Dal 31 agosto al 4 settembre, bambini e ragazzi sono attesi per cinque giorni di centro estivo completamente gratuito nel cuore di Milano, nella cornice di Parco Sempione.

Expo per lo Sport ha deciso di fornire un aiuto concreto alle famiglie milanesi, che in questi mesi di emergenza hanno vissuto momenti di grande criticità, dato anche dalle esclusioni dagli asili comunali di 3.000 bambini.

L’organizzazione dell’evento ha lavorato a stretto contatto con il Comune di Milano e l’iniziativa Milano Summer School legata ai centri estivi cittadini, per costruire una proposta adatta a questo periodo così particolare. Un’alta valenza sociale per un progetto che rimane a costo zero per la cittadinanza e un altro passo verso una rinnovata normalità per bambini e ragazzi.

Laura Galimberti, Assessore all’Istruzione, e Roberta Guaineri, Assessore allo Sport hanno dichiarato:

“Questa edizione estiva di Expo per lo Sport rappresenta una preziosa opportunità per tanti bambini milanesi di avvicinarsi allo sport, praticarlo insieme all’aria aperta e sperimentare nuove discipline. La pratica sportiva e i suoi valori di rispetto e collaborazione sono un elemento fondamentale per ogni comunità, indispensabile per il benessere fisico e una crescita consapevole dei cittadini più giovani”.

Giochi e attività sportive

Il centro estivo sarà strutturato in piccoli gruppi di fasce d’età comprese tra i 6 e i 14 anni e si svolgerà in modo diffuso all’interno di Parco Sempione, con sei diverse sezioni che garantiranno il distanziamento.

I bambini potranno cimentarsi con diverse discipline sportive, dal badminton all'hockey su prato fino al rugby e alla scherma.

A settembre torna Expo per lo Sport

Terminato il Centro Estivo, Expo per lo Sport riaprirà le porte al pubblico nel weekend, con il consueto evento a ingresso gratuito dei giorni 5 e 6 settembre. Anche in questo caso saranno diverse le misure adottate per garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, a partire dalla procedura di registrazione online, che garantirà una turnazione dei partecipanti.