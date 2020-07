Il Festival del Cinema di Venezia sarà il primo grande evento internazionale dall’inizio della pandemia. Dal 2 al 12 settembre prenderà vita la rassegna cinematografica, dopo un periodo di crisi per il cinema che prosegue ancora oggi, con la distribuzione diretta dei film in streaming dovuta alla chiusura di molte sale.

Quest’anno i grandi nomi e le grandi passerelle lasceranno spazio a film indipendenti, nuovi protagonisti e a otto registe donne su 18 candidati. Tantissimi i film italiani in gara, in un calendario snello ma interessante sia per gli addetti ai lavori che per i semplici appassionati.

Una Venezia che racconta il cinema più intimo, lontano dai blockbuster dal budget a sei zeri. Un ritorno alle origini sia per il Festival stesso che per i grandi attori hollywoodiani, che vedremo recitare in produzioni indipendenti.

Venezia 2020: star internazionali e film indipendenti

Il direttore, Alberto Barbera ha selezionato il meglio della cinematografia mondiale, puntando sulle rivelazioni del cinema indie: sono presenti paesi come Francia, Giappone, Iran, Russia, e Corea. Non mancano ovviamente i re dell’intrattenimento, gli Stati Uniti, con star del calibro di Cate Blanchett (presidente della giuria 2020) e Tilda Swinton, oltre a Willem Dafoe, Helen Mirren, Frances McDormand, Shia LaBeuf, Adèle Exarchopoulos, Jim Broadbent, e Fionn Whitehead.

Molti i film italiani candidati, da Le Sorelle Macaluso diretto da Emma Dante, a Notturno, di Gianfranco Rosi, film girato in tre anni trascorsi nelle aree di conflitto tra Siria e Libano, indagando l’umanità dei singoli personaggi al di fuori delle scene di guerra più violente tipiche dei film bellici.

Pierfrancesco Favino, dopo il successo di Hammamet, torna con Padrenostro, film autobiografico del regista Claudio Noce, dove gli anni di piombo del terrorismo vengono raccontati con gli occhi di un bambino.

Susanna Nicchiarelli presenta Miss Marx, l’affascinante storia di Eleanor Marx, figlia del padre del Comunismo. Tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.

Venezia 77: i film in gara

Amants (Lovers)di Nicole Garcia

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades)di Andrei Konchalovsky

In Between Dying di Hilal Baydarov

Khorshid (Sun Children) di Majid Majidi

Laila In Haifa di Amos Gitai

Le Sorelle Macaluso di Emma Dante

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Never Gonna Snow Again di Magorzata Szumowska, coregia Micha Englert

Nomadland di Chloé Zhao

Notturno di Gianfranco Rosi

Nuevo Orden di Michel Franco

Padrenostro di Claudio Noce

Pieces Of A Woman di Kornél Mundruczó

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic

Spy No Tsuma (Wife Of A Spy) di Kiyoshi Kurosawa

The Disciple di Chaitanya Tamhane

The World To Come di Mona Fastvold

Und Morgen Die Ganze Welt (And Tomorrow The Entire World) di Julia Von Heinz

Film fuori concorso

Fiction

Assandira di Salvatore Mereu

Di Yi Lu Xiang (Love After Love) di Ann Hui

Lacci – Film d’apertura di Daniele Luchetti

Lasciami Andare – Film di chiusura di Stefano Mordini

Mandibules di Quentin Dupieux

Mosquito State di Filip Jan Rymsza

Nak-Won-Eui-Bam (Night In Paradise) di Park Hoon-Jung

The Duke di Roger Michell

Documentari

City Hall di Frederick Wiseman

Crazy, Not Insane di Alex Gibney

Final Account di Luke Holland

Greta di Nathan Grossman

Hopper/Welles di Orson Welles

La Verità Su La Dolce Vita di Giuseppe Pedersoli

Molecole – Film di preapertura di Andrea Segre

Narciso Em Férias di Renato Terra, Ricardo Calil

Paolo Conte, Via Con Me di Giorgio Verdelli

Salvatore – Shoemaker Of Dreams di Luca Guadagnino

Sportin’ Life di Abel Ferrara

Proiezioni speciali

30 Monedas– Episodio 1 di Álex De La Iglesia

Omelia Contadina di JR e Alice Rohrwacher

Princesse Europe di Camille Lottea

Orizzonti

Bu Zhi Bu Xiu (The Best Is Yet To Come) di Wang Jing

Dashte Khamoush (The Wasteland) di Ahmad Bahrami

Gaza Mon Amour di Tarzan Nasser, Arab Nasser

Guerra E Pace di Martina Parenti, Massimo d’Anolfi

I Predatori di Pietro Castellitto

Jenayat-E Bi Deghat (Careless Crime) di Shahram Mokri

La Nuit Des Rois di Philippe Lacôte

La Troisième Guerre di Giovanni Aloi

Lahi, Hayop (Genus Pan) di Lav Diaz

Listen di Ana Rocha De Sousa

Mainstream di Gia Coppola

Meel Patthar (Milestone) di Ivan Ayr

Mila (Apples) – Film d’apertura di Christos Nikou

Nowhere Special di Uberto Pasolini

Selva Trágica di Yulene Olaizola

The Furnace di Roderick Mackay

The Man Who Sold His Skin di Kaouther Ben Hania

Zanka Contact di Ismaël El Iraki

Zheltaya Koshka (Yellow Cat) di Adilkhan Yerzhanov

Cortometraggi

À Fleur De Peau di Meriem Mesraoua

Anita di Sushma Khadepaun

Being My Mom di Jasmine Trinca

Das Spiel (The Game) di Roman Hodel

Entre Tú Y Milagros di Mariana Saffon

Live In Cloud Cuckoo Land di Nghia Vu MinhMiegamasis Rajonas (Places) di Vytautas Katkus

Nattaget (The Night Train) di Jerry Carlsson

Sogni Al Campo di Magda Guidi

The Shift di Laura Carreira

Was Wahrscheinlich Passiert Wäre, Wäre Ich Nicht Zuhause (What Probably

Workshop di Judah Finnigan

Workshop di Judah Finnigan Would Have Happened, If I Hadn’t Stayed At Home) di Willy Hans

Cortometraggi fuori concorso