Una Ghirlanda di Libri: a settembre la fiera dell’editoria indipendente di Cinisello Balsamo

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020, dalle 10 alle 20, presso le bellissime sale di Villa Casati Stampa di Soncino di Cinisello Balsamo, si terrà la prima edizione di Una Ghirlanda di Libri – Fiera dell’Editoria Indipendente a Cinisello Balsamo.

La manifestazione, quest’anno avrà come Focus il tema dell’alta leggibilità. Oltre a ospitare case editrici e autori provenienti da tutta Italia, l’evento si propone con un programma variegato e coinvolgente, che accompagnerà il visitatore nel mondo del libro e della letteratura, con incontri, discussioni e letture per conoscere a fondo il variegato ambiente dell’editoria indipendente.

Il progetto nasce per creare una cultura del leggere e della letteratura, soprattutto tra i più giovani, e per promuovere l’area del Nord Milano attraverso eventi culturali nati da e per i suoi abitanti. Questo entusiasmo si riscontra anche nella realizzazione del logo stesso dell’evento, creato dai ragazzi delle classi di Grafica e Comunicazione dell’Istituto Tecnico Industriale Renato Cartesio, del Centro Scolastico del Parco Nord, con il sostegno della Professoressa Valentina Leonelli.

Una Ghirlanda di Libri: la prima edizione del premio letterario

Il Comitato Organizzativo di Una Ghirlanda di Libri ha subito accolto l’invito di Associazione Qulture di Carrara a diventare partner del Concorso Letterario Qulture Ti Pubblica @ Una Ghirlanda di Libri e, forse complice il fatto che la pandemia ha “costretto” in casa molte persone che hanno potuto dare libero sfogo alla propria creatività, questa prima edizione del concorso ha visto l’entusiastica partecipazione di numerosi “nuovi autori”, registrando quasi 80 iscrizioni, chiuse il 10 di giugno.

I migliori lavori selezionati dalle tre giurie chiamate a giudicare le opere scelte, all’interno delle categorie Poesia, Narrativa Breve e Romanzo/Raccolta di Racconti, saranno premiati durante una cerimonia speciale che si terrà sabato 26 settembre nelle sale di Villa Casati Stampa di Soncino.

Alla premiazione dei vincitori delle rispettive categorie, si aggiungeranno anche due premi speciali: il Premio Speciale della Giuria, destinato al romanzo o la raccolta di racconti che, pur non vincitore nelle altre sezioni, è stato ritenuto particolarmente meritevole e che sarà premiato con la pubblicazione in formato elettronico e inserito nei siti di Associazione Qulture e della fiera, e il Premio Ghirlanda’s Choice, promosso da Una Ghirlanda di Libri, che vedrà vincitore un autore o un’autrice residente a Cinisello Balsamo.

Una Ghirlanda di Libri: il programma

L’evento si svolgerà nel cuore di Balsamo e proporrà un parterre che conta quasi 40 case editrici indipendenti e autori, tutti presenti con il loro cataloghi che spaziano tra narrativa, saggistica e proposte per i bambini.

Nei due giorni della manifestazione sono programmati tantissimi eventi, tra presentazioni di libri, conferenze e incontri con gli autori e due premiazioni. Tra gli interventi più importanti: la Dr.ssa Gabriella Mauri e il Dr. Emiddio Pompeo Fornaro, del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Niguarda, che terranno una conferenza sui temi dell’ADHD e della dislessia; Carla Maria Russo, scrittrice italiana le cui opere sono spesso dedicate alle figure femminili storiche, Andrea Vitali, che presenterà il suo ultimo lavoro “Un uomo in mutande” e Stefano Spagocci, autore cinisellese di numerosi testi che presenterà la sua ultima fatica.

Seguiranno numerosi appuntamenti per grandi e piccini: laboratori creativi, attività per bambini, eventi musicali e sportivi, conferenze e approfondimenti. Il programma completo, ancora in fase di definizione, sarà costantemente aggiornato sul sito ufficiale dell’evento.

Gli sponsor dell’evento

Milano Weekend è media partner dell’evento, ma gli sponsor di questa prima edizione sono molti: accanto a UniAbita e Geico Taikisha, troviamo importanti realtà nazionali come GreenSharp e Acqua Minerale San Benedetto, McDonald, Psicologionline.net e significative realtà territoriali come Miar, DeFenza Immobiliare, Farmacia Sofi, Corti OtticaBoutique, Bene-Fit Centro Fitness e Wellness, La Radice Erboristeria, Barbecue Paradise Milano e infine Linea Verde e Neiade Tour&Events e Cowboys&Guest Ranch.

Ma la sorpresa più grossa è stata la partecipazione e il sostegno di moltissimi commercianti del territorio che, con il loro prezioso contributo, hanno fortemente voluto e sostenuto questa manifestazione. Questo dimostra l’attaccamento e del sentirsi parte di una comunità dei commercianti di Cinisello Balsamo che vogliono crescere assieme alla propria città. E allora ecco tutte le attività che hanno sostenuto l’iniziativa: Original Marines Cinisello, Ola Loca Viaggi, I LAV You, Blue Shark Tattoo, Bomboniere La Perla, SaleRosa Mania, Gioielleria Magni, La Casa di Titto, HemPanda, Macelleria Caimi, PanFocaccia, Edicola della Piazza, Vinity Gleam, Re Artù Toelettatura, Pasticceria Domenica, Riflessi di Monia Litta, MaidireMai, Romano Purrucchiere, Carrozzeria Critelli, Stelo Viaggi, Oreficeria Radolli, CiPiace, Palestra Rocky Marciano, Studio Legale Avvocato Marsilia, Tabaccheria De Tre Pozzi, Rugby NordMilano, Ottica Bergomi, Panificio Colombo, La Cartoleria del Centro, Le Borse di Patrizia, Spada Tende, Pescheria Garofalo, Estetica Silvia, Tipografia Artigiana, Fiorista Borella, Autoscuola Sandro, Studio di Psicologia Corridoni, Latteria Bar di Savina Bressan, MagoJet e Gioielleria Barcaro.