gramsci a Cinisello Balsamo. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (servizioeducativo@mufoco.org)

Da sabato 1° luglio, ore 18

“RISPECCHIAMENTO, INDAGINE CRITICA, TESTIMONIANZA. FOTOGRAFIA E FEMMINISMO NELL’ITALIA DEGLI ANNI ‘70”

Web conference registrata per Milano MuseoCity 2020 con una selezione di testimonianze tratte dal dibattito moderato da Cristina Casero e Giovanna Calvenzi, Presidente del Museo di Fotografia Contemporanea, con alcune fotografe italiane, a partire da quelle presenti nelle collezioni del Museo. Hanno partecipato: Paola Agosti, Marina Ballo Charmet, Isabella Balena, Liliana Barchiesi,

Marcella Campagnano, Paola Di Bello, Bruna Ginammi, Silvia Lelli, Paola Mattioli, Donata Pizzi, Agnese Purgatorio, Livia Sismondi. – EVENTO YOUTUBE

MUMAC – Museo per la Macchina da Caffè

Da venerdì 31 luglio, ore 14:30

Una visita al museo e all’archivio MUMAC andando a scoprire la macchina per caffè e i documenti dall’archivio che dagli anni ’50 hanno promosso le macchine per caffè e il caffè da esse erogato.

La visita sarà condotta da Enrico Maltoni, co-fondatore MUMAC e collezionista, Barbara Foglia, MUMAC Manager e Cinzia Cona, Curator MUMAC. – MUSEO SEGRETO

Musei del Castello Sforzesco

Da venerdì 31 luglio, ore 9

Gabinetto dei Disegni

Un percorso iconografico attraverso disegni del Cinque e del Seicento sulle più celebri eroine della storia antica. – EVENTO YOUTUBE

Da sabato 1° agosto, ore 9

Civica Raccolta di Stampe A. Bertarelli

Il conservatore Giovanna Mori, parlerà di un tema noto come “CUCCAGNA DELLE DONNE”, rara declinazione, nell’ambito della stampa popolare, del mito del “Paese di Cuccagna” in cui, in maniera esplicita, il vagheggiato luogo di delizie è dedicato unicamente alle donne e gli uomini, quando vi sono ammessi, hanno un ruolo subalterno di servitori. – EVENTO ONLINE

Da sabato 1°agosto, ore 16:30

Museo d’Arte Antica, Museo dei mobili e delle sculture lignee, Museo delle Arti Decorative, Pinacoteca

“STORIE DI DONNE NEI MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO” Le conservatrici del Castello Sforzesco Fiorella Mattio e Francesca Tasso, la storica dell’arte Stella Ferrari e l’artista Silvia Levenson approfondiranno le opere di Museo Segreto, con attenzione al ruolo della donna e sui rapporti di genere dal Medioevo ai giorni nostri. – EVENTO YOUTUBE

Da domenica 2 agosto, ore 11:30

Civico Archivio Fotografico Cesare colombo fotografo.

“LE ALTRE DONNE”

A partire dalle fotografie esposte alla mostra “CESARE COLOMBO FOTOGRAFIE | PHOTOGRAPHS 1952-2012” aperta fino al 30 settembre, il conservatore Silvia Paoli, presenterà alcune delle sue immagini più significative, dedicate all’universo femminile. Non le donne dei rotocalchi o delle riviste, ma le donne di tutti i giorni saranno al centro delle sue fotografie. – EVENTO YOUTUBE

Museo dei Cappuccini

Via Antonio Kramer, 5

venerdì 31 luglio: ore 15 e 16.30, Sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 10 | 11.30 | 15.00 | 16.30 . Ingresso con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente (T. 02 77122580 e info@museodeicappuccini.it )

IL MUSEO A TU PER TU. Il tempo dell’isolamento è finito e poco a poco ritorniamo ad incontrarci nel Museo dei Cappuccini. Proponiamo degli appuntamenti per singoli o coppie con la direttrice e con esperti, come un invito privato e personale per conoscere o ritrovare il museo e i suoi capolavori.

Venerdì 31 luglio

UNA PILLOLA PARTICOLARE: Iconografia di Marta e Maria – EVENTO YOUTUBE

Museo del Duomo

Piazza del Duomo, 12

“IL DUOMO DELLE DONNE”

A partire dalla seconda metà di giugno, il percorso espositivo del Museo del Duomo si arricchisce di un approfondimento alla visita con proiezioni a parete raccontano ai visitatori il fondamentale contributo di alcune figure femminili nella storia della costruzione del Duomo.

Museo della macchina da scrivere

Via L. F. Menabrea, 10

Venerdì 31 luglio, domenica 2 agosto: ore 10.30-14 e ore 15-19, sabato 1: ore 10:30-14 e ore 15-16

Visite guidate a ciclo continuo, i bambini che parteciperanno avranno la possibilità di esercitazione su macchine da scrivere d’epoca. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (T. 347 8845560)

Museo della Permanente

Da domenica 2 agosto, ore 9

l Museo della Permanente dedica al tema della donna nell’arte una rassegna virtuale (video) di opere incentrate sulla ritrattistica femminile dai primi del ‘900 alla fine degli anni ‘60. – EVENTO ONLINE

Museo del Novecento

Ingresso in via Marconi 1

Da sabato 1°agosto, ore 9

Visita alla mostra “L’INTELLIGENZA NON HA SESSO. ADRIANA BISI FABBRI E LA RETE DELLE ARTI. (1900-1918)”, progettazione e realizzazione a cura del corpo custodi Polo Arte Moderna e Contemporanea. – EVENTO YOUTUBE

Museo del Profumo

Via Messina, 55

Venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 15

Un viaggio attraverso le Storie, i Miti, le Leggende che hanno caratterizzato la Profumeria dell ‘800 e del ‘900. I flaconi di Profumo realizzati da grandi artisti che hanno operato per la Profumeria, da Carlo Scarpa a Fulvio Bianconi, da Salvador Dali a René Lalique. Per scoprire un tema rimasto

‘nascosto’ nelle pieghe della Storia.

Prenotazione obbligatoria (museodelprofumo@virgilio.it, tel. 349 6901045). Contributo volontario per la visita guidata € 30 ogni visitatore

Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Ingresso da Corso di Porta Ticinese, 95

Venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 18-20

– “INGE MORATH. LA VITA. LA FOTOGRAFIA”, a cura di Brigitte Blüml – Kaindl, Kurt Kaindl, Marco Minuz.

– “GAUGUIN, MATISSE, CHAGALL. LA PASSIONE NELL’ARTE FRANCESE DAI MUSEI VATICANI”, a cura di Nadia Righi e Micol Forti.

Museo di Storia Naturale di Milano

Corso Venezia, 55

Da sabato 1, ore 9

– “ANTONIETTA PIAZZOLI PERRONI E GERMANA POZZI MONTANDON, DUE COLLEZIONI NATURALISTICHE AL FEMMINILE.”

Il conservatore Mami Azuma, racconta in video la mostra prevista per marzo in cui si sarebbero dovuti esporre una selezione di fogli dell’erbario di A. Piazzoli Perroni (1894-1990) e alcuni esemplari significativi della collezione entomologica di G. Pozzi Montandon (1900 – 1984),

costituita principalmente da Lepidotteri esotici.

– “OMAGGIO ALL’ILLUSTRATRICE INGLESE ELIZABETH COXEN GOULD”

Il conservatore Marina Santi Amantini ci conduce alla scoperta di tavole riccamente illustrate, tra le quali in particolare le litografie a colori di ornitologia, omaggio all’illustratrice inglese Elizabeth Coxen Gould, che con grande precisione rappresenta gli uccelli nel loro ambiente naturale.

– EVENTI YOUTUBE

Museo Martinitt e Stelline

Corso Magenta, 57

Conferenza “QUANDO GLI UOMINI NON DECISERO PIÙ PER LE DONNE, TRA AUSTRIACI E PIEMONTESI STORIA DELL’AUTORIZZAZIONE MARITALE”

Il codice Pisanelli del 1865, primo codice civile dell’Italia unita, retrocesse le donne in una situazione di inferiorità giuridica, che si protrasse per ben 54 anni, sino all’abrogazione con la legge 1176 del 1919. Verranno proposte alcune riflessioni sul lungo cammino dell’emancipazione femminile.

Per partecipare alla conferenza è obbligatorio prenotarsi telefonando allo 0243006522 o inviando una mail a museo@pioalbergotrivulzio.it

Museo Mondo Milan

Da sabato 1°agosto, ore 14

“A DAY WITH…GIACINTI E JANE”

Dalla stagione 2018/2019 il Milan ha istituito, nel suo organico sportivo, la Prima Squadra femminile. Museo Mondo Milan ha voluto partecipare all’edizione 2020 di Milano Museo

City con un video che porta il tifoso e l’appassionato alla scoperta di due delle figure più rappresentative della squadra: il capitano Valentina Giacinti e la centrocampista sudafricana

Refiloe Jane. – EVENTO YOUTUBE

Museo Poldi Pezzoli

Da venerdì 31 luglio, ore 16

Conferenza “ROSINA TRIVULZIO (1800-1859) E L’EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA” a cura di di Lavinia Galli e Marino Viganò Rosina Trivulzio fu una famosa collezionista di scultura contemporanea, in particolare delle opere di Lorenzo Bartolini e della famosa Fiducia in Dio.

Il racconto ripercorre tutte le sue committenze di arti decorative, pittura e scultura e mette in evidenza l’attività collezionistica di Gian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879) fondatore del museo. – EVENTO YOUTUBE

Museo Storico Alfa Romeo

Viale Alfa Romeo – Arese (MI)

Sabato 1 e domenica 2 agosto: ore 10 | 12 | 14 | 16

Visite guidate di 90’ ai depositi che ospitano la Collezione Alfa Romeo, solitamente chiusi al pubblico: qui si trovano altre 150 auto, motori, chassis, trofei e altri materiali che raccontano capitoli meno noti dei 110 anni di storia del Marchio.

Le visite guidate hanno un costo individuale di 6 € oltre al biglietto di ingresso. È necessaria la prenotazione scrivendo a collezione@museoalfaromeo.com

Domenica 2 agosto, ore 16

Attività gratuita compresa nel biglietto di ingresso. Caccia al tesoro della durata di un’ora e mezzo per piccoli gruppi e su prenotazione (collezione@museoalfaromeo.com). È adatta ai bambini, ma non solo.

Da sabato 1°agosto, ore 9

1. COLORE: una guida all’esposizione allestita con materiali del Centro Documentazione, che ripercorre la storia del colore nel corso dei decenni e il ruolo della stilista Iole Veneziani

2. OLDTIMER: Rossella Guasco, Head of Color & Material di FCA Emea Design, spiega come la gamma colori 2020 di Alfa Romeo tragga ispirazione dalla storia del marchio. – EVENTO YOUTUBE

Da domenica 2 agosto, ore 16

1. COLLEZIONE: i depositi del Museo, dove vengono conservate oltre 150 auto, modelli, trofei, motori e oggetti. Eccezionalmente visitabile, su prenotazione

2. CENTRO DOCUMENTAZIONE ALFA ROMEO: il luogo che custodisce 110 anni di storia del marchio: documenti, foto, video, disegni originali, registri di produzione e molto altro

(consegnato) – EVENTO YOUTUBE

Museo Teatrale alla Scala

L.go Ghiringhelli, 1

Mostra “NEI PALCHI DELLA SCALA. STORIE MILANESI”

La mostra, a cura di Pier Luigi Pizzi, racconta l’evoluzione del pubblico del Teatro, dalla sua fondazione fino al 1920, quando ai palchettisti si sostituirono gli abbonati. Una storia prestigiosa che attraversa tutte le trasformazioni della società italiana degli ultimi due secoli, a conferma

di quanto la Scala sia sempre stata un punto di riferimento, il centro della cultura e del costume del nostro Paese.

Da venerdì 31, ore 13:30

Guardate il video per farvi guidare alla scoperta della meravigliosa storia della proprietà dei palchi del Teatro alla Scala, dal 1778 sino al 1920. – EVENTO YOUTUBE

Da domenica 2, ore 13:30

“TRECCANI WEBINAR – NEI PALCHI DELLA SCALA” Per celebrare la riapertura della mostra “Nei palchi della Scala. Storie milanesi”, Treccani presenta al suo pubblico un dialogo tra Donatella Brunazzi, Direttore Operativo del Museo Teatrale alla Scala e il critico musicale Sandro Cappelletto. – EVENTO YOUTUBE

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

Via Palestro, 14

31 luglio, 1 e 2 agosto h 11-20 (ultimo ingresso 18:45)

“PERFORMING PAC. MADE of SOUND”

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (info@pacmilano.it)

Il PAC ricostruisce con documenti e fotografie dall’archivio l’antologica del 2003 “The Record of the Time” dedicata a Laurie Anderson, mostrando per la prima volta il video della performance “Duets on Ice” realizzata dall’artista newyorkese in occasione dell’opening. Il percorso si sviluppa

poi attraverso i lavori video di 5 artisti che utilizzano suono e musica nella loro ricerca.

Palazzo Morando – Costume, moda, immagine

Via Sant’Andrea, 6

Da venerdì 31, ore 13

Per Museo Segreto il conservatore Ilaria De Palma presenta il ritratto della contessa che nel 1945, priva di eredi diretti, donò alla Città di Milano il suo palazzo e la sua collezione. Palazzo Morando non conserva alcun ritratto della contessa ma, grazie alla collaborazione con la Fondazione Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano, negli scorsi mesi è stato possible ammirare l’imponente tela di Vittorio Corcos in cui la contessa, donna di grande cultura, è ritratta in un

elegante abito nero con una splendida collana di perle. – EVENTO YOUTUBE

Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Piazza Pio XI, 2

Mostra “AUTOGRAFI FEMMINILI DALLE COLLEZIONI DELL’AMBROSIANA”

Accanto agli autografi di Lucrezia Borgia troveranno spazio altri documenti dalle collezioni della Biblioteca, di mano di figure femminili di rilievo: da Suor Maria Virginia de Leyva – la Monaca di Monza dei Promessi Sposi – a Gaetana Agnesi, fino ad Alda Merini. Per assicurare la migliore esperienza di visita, la prenotazione online è caldamente consigliata tramite il sito www.ambrosiana.it

Villa Necchi Campiglio