Mercatini, fiera dell’editoria e Fashion Week: il weekend a Milano

Siamo definitivamente in autunno, per la gioia degli amanti dei colori accesi del foliage. Il weekend di Milano anche questa settimana non manca di attività per ogni gusto, dai mercatini del vintage alle fiere del libro, fino ai numerosi appuntamenti col teatro e l’arte!

Non mancano le milanesissime settimane a tema, che recuperano le edizioni perse durante il lockdown. Questa settimana è il turno della Fashion Week, tra le più seguite nel mondo della moda internazionale, mentre si prepara a partire il Fuorisalone, che “arrederà” Milano con le più recenti proposte di design. Il nostro #spiegoneweekend torna ogni Week per suggerirvi news, eventi e attività per il fine settimana milanese. Buona lettura!

Il weekend a Milano sarà super soleggiato, nonostante le temperature decisamente autunnali. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà se è il caso di portare in borsa l’ombrello e una felpa.

A Cinisello Balsamo sabato 26 e domenica 27 settembre si terrà Una Ghirlanda di Libri , fiera dell’editoria indipendente. Grandi ospiti e libri per tutte le età aspettano i visitatori a Villa Casati Stampa di Soncino. Info, orari e prenotazioni nel nostro articolo.

, tra mostre, food truck e Dj Set Il 25 Settembre 2020 alle 19.30 debutta il reading LE VOCI DI DENTRO , progetto artistico a cura della regista e drammaturga Donatella Massimilla in collaborazione con Elena Pilan , attrice-autrice reclusa prima a San Vittore e poi trasferita nel carcere di Bollate, che sarà presente la sera del 25 settembre come interprete dei suoi stessi versi. Un dialogo trasformato in una performance-installazione, fatta di testi, immagini, visioni e scritti che vedono anche la presenza di Gilberta Crispino e del fisarmonicista Gianpietro Marazza, da sempre artisti anima del CETEC. Cittadini di un cortile di ringhiera storico di Paolo Sarpi 36 , donne di tutte le età, fra cui alcune che hanno fatto la Resistenza, hanno deciso di accogliere a braccia aperte questo evento, creando davvero un ponte fra il cuore di Chinatown e il carcere, partecipando attivamente ed emotivamente. Durante la performance stenderanno lenzuola bianche e colorate alle finestre e assisteranno alla rappresentazione dalle ringhiere e dai loro balconi, creando un dialogo empatico e poetico con le parole e i versi interpretati “a distanza” dai performer nel cortile centrale. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a info@cetecteatro.it

torna East Market, il mercatino del vintage più amato di Milano. Gli appuntamenti del weekend alla Biblioteca degli Alberi sono dedicati al benessere del pianeta, con Il Verde e il Blu Festival, con attività e percorsi dedicati. Il programma dell’evento:

– Venerdì 25 settembre alle 20.15 : tre speciali concerti di pianoforte, con protagonisti della serata Roberta Di Mario, Francesco Grillo e Davide Boosta Dileo. Il concerto sarà preceduto da un incontro sui temi dell’ambiente, della cultura, dell’economia e dell’innovazione con ospiti Marco Bentivogli, Don Virginio Colmegna, Luciano Floridi, Giovanna Melandri, Sarah Varetto e la vicesindaca del Comune di Milano Anna Scavuzzo.

– Sabato 26 settembre: giornata di incontri e dialoghi tra uomo e natura. Alle 11 , “Misurare la felicità: come rivoluzionare l’idea di sviluppo e prosperità”, intervengono Luciano Floridi, Professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford ed Enrico Letta, Rettoverre della Paris School of International Affairs (PSIA). Alle 19.15 “breve storia della guerra tra l’uomo e la natura”, con intervento di Alessandro Barbero, storico e divulgatore, e Andrea Vico, giornalista.

– Domenica 27 settembre alle 11.30: Presentazione libro Colloqui Sostenibili: per chi crede nella transizione GREEN. Intervengono: Donatella Bianchi, Presidente WWF; Letizia Cariello, Artista; Luca De Michelis, Amministratore Delegato Marsilio Editore; Luciano Floridi, Professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford; Davide Livermore, Direttore artistico del Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia; Maria Serena Porcari, Presidente Dynamo Camp; Francesco Vetrò, Presidente GSE. Conduce: Massimiliano Ossini, Conduttore tv. Alle 18.45 “Azioni ed energia sostenibili: dall’energia delle piante all’energia delle persone”, con, Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano, Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM Biblioteca degli Alberi Milano, Stefano Mancuso, Botanico accademico e saggista, Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica Agricoltura e Verde Comune di Milano, Laura Masi, Marketing, Communication & PR Director ENGIE Italia. Con la partecipazione della free climber Federica Mingolla. Conduce: Pierluigi Pardo, Giornalista e conduttore tv

Milano ospiterà la 15esima edizione , l’evento che per due mesi e mezzo diffonderà la fotografia d’autore in tutta la Lombardia. Ultimo weekend per il Festival della Biodiversità , legato alla proclamazione del 2020 come Anno internazionale della salute delle piante. L’evento si svolgerà in diverse aree verdi di Milano e dell’hinterland, tra cui Parco Nord, la Biblioteca degli Alberi, l’Orto Comune di Niguarda, Oxy.gen a Bresso e molti altri. Gli appuntamenti sono prenotabili sul sito ufficiale dell’evento.

il , legato alla proclamazione del 2020 come Anno internazionale della salute delle piante. L’evento si svolgerà in diverse aree verdi di Milano e dell’hinterland, tra cui Parco Nord, la Biblioteca degli Alberi, l’Orto Comune di Niguarda, Oxy.gen a Bresso e molti altri. Gli appuntamenti sono prenotabili sul sito ufficiale dell’evento. Dal 25 al 27 settembre debutta sul palco del Piccolo Teatro Grassi Caravansaray Selinunte San Siro, uno spettacolo frutto di un progetto di drammaturgia urbana partecipata per la rigenerazione di spazi periferici. Cinque autori, Bruna Bonanno, Angela Demattè, Anna Serlenga, Fabrizio Sinisi (anche coordinatore drammaturgico), il rapper Daniele Vitrone, in arte Diamante, insieme al regista Benedetto Sicca, si sono incontrati insieme ad altre competenze con gli abitanti del quartiere San Siro, per realizzare un progetto dal forte valore politico e sociale, scegliendo strategicamente il teatro e la drammaturgia per raccontare storie e proiettare sé stessi nella comunità e negli spazi. Orari: venerdì 25 ore 20.30 | sabato 26 ore 19.30 | domenica 27 ore 16.00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria chiamando lo 02.42.411.889.

The Sky in a Room: l’ultima, potente installazione di Fondazione Trussardi al Lazzaretto

Comincia sabato 12 settembre la mostra Amazing!, dedicata al mondo Marvel al Wow – Spazio Fumetto.

Ultimo weekend per la mostra interattiva “I gladiatori, gli eroi del Colosseo” al Centro di Arese. Un progetto curato in ogni dettaglio con tecnologie digitali all’avanguardia, dalle scansioni digitali alla stampa 3D. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano.

All’ Hotel Milano Castello va in scena la mostra dell’artista Romano Rui , grande scultore protagonista del Novecento milanese. Le sue opere sono divenute talmente iconiche da apparire persino in Marnie, film di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren.

L’ingresso alla mostra è gratuito, e rappresenta un’occasione per ammirare le sculture dell’artista nella splendida cornice dell’hotel di via San Tomaso, 2.

